Marozsán Fábiánék párosban sikerrel vették az első kört a Roland Garroson

GYŐRI FERENC
• Párizs
2026.05.26. 13:22
Mattia Bellucci férfi páros Marozsán Fábián 1. forduló Roland Garros
Legmagasabban rangsorolt egyesjátékosunk, Marozsán Fábián Mattia Bellucci oldalán a francia Chidekh, Royer kettőst múlta felül 7:6, 6:4-re a Roland Garros férfi páros versenyének 1. fordulójában.

Kis pálya, mégis nagy érdeklődés. Az egyesben egyaránt az első körben búcsúzó Marozsán Fábián és Mattia Bellucci francia párossal játszott kedd délelőtt, ami mindig generálja a szurkolók számának növekedését. Clément Chidekh és Valentin Royer párosa sem túl összeszokottnak, sem túl tapasztaltnak nem nevezhető, utóbbival kapcsolatban viszont fontos információ, hogy szerdán egyesben Novak Djokoviccsal csap össze. Továbbra is meleg van Párizsban, Roman Hajdusík, Marozsán edzője vállára törülközőt terítve, napszemüvegben és baseballsapkában ült a lelátón.

Korán brékeltek a franciák, őrizték is az előnyt, különösen Chidekh rukkolt ki színes megoldásokkal. Három-négynél jött vissza a magyar, olasz páros a szettbe, Bellucci Royer testére ütött tenyeresével lett meg a gém. Tie-breakbe torkollott a történet, az első minibrék Marozsánéké lett, a következő viszont nem. A harmadik azonban ismét, 6–3-ra elléptek a mieink, Bellucci ezúttal Chidekhet találta telibe, aztán egy röptével le is zárta a játszmát.

A második szett békésen csordogált a mieink szimpla, majd dupla brékelőnyével. Egyet visszavettek ebből a franciák, de 5:3-nál meccslabdához jutott párosunk, sajnos Marozsán hosszúra ütötte a fonákot. A következő játékban viszont Bellucci semmi harmincról fordítva lezárta a találkozót. A következő ellenfél kiléte szerdán lesz ismert.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)
Férfiak
Páros, 1. forduló
Marozsán Fábián, Mattia Bellucci (magyar, olasz)–Chidekh, Royer (francia) 7:6, 6:4

 

