Nemzeti Sportrádió

Ez aztán a bemutatkozás: nem sok hiányzott, hogy a pályán csináljon be a Garros-újonc

V. H. L.V. H. L.
2026.05.26. 10:21
null
Arthur Gea bemutatkozása a Roland Garroson örökké emlékezetes lesz (Fotó: Getty Images)
Címkék
Arthur Gea Roland Garros 1. forduló Karen Hacsanov
Nem mindennapi indokkal szakították meg a Roland Garros 1. fordulójában rendezett Karen Hacsanov–Arthur Gea mérkőzést: a francia játékosnak hasmenés miatt az első játszma közben kellett lekéredzkednie a pályáról – szerencsére a mérkőzésvezető nem ragaszkodott mereven a szabályokhoz.

Arthur Gea nevének hallatán aligha szenzációs játéka jut majd eszébe az idei Roland Garrost később felidéző teniszrajongónak. A szabadkártyával induló francia versenyző három játszmában simán elvesztette Karen Hacsanov elleni 1. fordulós mérkőzését, ám az első szettben olyat produkált, amire még sokáig fognak emlékezni a szem- és fültanúk.

A hazai tornán debütáló játékos az összecsapás első játszmája közben odament a mérkőzésvezetőhöz, és elmondta neki: nem tudja folytatni a játékot, s ha nem könnyíthet magán, annak komoly következménye lesz – írta az AP.

„Nem tudok várni. Ez nem vicc. Itt fogom összef..ni magam a k..va pályán” – közölte a bíróval Gea.

A 21 éves teniszező erős érvelése végül hatott, így bemehetett az öltözőbe, hogy elvégezze a dolgát, amire normális esetben csak a játszmák közti szünetben van lehetőség.

Az összecsapás után Gea elmondta, előző este még semmi problémája nem volt, ám a találkozó reggelén már érezte, hogy nincs minden rendben a gyomrával, s helyzetén a 31 fokos hőség sem segített.

„A mérkőzés alatt aztán csak rosszabb lett, úgyhogy nagyon gyorsan ki kellett mennem a vécére. A meccsen a szokásosnál is nehezebb dolgom volt, mert nem voltam jól” – fogalmazott a világranglista 135. helyén álló sportoló.

ROLAND GARROS (61 723 000 euró, salak)
Férfi egyes, 1. forduló
Karen Hacsanov (orosz, 13.)–Arthur Gea (francia) 6:3, 7:6 (7–3), 6:0

 

Arthur Gea Roland Garros 1. forduló Karen Hacsanov
Legfrissebb hírek

Szetthátrányból megnyert meccsel kezdett Párizsban Djokovics

Tenisz
2026.05.24. 23:31

Itt az első bombameglepetés: szabadkártyás honfitárs ejtette ki Fritzet a Roland Garroson

Tenisz
2026.05.24. 21:00

Roland Garros: Zverev tükörsima győzelemmel kezdett Párizsban

Tenisz
2026.05.24. 18:20

Fucsovics kikapott a 2024-es győztestől Dohában

Tenisz
2026.02.18. 13:47

A kanadai tinédzser Oszakát megverve nyert Montrealban

Tenisz
2025.08.08. 08:23

Sérülés miatt Fritz 40 perc alatt továbbjutott; Szabalenka is ott van a nyolc között Wimbledonban

Tenisz
2025.07.06. 22:30

Roland Garros: kínai páros búcsúztatta Stollárékat

Tenisz
2025.05.29. 13:42

Tenisz: Zverev–Humbert döntőt rendeznek Párizsban, elrajtolt a WTA-világbajnokság

Tenisz
2024.11.02. 22:11
Ezek is érdekelhetik