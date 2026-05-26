Kiss Lilla: örülök, hogy kijött Mariborban, ami bennem van

A 20 éves ütőjátékos az MTI érdeklődésére elmondta, nagyon élvezte az ötnapos, maribori viadalt, annak pedig külön örült, hogy az utolsó, horvátok elleni, döntőnek beillő összecsapáson jó teljesítménnyel tudta ötjátszmás győzelemhez segíteni a csapatot.

„Éreztem, hogy nagyobb felelősség hárul rám, mint arra előzetesen számítottam, de örülök a bizalomnak és annak is, hogy tudtam vele élni. Az pedig külön jó érzés, hogy az utolsó meccsen kijött, ami bennem volt” – emlékezett vissza a vasárnapi összecsapásra Kiss Lilla, aki 27 ponttal járult hozzá a sikerhez.

A 18-szoros válogatott röplabdázó a legutóbbi idényben a bajnok Vasas Óbuda második számú csapatának, az élvonalban hatodik helyen zárt Vasas SC-nek a kulcsjátékosa volt. Mint elmondta, jót tett neki, hogy egy egész idényt végigjátszhatott az Extraligában, mert így a téthelyzeteket sokkal jobban és nyugodtabban tudja kezelni, nem pedig tapasztalatlanul kell pályára lépnie.

„Az elég furcsa, hogy húszévesen a középkorosztályúak közé tartozom a válogatottban, de a fiatalabbak is szépen dolgoznak és jól helyt állnak, szóval ezzel nincs gond. Nyilván a sérülés, vagy egyéb problémák miatt most nem velünk lévő idősebb játékosok rutinja hiányzik, de eddig azt gondolom, jól megoldottuk a problémákat” – magyarázta Kiss Lilla, aki ősztől a Vasas első számú csapatának tagja lesz.

A magyar válogatott a közép-európai szövetség által rendezett viadalon sorrendben Ciprust, Luxemburgot és Ausztriát győzte le a horvátok előtt, ezzel értékes világranglista-pontokat szerzett: a csapat két helyet javítva már 29. a nemzetközi szövetség rangsorában.

„Minden győzelem maximális csapatmunka volt, kisegítettük egymást, ha valakinek nem ment a játék, akkor mindig volt valaki, aki többet vállalt. Ez a tornagyőzelem nagy lendületet ad nekünk az Európa-ligára, szeretnénk ott is minél jobban szerepelni” – tekintett előre a Vasas ütője a jövő hétvégén kezdődő sorozatra.

A nemzeti válogatott a héten Görögországba utazik felkészülési mérkőzéseket játszani, majd jövő pénteken már a portugálok vendége lesz az El-ben. A házigazdák után szombaton az északmacedónokkal találkozik, majd a következő hétvégén Kecskeméten az észtekkel és a horvátokkal, egy hétre rá Pristinában pedig a montenegróiakkal és a koszovóiakkal játszik. Az alapszakaszból a legjobb négy elődöntőbe jut, s egyúttal kvalifikálja magát a 2028-as Európa-bajnokságra.

A magyarok az idei kontinenstornára kijutottak, ott – az isztambuli csoportban – sorrendben a lengyelekkel, a törökökkel, a németekkel, a lettekkel és a szlovénokkal csapnak össze augusztus 22. és 28. között.