Ez aztán a bemutatkozás: nem sok hiányzott, hogy a pályán csináljon be a Garros-újonc
Arthur Gea nevének hallatán aligha szenzációs játéka jut majd eszébe az idei Roland Garrost később felidéző teniszrajongónak. A szabadkártyával induló francia versenyző három játszmában simán elvesztette Karen Hacsanov elleni 1. fordulós mérkőzését, ám az első szettben olyat produkált, amire még sokáig fognak emlékezni a szem- és fültanúk.
A hazai tornán debütáló játékos az összecsapás első játszmája közben odament a mérkőzésvezetőhöz, és elmondta neki: nem tudja folytatni a játékot, s ha nem könnyíthet magán, annak komoly következménye lesz – írta az AP.
„Nem tudok várni. Ez nem vicc. Itt fogom összef..ni magam a k..va pályán” – közölte a bíróval Gea.
A 21 éves teniszező erős érvelése végül hatott, így bemehetett az öltözőbe, hogy elvégezze a dolgát, amire normális esetben csak a játszmák közti szünetben van lehetőség.
Az összecsapás után Gea elmondta, előző este még semmi problémája nem volt, ám a találkozó reggelén már érezte, hogy nincs minden rendben a gyomrával, s helyzetén a 31 fokos hőség sem segített.
„A mérkőzés alatt aztán csak rosszabb lett, úgyhogy nagyon gyorsan ki kellett mennem a vécére. A meccsen a szokásosnál is nehezebb dolgom volt, mert nem voltam jól” – fogalmazott a világranglista 135. helyén álló sportoló.
ROLAND GARROS (61 723 000 euró, salak)
Férfi egyes, 1. forduló
Karen Hacsanov (orosz, 13.)–Arthur Gea (francia) 6:3, 7:6 (7–3), 6:0