Roland Garros: a tenisz történetének egyik legnagyobb meglepetése Sinner veresége

A Roland Garroson ezt megelőzően legutóbb 2000-ben fordult elő, hogy az aktuális világelső már a harmadik kör előtt búcsúzott, akkor a cseh Karol Kucera győzte le az amerikai Andre Agassit.

Cerundolo 1998 óta a legalacsonyabban rangsorolt teniszező (56.), aki a világranglista vezetőjét legyőzte a párizsi Grand Slam-tornán, akkor a paraguayi Ramón Delgado (97.) borította a papírformát az amerikai Pete Sampras ellen.

A torna előtt a fogadóirodák mindössze 1.33-szoros szorzót kínáltak Sinner végső sikerére, ennél csak Rafael Nadal 2009-es győzelmére láttak nagyobb esélyt (1.25), végül azonban a Roland Garroson karrierje során 14 alkalommal diadalmaskodó spanyol klasszis sem tudott abban az évben nyerni. Sinnernek csütörtökön nemcsak a februárban kezdődött, 30 mérkőzésből álló győzelmi sorozata szakadt meg, hanem 2023 júniusa óta először kapott ki olyan riválistól, aki a top 50-en kívül áll a világranglistán.

Az elmúlt 20 évet tekintve Sinner lett a második, aki első kiemeltként már a 64 között búcsúzott egy Grand Slam-tornán, 2023-ban Rafael Nadal esett ki az Australian Open második körében.

A 24 éves Sinner – aki a legutóbbi hat 1000-es tornán nem talált legyőzőre – a sportág történetének hetedik játékosaként hajt a Grand Slamre, amihez viszont így továbbra is hiányzik neki a párizsi diadal.

Sinner búcsújával biztossá vált, hogy a 2024-es Australian Open óta először nem ő, vagy legnagyobb riválisa, Carlos Alcaraz sikerével zárul egy Grand Slam-torna. A spanyol játékos sérülés miatt nem indult Párizsban.