Legyőzte a rákot 2011-ben, most újra megműtötték a volt veszprémi beállót

2026.05.26. 11:54
Bjarte Myrholnak eddigi élete során nem csak az ellenfelekkel kellett megküzdenie (Fotó: Getty Images)
Ritka eset, hogy valaki a kórházi műtőben ünnepel, ám Bjarte Myrhollal ez is megesett. A 2011-ben a hererákot legyőző egykori klasszis norvég kézilabdázónak ezúttal a húgyhólyagjában diagnosztizáltak daganatot, de az operáció során kiderült: ezúttal nem rossz-, hanem jóindulatú elváltozásról van szó.

Öt centiméterszer öt centiméteres daganatot távolítottak el Bjarte Myrholnak a Veszprém egykori kiváló beállójának a húgyhólyagjából – közölte cikkében a vg.no, amely hír kapcsán interjút is készített a norvég kézilabda-válogatott volt csapatkapitányával és feleségével. A beszélgetésből kiderült: amikor tudomást szereztek a problémáról, Myrholék a legrosszabbra számítottak. A jelenleg a Runar Sandefjord vezetőedzőjeként dolgozó korábbi kiváló játékost tizenöt évvel ezelőtt hererákkal kezelték – sikerrel –, s most is arra számítottak: újra rosszindulatú daganattal kell megküzdenie a nagyszerű sportembernek.

„Szörnyű érzés volt megtudni, hogy daganat van az alhasában – fogalmazott Myrhol felesége, Charlotte. Gyakorlatilag egy pillanata alatt szinte minden létező érzelmet átéltem. Brjarte viszont nagyon erős, nem e világi figura. Hihetelen a mentális ereje, megvan a teljes eszköztára ahhoz, hogy felülkerekedjen a leglehetetlenebb problémákon is. Míg én teljesen összetörtem, ő egyfolytában csak azt mondogatta: minden rendben lesz.”

A problémák hat héttel ezelőtt jelentkeztek, amikor Myrhol égető érzést tapasztalt vizelés közben. Az urológus semmit nem talált, ezért további vizsgálatokat végeztek az egykori sportolón, s daganatos elváltozást találtak.

„Igen erős volt a gyanú. hogy a ráknak egy nagyon ritka fajtájával állunk szemben, amely amiatt alakult ki, hogy a szervezetemben az édesanyám méhéből származó maradványok vanna. A legtöbb embernél ezek eltűnnek, de esetemben ez nem így történt. Ráadásul volt egy bélperforációm is 2019-ben, ami megerősíteni látszott a diagnózist” – mesélte a veszprémi csapattársai által csak „Bélának” becézett sportember.

Az orvosok végül a műtét mellett tették le a voksukat, s a múlt keddi beavatkozás közben biopsziát végeztek el, s így még a helyszínen kiderült: a daganat jóindulatú.

„Amikor felébredtem, a sebész bejött a kórterembe, és közölte, hatalmas öröm volt a műtőben, mert kiderült: nem vagyok rákos! Hihetetlen ébredés volt, nagyon nehéz szavakkal kifejezni, mit éreztem. Talán még annál is jobban örültem, mint amikor a gyermekeim megszülettek. Ott feküdtem negyvenöt percig a monitorra kötve, és a világ legboldogabb embere voltam.”

Myrhol azt is elmondta: az élmény komoly nyomot hagyott benne, s ezentúl a másképp éli az életét.

„Mindig rohantam valami miatt. Valahogyan működtek a dolgaim, de nagyon kemény volt. Nos, ilyesmi nem lesz többé. Sokkal jobban át fogom gondolni a céljaimat, amelyek közül azok élveznek prioritást, amelyek a környezetemben élőket, a családomat boldogabbá teszik” – jelentette ki az egykori klasszis, aki a 2021-es tokiói olimpia után búcsúzott el a norvég válogatottól, amellyel két világbajnoki ezüstérmet szerzett.

 

 

 

 

betegség Veszprém Bjarte Myrhol norvég kézilabda-válogatott
