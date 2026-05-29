Nemzeti Sportrádió

Roland Garros: a tenisz történetének egyik legnagyobb meglepetése Sinner veresége

2026.05.29. 10:33
null
Jannik Sinner teste nem bírta a párizsi hőséget (Fotó: Getty Images)
Címkék
Juan Manuel Cerundolo Roland Garros Jannik Sinner
A férfi tenisz történetének egyik legnagyobb meglepetése született csütörtökön a francia nyílt bajnokságon, amelynek második fordulójában búcsúzott a világelső Jannik Sinner.

Mint arról csütörtökön már írtunk, az olasz sztárjátékos 6:3, 6:2, 5:1-re vezetett az argentin Juan Manuel Cerúndolo ellen, ezt követően azonban a párizsi hőségben a teste gyakorlatilag feladta a küzdelmet, szédüléssel, görcsökkel küzdött, és a következő 20 gémből 18-at elveszítve kiesett.

Tenisz
19 órája

Dráma a párizsi hőségben, Sinner kétszettes előnyből kikapott a Roland Garroson

A torna legnagyobb esélyesének számító olasz klasszis nyerő helyzetben volt, amikor egészségügyi problémái támadtak.

A Roland Garroson ezt megelőzően legutóbb 2000-ben fordult elő, hogy az aktuális világelső már a harmadik kör előtt búcsúzott, akkor a cseh Karol Kucera győzte le az amerikai Andre Agassit.

Cerundolo 1998 óta a legalacsonyabban rangsorolt teniszező (56.), aki a világranglista vezetőjét legyőzte a párizsi Grand Slam-tornán, akkor a paraguayi Ramón Delgado (97.) borította a papírformát az amerikai Pete Sampras ellen.

A torna előtt a fogadóirodák mindössze 1.33-szoros szorzót kínáltak Sinner végső sikerére, ennél csak Rafael Nadal 2009-es győzelmére láttak nagyobb esélyt (1.25), végül azonban a Roland Garroson karrierje során 14 alkalommal diadalmaskodó spanyol klasszis sem tudott abban az évben nyerni. Sinnernek csütörtökön nemcsak a februárban kezdődött, 30 mérkőzésből álló győzelmi sorozata szakadt meg, hanem 2023 júniusa óta először kapott ki olyan riválistól, aki a top 50-en kívül áll a világranglistán.

Az elmúlt 20 évet tekintve Sinner lett a második, aki első kiemeltként már a 64 között búcsúzott egy Grand Slam-tornán, 2023-ban Rafael Nadal esett ki az Australian Open második körében.

A 24 éves Sinner – aki a legutóbbi hat 1000-es tornán nem talált legyőzőre – a sportág történetének hetedik játékosaként hajt a Grand Slamre, amihez viszont így továbbra is hiányzik neki a párizsi diadal.

Sinner búcsújával biztossá vált, hogy a 2024-es Australian Open óta először nem ő, vagy legnagyobb riválisa, Carlos Alcaraz sikerével zárul egy Grand Slam-torna. A spanyol játékos sérülés miatt nem indult Párizsban.

 

Juan Manuel Cerundolo Roland Garros Jannik Sinner
Legfrissebb hírek

Roland Garros: beugróktól kaptak ki az első körben Udvardyék, Stollárék is kiestek

Tenisz
14 órája

Dráma a párizsi hőségben, Sinner kétszettes előnyből kikapott a Roland Garroson

Tenisz
19 órája

A Grand Slam-tornákon tudnak pénzt keresni

Tenisz
Tegnap, 8:31

Vaskos meglepetés a Garroson: nem kiemelt ukrán teniszező ejtette ki Ribakinát; Djokovics újabb franciát győzött le

Tenisz
2026.05.27. 21:09

Roland Garros: Swiatek és Bencic is két szettben nyert; De Minaur játék nélkül ment tovább

Tenisz
2026.05.27. 14:10

Jannik Sinner magabiztos győzelemmel kezdte a Roland Garrost

Tenisz
2026.05.26. 22:45

Bomba meglepetés a végletek meccsén: szabadkártyás ausztrál búcsúztatta Medvegyevet

Tenisz
2026.05.26. 22:28

„Köztudott, hogy a hátam nem bírja a magas, fonákra érkező labdákat” – Gálfi Dalma csalódottan értékelt

Tenisz
2026.05.26. 20:22
Ezek is érdekelhetik