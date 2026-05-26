Ralikrossz Eb: csaknem 70 fős mezőny a hétvégi magyar futamon Nyirádon

Az esemény keddi sajtótájékoztatóján Gyuris Orsolya szervező elmondta, korábban ennyi induló még soha nem vett részt egy hétvégén Nyirádon. Ez részben annak köszönhető, hogy a kategóriában már nincs világbajnokság, így az Eb a legmagasabb szint, részben pedig annak, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) lehetőséget adott arra, hogy betétfutam is legyen Nyirádon.

„A rendezői csapat nevében mondhatom, hogy már korábban is úgy éreztük, jobb egy erős Európa-bajnokság, mint egy gyenge vb, és ezt maguk a versenyzők is így gondolják; ez egyértelműen látszik a nevezési adatokból” – nyilatkozta Gyuris Orsolya.

A szervező elárulta, hogy az idén a gyereknap tematikája köré szervezik a rendezvényt, s bár eddig is családbarát helyszín volt a Veszprém vármegyei létesítmény, ezúttal minden program „ennek a szellemében zajlik majd”.

Gyuris Orsolya arról is beszélt, hogy sportszakmai és biztonsági szempontból nem kellett módosítaniuk a pályán, ugyanakkor így is lesznek meglepetések a nézők számára.

A szervező jelezte, hogy csütörtökön 17.30 órakor Tapolcán, a Fő téren hivatalos megnyitót tartanak, amelyen 16 versenyautót állítanak ki és az összes versenyző jelen lesz. Pénteken adminisztratív, technikai és sportszakmai nap lesz Nyirádon, szombat reggel 8 órától pedig a szabadedzésekkel elindul a küzdelem. Az elődöntőkre vasárnap 12.45-től, a döntőkre pedig 14 órától kerül sor, ebédidőben – még az elődöntők előtt – pedig Besenyei Péter műrepülő-világbajnok tart légi bemutatót a pálya fölött.

A 68 induló közül 31-en a legmagasabb, az RX1 kategóriában indulnak, ebben a géposztályban hat magyar, Kárai Tamás, Koncseg Zoltán, Trepák Andor, Mózer Attila, Mózer Márk és Kiss László lesz érdekelt. RX3-ban 15 résztvevő, közte két magyar, Kacor Levente és Kovács Samu, alkotja a mezőnyt, RX4-ben pedig heten állnak rajthoz, de ebben a kategóriában nem lesz hazai résztvevő. Az RX5 crosscar géposztály 15 versenyzője között három magyar pilóta indul Horváth Ottó, Kovács Domonkos és Keló Gere Ádám személyében.

A sajtótájékoztatón a hazai versenyzők közül mindannyian elsősorban az elődöntőbe kerülést fogalmazták meg célként, Kárai Tamás ugyanakkor mindenképpen szeretne döntőbe jutni, ott pedig lehetőség szerint dobogós pozícióban zárni.

„Nagy feladat lesz, mert nagyon erős a mezőny, így hosszú és nehéz út vár ránk a fináléig. A négy előfutam, aztán a negyeddöntő és az elődöntő sem lesz könnyű, de bízunk benne, hogy a műszaki problémák elkerülnek minket és ott leszünk a legjobb hat között” – mondta a versenyző. Az Audi S1-essel rajthoz álló pilóta hozzátette, változtattak a versenyautójának futóművén és motorján is.

Az RX1 kategóriában többek között a nyolcszoros vb-győztes svéd Johan Kristofferssont, a 2021-ben Európa-bajnok norvég Andreas Bakkerudot, valamint a 2024-es Eb-győztes ír Patrick O'Donovant is láthatják versenyezni az érdeklődők.