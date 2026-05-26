MotoGP: Marc Márquez jó eséllyel ott lesz a balatoni versenyhétvégén

A 33 éves spanyol klasszis május elején Le Mans-ban, a Francia Nagydíj sprintversenyének hajrájában bukott hatalmasat, aminek következtében eltört egy csont a lábfejében.

A Ducati versenyzőjét ezt követően Madridba szállították, ahol megműtötték, s a korábbi vállsérüléséből adódó problémát is orvosoltak. A MotoGP hétszeres világbajnoka kihagyta a sorozat barcelonai állomását, most hétvégén az olaszországi Mugellóban versenyez a mezőny, az előzetes nevezési listán pedig Márquez neve is ott szerepel, az induláshoz viszont meg kell kapnia a szükséges orvosi engedélyt.

A MotoGP magyarországi versenyhétvégéjét jövő héten rendezik Balatonfőkajáron.