NS-infó: az NB I-ben vállalhat munkát a Lengyelországból távozó északi edzőpáros

PÓR KÁROLY
2026.05.26. 13:01
Gert Remmel Magyarországon folytathatja az edzői pályafutását (Fotó: facebook.com/MotorLublin)
NB I Gert Remmel Motor Lublin Debrecen
A Nemzeti Sport Lublinból származó értesülései szerint Magyarországon, vezetőedzőként folytathatja pályafutását a Motor Lublintól hamarosan távozó észt másodedző, Gert Remmel.

 

Hétfőn Kacper Tomczyk lengyel újságíró, a TVP Sport munkatársa számolt be arról az x-oldalán, hogy az Ekstraklasában 12. helyen végzett Motor Lublin két másodedzője, az észt Gert Remmel és a finn Rasmus Jansson is távozhat a nyáron Mateusz Stolarski vezetőedző stábjából. A Nemzeti Sport lublini forrásból, helyi kollégáktól úgy értesült, hogy Remmel a magyar NB I-ben folytathatja a pályafutását – immár vezetőedzőként, és Jansson is vele tarthat.

Az 50 éves Remmel eddigi edzői pályafutása során több országban is dolgozott már, általában másodedzőként, így a finn Honkánál, az olasz Giorgionénél és a finn U21-es válogatottnál is, emellett vezetőedző volt a finn HIFK-nál, a horvát NK Novigradnál és a ciprusi Pafosz U19-es csapatánál, valamint akadémiai menedzserként is dolgozott a Stal Rzeszównál, 2024 óta pedig a Motor Lublin edzői stábjának a tagja.

Az egyelőre nem ismert, Remmel melyik magyar klubtól kapott ajánlatot, de lengyel forrásaink szerint olyan csapatról lehet szó, amely nagyban épít a saját utánpótlására. Az észt szakember ugyanis ezen a területen elismert szaktekintély, tagja volt a finn U21-es válogatottat a 2025-ös korosztályos Eb-re kijuttató szakmai stábnak is.

Ezek alapján, tudva azt, mely csapatok keresnek jelenleg edzőt az NB I-ben, a Debrecen tűnik a fő esélyesnek Remmel szerződtetésére. A DVSC-nél a múlt héten tartott szezonzáró sajtótájékoztatón Bogdán Ádám sportigazgató beszélt arról, hogy két héten belül meglesz a csapat új vezetőedzője, aki külföldről érkezik. Az NB I-ben 4., Konferencialiga-indulást érő helyen végzett csapatot a most befejeződött idényben a spanyol Sergio Navarro irányította, akinek a távozását már bejelentette a klub.

 

