Antonelli innen csak történelmi bukással veszíthet – a számok szerint

2026.05.26. 13:38
Tizenegy vb-cím és Kimi Antonelli a kanadai dobogón – a 19 éves olasz tovább menetel, de még nagyon hosszú az idény (Fotó: Getty Images)
Ha Kimi Antonelli innen elbukná a Formula–1-es világbajnoki címet, az történelmi vereség lenne a statisztikák szerint. Ám ezek csak számok, csak öt versenyt futottak le a 22-ből, azaz annyi futam van hátra, amennyiből az 1997-es szezon állt, és annak az évnek a világbajnoka, Jacques Villeneuve is rámutatott, egy-két rossz eredmény annyira elbizonytalaníthatja a vb-éllovast (aki még mindig csak 19 éves), hogy rámehet a szezonja. Összeállításunkban írunk a McLaren rossz döntéséről, Lando Norris indianapolisi látogatásáról, Franco Colapinto mázlijáról és arról, hogy a montreali dobogósok szerint az idei F1 attól sem feltétlenül élvezetes, ha az élbolyban végeznek.

A HÉT ELŐJELE. Kimi Antonelli előtt senki sem volt képes arra, hogy az első négy futamgyőzelmét egymást követő nagydíjakon arassa. A Mercedes olasz pilótája előtt tizenöten mutattak fel négyes sikersorozatot bármikor Formula–1-es karrierjük során, s egy valami közös bennük: amikor először négy futamot nyertek meg sorozatban, abban az évben a világbajnoki címet is megszerezték.

Ők a következők: Alberto Ascari 1952-ben, Jack Brabham 1960-ban, Jim Clark 1963-ban, Jochen Rindt 1970-ben, Ayrton Senna 1988-ban, Nigel Mansell 1992-ben, Alain Prost 1993-ban, Michael Schumacher 1994-ben, Damon Hill 1996-ban, Fernando Alonso 2006-ban, Jenson Button 2009-ben, Sebastian Vettel 2011-ben, Lewis Hamilton 2014-ben, Nico Rosberg 2016-ban és Max Verstappen 2022-ben. Antonelli lehet a 16. a sorban, vagy az F1 történetének első pilótája, aki nem váltja világbajnoki címre első négyes győzelmi sorozatát.

A 20 éves kora előtt megszerzett nyolcadik dobogós helyezésével Verstappen F1-es rekordját beállító Antonelli 43 pontos előnnyel vezeti a vb-t George Russell előtt, ennél nagyobb fórból csak kétszer veszítettek el vb-csatát: Alonso Vettellel szemben 2012-ben 46 pontos előnyből kapott ki, Charles Leclerc-nek 2022-ben Verstappennel szemben volt kevés a 44 pontos különbség.

A HÉT TANÁCSA. A Kanadai Nagydíjat a Gilles Villeneuve-ről elnevezett versenypályán futották, a legendás versenyző fia, a világbajnok Jacques Villeneuve jó tanáccsal látta el a világbajnoki éllovas Kimi Antonellit. „Most az a legfontosabb, hogy ne szálljon el magától, ne dőljön be túlságosan az őt övező hisztériának. Amint elhiszed, hogy érinthetetlen vagy, könnyebben jönnek majd a hibák, és egy kiesés mindent megváltoztat. Amint elveszítesz huszonöt pontot, kételyeid támadnak magadban. Jelen helyzetben az a legfontosabb, hogyan fog reagálni arra, ha valami balul sül el. Ez dönti el, hogy világbajnok lehet-e” – vélekedett Villeneuve, aki szerint a Mercedes vezetőinek másik fontos feladata, hogy újra hitet öntsenek George Russellbe, aki számára még semmi sincs veszve.

A HÉT MEGSZAKADT SOROZATA. George Russell a 2024-es Holland Nagydíj óta mindegyik versenyen célba ért, ezzel az F1 történetének negyedik leghosszabb sorozatát építette fel. Kanadában műszaki hiba miatt kiesett, ezzel biztosan változatlan marad az első három sorrendje: Lewis Hamilton 2018 és 2020 között 48 futamot teljesített zsinórban, Oscar Piastri 2023 és 2025 között 44-ig, Max Verstappen 2022 és 2024 között 43-ig jutott. A leghosszabb aktív sorozat így Esteban Oconé lett, a Haas pilótája a tavalyi Monacói Nagydíj óta sorozatban 22 versenyen látta meg a kockás zászlót.

A HÉT ROSSZ DÖNTÉSE. A vasárnapi futam rajtja előtt szemerkélt az eső, ezért a McLaren-istálló húzott egy merészet, és a második sorból induló mindkét autójára átmeneti esőgumit rakott (így döntött az Audi és a Cadillac is mindkét autóján, míg a Williams Carlos Sainz autóján hagyta fent a zöld oldalfalú abroncsokat). Miközben a mezőny Arvid Lindblad lefulladt autója miatt plusz két felvezető kört teljesített, nyilvánvalóvá vált a pilóták számára, hogy a slick gumikon kell versenyezni. Lando Norris a rajtnál még megelőzte a két Mercedest (a Mercedes az ötödik versenyt nyerte meg úgy, hogy bár az övé volt a pole-, az első kör végén nem valamelyik pilótája vezetett), Oscar Piastri az első kör végén a bokszba hajtott, és miután csapattársát visszaelőzték, ő is így tett.

„Amikor a verseny előtt a kanadai himnuszt énekelték, még esett az eső és vizes volt az aszfalt. Már a rajtrácsra vezető körben éreztük, hogy slickeken nem is lehet kigyorsítani. Aztán amikor elkezdődött a felvezető kör, elállt az eső. Ha nem áll el, most hősök lennénk, így mi vagyunk a hülyék” – mondta Piastri.

A McLaren párosa eltűnt a középmezőnyben, a kecsegtető rajthelyekből pontszerzés sem lett, Norria autója ugyanis tönkrement, míg Piastri nekiment Alex Albonnak, amiért megbüntették. Lewis Hamilton az utolsó pillanatokban váltott intermediate gumikról slickekre, ez a döntés második helyezést ért neki.

55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés1. Antonelli 1:13.402
Sprintidőmérő1. Russell 1:12.965
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
Időmérő1. Russell 1:12.578
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00

A HÉT BOSSZÚS RÁDIÓÜZENETE. Lewis Hamilton az eddigi legjobb F1-es hétvégéjét teljesítette azóta, hogy a tavalyi idény előtt a Ferrarihoz szerződött, a hajrában Max Verstappent megelőzve a második helyen ért célba. A hétszeres világbajnok remeklése azt is jelentette, hogy szerepet cseréltek Charles Leclerc-rel, aki a közös ferraris időszakuk során rendszeresen jobban szerepelt. Nem csoda, hogy amikor a monacóinak a verseny második felében jelezték, hogy Hamilton képes volt gyorsabban menni, Leclerc arrogánsan válaszolt a rádión: „Ne szólj hozzám az utolsó körig! Akkor is csak azt mondd, hogy az az utolsó kör! Vagy persze ha nagyon kritikus a helyzet.” Érdekes, hogy bár Leclerc nyíltan elismerte, hogy a kanadai pálya az, amelyikkel a legnehezebben barátkozik meg, mind az öt eddigi montreali versenyét a top 5-ben zárta (2019-ben harmadik lett, azóta kétszer ötödik és kétszer negyedik).

A HÉT BRAVÚRJA. A fő verseny szombati időmérőjének második szakaszát Isack Hadjar zárta az élen, ezzel 2024 nyara óta először fordult elő, hogy Max Verstappenen kívül más nyerjen meg időmérős etapot Red Bull-lal. A francia az idei összes időmérőn (a sprinteket is beszámítva) bejutott a Q3-ba, amire még Verstappen sem volt képes, és Sebastian Vettel, valamint Daniel Ricciardo után ő a harmadik, aki a Red Bull első és második csapatának versenyzőjeként is szakaszt nyert időmérőn. 

A HÉT MÁZLISTÁJA. Franco Colapinto az elmúlt hetekben remek formában versenyez, az argentin rendszeresen jobban teljesít, mint rutinos csapattársa, Pierre Gasly. Kanadában karrierje legjobb eredményét érte el, a hatodik helyen ért célba. Nem sokon múlt, hogy nullázzon, az egyik virtuális biztonsági autós időszakban ugyanis a kerékcseréje után a bokszból a pályára visszatérve a hideg gumikon megcsúszott, és nekikoccant a falnak.

„Nekimentem a falnak! Ilyen hülye vagyok!” – kiabálta a rádión, attól tartva, hogy az autója megsérült, és ki kell állnia, de szerencséjére tovább tudott menni, és eljutott a célig. 

A HÉT LÁTOGATÁSA. Sűrű vasárnap estéjük volt az autósport szerelmeseinek. Kora este futották az indianapolisi 500 mérföldes versenyt, aztán jött az F1-es Kanadai Nagydíj, amelynek leintése után nem sokkal a NASCAR charlotte-i klasszikusa, a sorozat leghosszabb, 600 mérföldes futama következett magyar idő szerint éjfél után. Az eredetileg ünnepinek tervezett versenynapot beárnyékolta Kyle Busch NASCAR-legenda csütörtöki halála, a 41 évesen tüdőgyulladás miatt elhunyt amerikaira emlékeztek mindhárom helyszínen.

A montreali F1-es futamot követően hétfőn a világbajnoki címvédő Lando Norris korábbi mclarenes csapattársával, Daniel Ricciardóval ellátogatott Indianapolisba, ahol életében először körülnézett a legendás helyszínen és gratulált a rendkívül izgalmas Indy 500 győztesének, a svéd Felix Rosenqvistnek (aki 2014-ben és 2015-ben is a pole pozícióból nyerte meg a legendás makaói F3-as futamot, a vert mezőnyben 2014-ben Max Verstappen és Esteban Ocon, 2015-ben Charles Leclerc, Alex Albon és Lance Stroll is ott volt).

A charlotte-i NASCAR-futamnak is van F1-es vonatkozása, a győztes Daniel Suárez gyermekei anyjának ugyanúgy a háromszoros F1-es világbajnok Nelson Piquet az édesapja, mint Max Verstappennek. Suárez 2024-ben vette feleségül Julia Piquet-t, akivel a harmadik gyermeküket várják. Verstappen és Kelly Piquet ugyan nem házasok, már van közös kislányuk.

A HÉT ÉRTÉKELÉSE. Korábban már írtunk arról, hogy amíg csak a vesztesek panaszkodnak a futamok után arra, hogy az új szabályrendszer autóival nem az igazi a versenyzés, az F1 vezetői nem hoznak drasztikus döntéseket annak érdekében, hogy változtassanak. A Miami Nagydíj előtt picit finomhangolták a belső égésű és az elektromos motor arányát, és bejelentették, hogy 2027-ben még inkább csökkentik a hajtóegység elektromos részének jelentőségét, de a pilóták nem elégszenek meg ennyivel.

A Kanadai Nagydíj után ráadásul a három dobogós beszélt arról, hogy a probléma továbbra is jelen van – rájuk tényleg mindenki odafigyel ilyenkor. „Ez még mindig nagyon furcsa. Az egyenes elején nincs ereje a kocsinak, ha megnyomod a gombot, átmenetileg jobb a helyzet, de az egyenes végére megint elfogy a lendület, a motor meghal, a fordulatszám csökken – ez nem normális, a versenyautóknak nem így kellene működniük” – mondta Lewis Hamilton.

„Néha nehéz megérteni, hogyan működnek ezek az autók. A Miami előtti változtatásokkal picit jobb lett a helyzet” – mondta Kimi Antonelli, aki Hamiltonhoz hasonlóan dicsérte a kasznira vonatkozó új szabályokat, mert a kisebb, könnyebb autókkal könnyebb manőverezni. 

„A múlt héten más fajta autóval versenyeztem, ami emlékeztetett arra, milyen az igazi autósport, milyen csodás tud lenni. Az F1-ben, ahol a világ legjobb pilótái versenyeznek, bármivel tudnánk nagy show-t csinálni, nem értem, miért szükséges ezt ennyire túlbonyolítani” – fogalmazott az idén először dobogóra álló Max Versatappen, aki a múlt héten a nürburgringi 24 órás sportautó-versenyen indult.

KANADAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
  2.Lewis HamiltonbritFerrari10.768 mp h. 
  3.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford11.276 mp h. 
  4.Charles LeclercmonacóiFerrari44.151 mp h. 
  5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1 kör h. 
  6.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1 kör h. 
  7. Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1 kör h. 
  8.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1 kör h. 
  9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1 kör h. 
10.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h. 
11.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes2 kör h. 
12.Nico HülkenbergnémetAudi2 kör h. 
13.Gabriel BortoletobrazilAudi2 kör h. 
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari2 kör h. 
15.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda4 kör h. 
16.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari4 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari39feladta
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes38feladta
 George RussellbritMercedes29feladta
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda23feladta
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes11feladta
 Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford0nem indult

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
  1.Kimi Antonelli458131
  2.George Russell12788
  3.Charles Leclerc2875
  4.Lewis Hamilton2872
  5.Lando Norris1658
  6.Oscar Piastri2548
  7.Max Verstappen1643
  8.Pierre Gasly520
  9.Oliver Bearman418
10.Liam Lawson416
11.Franco Colapinto315
12.Isack Hadjar214
13.Carlos Sainz36
14.Arvid Lindblad25
15.Gabriel Bortoleto12
16.Esteban Ocon11
17.Alexander Albon11
KONSTRUKTŐRÖK 
  1.Mercedes219
  2.Ferrari147
  3.McLaren-Mercedes106
  4.Red Bull-Ford  57
  5.Alpine-Mercedes  35
  6.Racing Bulls-Ford  21
  7.Haas-Ferrari  19
  8.Williams-Mercedes    7
  9.Audi    2
10.Cadillac-Ferrari    0
11.Aston Martin-Honda    0

 

 

