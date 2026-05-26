Pest Megyei Kupanap: a Dunavarsány és a Valkó lett a győztes

2026.05.26. 14:36
A Dunavarsány nyerte meg a férfiaknál a döntőt (Fotó: MLSZ Pest Vármegyei Igazgatóság)
megyei foci Pest megyei Kupanap Pest Megyei Kupa Dunavarsány Vác kupadöntő
Pünkösdvasárnap egymás után ötödször Cegléden, a kiváló körülményeket biztosító Zsengellér Gyula Sportcentrumban rendezték meg a 2026-os Pest Vármegyei Kupanapot, amelyen a férfiak mezőnyében a FÉMALK-Dunavarsányi TE, a nőknél pedig a Valkó KSK diadalmaskodott.

Remek körülmények között került sor elsőként a Női Kupa fináléjára, melyen a többszörös kupagyőztes Valkó KSK és a Gödi SE mérte össze az erejét. A valkóiak a szünetben Sass Viktória és Orosz Eszter góljaival már 2–0-ra vezettek, a szünet után ezt még megfejelték újabb három találattal – ismét Sass, majd Pirót Terézia volt eredményes, végül Fekete Viktória öngólt vétett. A finálé így 5–0-s valkói sikerrel ért véget, a csapat egymás után negyedszer lett kupagyőztes.

A férfiak döntőjét, a FÉMALK-Dunavarsányi TE–Vác VLSE meccset már szinte telt ház, 600 néző követte késő délután. A szurkolótáborok végig űzték-hajtották kedvenceiket a sportszerű találkozón, amelynek 30. percében a varsányiak Vastag Szabolcs remek tekerésével szereztek vezetést. A szünet után a váciaknak hiába volt több nagy helyzetük is, nem tudtak a hálóba találni, így az 1–0-s sikerrel a Dunavarsányé lett a trófea. Az együttes története során másodszor hódította el a Pest Vármegyei Kupát.

Ahogy az Pest vármegyében már a korábbi években is megszokott volt, az igazgatóság által közvetített finálékban ezúttal is neves szakkommentátorok működtek közre. A női döntő szakkommentátora az idei évben Csank János mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, az NB III Északkeleti csoportjában szereplő Tarpa szaktanácsadója volt, míg a férfiak fináléjában Csank Jánoshoz Vincze Gábor, a Pest megyei első osztályban bajnok Vecsés FC trénere csatlakozott; ők ketten többedmagukkal az ünnepélyes díjátadókon is részt vettek.

A rendezvényre a szervező MLSZ Pest Vármegyei Igazgatóság idén is megjelentette színes műsorfüzetét, 44 oldalon bemutatva a résztvevő együtteseket, a kupanap főszereplőit.

 

