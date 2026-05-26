Előbb BL-t, majd vb-t nyerne Ousmane Dembélé

Győzelemmel hangolna a világbajnokságra Ousmane Dembélé. A Paris Saint-Germain aranylabdás szélsője kisebb sérülést szenvedett a francia bajnokság utolsó fordulójában, a Paris FC ellen, ami miatt már a 27. percben le kellett cserélni. Kérdéses volt, milyen állapotban lesz május 30-án a budapesti BL-döntőn, de biztató előjel, hogy már napokkal ezelőtt jelezte, reményei szerint teljesen felépül az Arsenal elleni összecsapásra. A minap az M6-nak adott interjúban végképp megnyugtatott mindenkit: jól van, és biztosan játszik a Puskás Arénában.

„Nem kell aggódni, ott leszek a döntőben – jelentette ki a 29 éves támadó. – Kis feszülést éreztem a vádlimban, és nem akartam kockáztatni, ezért kértem cserét. Elsőre kissé megijedtem, de egyeztettem az orvossal, és azt mondta, nincs ok aggodalomra. Most már sokkal jobban érzem magam. A Bajnokok Ligája-döntő azonban csak az első lépés lesz, utána következik a világbajnokság a francia válogatottal. Ez lesz a harmadik vébém, nem sűrűn adatik meg, hogy pályára léphetünk ezen a tornán. Nagyon várom, és szeretnék bizonyítani, főleg azután, hogy négy évvel ezelőtt tizenegyespárbajban elveszítettük az Argentína elleni döntőt.”

Ousmane Dembélé eddig 12 mérkőzésen hét gólt és két gólpasszt jegyez a BL-idényben, két gólt és egy gólpasszt a Bayern München elleni elődöntőben ért el. Sokak szerint arra is lehet esélye, hogy másodszor is megkapja az Aranylabdát, de az biztos, hogy a PSG-ben vált igazi klasszissá. Amiben hatalmas szerepe van Luis Enrique vezetőedzőnek.

„Igazi topedző, ahogyan ezt már az FC Barcelonánál is bizonyította – folytatta a francia szélső. – Nagyon világos elképzelése van arról, mit szeretne játszani, és ezt a csapatnak is képes átadni, emellett rengeteg az energiája. Bízom benne, hogy sokáig marad a Paris Saint-Germainnél. Korábban azt kérte tőlem, hogy a pályán és azon kívül is mutassak példát. Előtte sokszor kételkedtem magamban, az érkezése óta sokkal felelősségteljesebb vagyok.”

Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!