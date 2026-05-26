Antonelli innen csak történelmi bukással veszíthet – a számok szerint

A HÉT TANÁCSA. A Kanadai Nagydíjat a Gilles Villeneuve-ről elnevezett versenypályán futották, a legendás versenyző fia, a világbajnok Jacques Villeneuve jó tanáccsal látta el a világbajnoki éllovas Kimi Antonellit. „Most az a legfontosabb, hogy ne szálljon el magától, ne dőljön be túlságosan az őt övező hisztériának. Amint elhiszed, hogy érinthetetlen vagy, könnyebben jönnek majd a hibák, és egy kiesés mindent megváltoztat. Amint elveszítesz huszonöt pontot, kételyeid támadnak magadban. Jelen helyzetben az a legfontosabb, hogyan fog reagálni arra, ha valami balul sül el. Ez dönti el, hogy világbajnok lehet-e” – vélekedett Villeneuve, aki szerint a Mercedes vezetőinek másik fontos feladata, hogy újra hitet öntsenek George Russellbe, aki számára még semmi sincs veszve.

A HÉT MEGSZAKADT SOROZATA. George Russell a 2024-es Holland Nagydíj óta mindegyik versenyen célba ért, ezzel az F1 történetének negyedik leghosszabb sorozatát építette fel. Kanadában műszaki hiba miatt kiesett, ezzel biztosan változatlan marad az első három sorrendje: Lewis Hamilton 2018 és 2020 között 48 futamot teljesített zsinórban, Oscar Piastri 2023 és 2025 között 44-ig, Max Verstappen 2022 és 2024 között 43-ig jutott. A leghosszabb aktív sorozat így Esteban Oconé lett, a Haas pilótája a tavalyi Monacói Nagydíj óta sorozatban 22 versenyen látta meg a kockás zászlót.

A HÉT ROSSZ DÖNTÉSE. A vasárnapi futam rajtja előtt szemerkélt az eső, ezért a McLaren-istálló húzott egy merészet, és a második sorból induló mindkét autójára átmeneti esőgumit rakott (így döntött az Audi és a Cadillac is mindkét autóján, míg a Williams Carlos Sainz autóján hagyta fent a zöld oldalfalú abroncsokat). Miközben a mezőny Arvid Lindblad lefulladt autója miatt plusz két felvezető kört teljesített, nyilvánvalóvá vált a pilóták számára, hogy a slick gumikon kell versenyezni. Lando Norris a rajtnál még megelőzte a két Mercedest (a Mercedes az ötödik versenyt nyerte meg úgy, hogy bár az övé volt a pole-, az első kör végén nem valamelyik pilótája vezetett), Oscar Piastri az első kör végén a bokszba hajtott, és miután csapattársát visszaelőzték, ő is így tett.

„Amikor a verseny előtt a kanadai himnuszt énekelték, még esett az eső és vizes volt az aszfalt. Már a rajtrácsra vezető körben éreztük, hogy slickeken nem is lehet kigyorsítani. Aztán amikor elkezdődött a felvezető kör, elállt az eső. Ha nem áll el, most hősök lennénk, így mi vagyunk a hülyék” – mondta Piastri.

A McLaren párosa eltűnt a középmezőnyben, a kecsegtető rajthelyekből pontszerzés sem lett, Norria autója ugyanis tönkrement, míg Piastri nekiment Alex Albonnak, amiért megbüntették. Lewis Hamilton az utolsó pillanatokban váltott intermediate gumikról slickekre, ez a döntés második helyezést ért neki.

A HÉT BOSSZÚS RÁDIÓÜZENETE. Lewis Hamilton az eddigi legjobb F1-es hétvégéjét teljesítette azóta, hogy a tavalyi idény előtt a Ferrarihoz szerződött, a hajrában Max Verstappent megelőzve a második helyen ért célba. A hétszeres világbajnok remeklése azt is jelentette, hogy szerepet cseréltek Charles Leclerc-rel, aki a közös ferraris időszakuk során rendszeresen jobban szerepelt. Nem csoda, hogy amikor a monacóinak a verseny második felében jelezték, hogy Hamilton képes volt gyorsabban menni, Leclerc arrogánsan válaszolt a rádión: „Ne szólj hozzám az utolsó körig! Akkor is csak azt mondd, hogy az az utolsó kör! Vagy persze ha nagyon kritikus a helyzet.” Érdekes, hogy bár Leclerc nyíltan elismerte, hogy a kanadai pálya az, amelyikkel a legnehezebben barátkozik meg, mind az öt eddigi montreali versenyét a top 5-ben zárta (2019-ben harmadik lett, azóta kétszer ötödik és kétszer negyedik).

A HÉT BRAVÚRJA. A fő verseny szombati időmérőjének második szakaszát Isack Hadjar zárta az élen, ezzel 2024 nyara óta először fordult elő, hogy Max Verstappenen kívül más nyerjen meg időmérős etapot Red Bull-lal. A francia az idei összes időmérőn (a sprinteket is beszámítva) bejutott a Q3-ba, amire még Verstappen sem volt képes, és Sebastian Vettel, valamint Daniel Ricciardo után ő a harmadik, aki a Red Bull első és második csapatának versenyzőjeként is szakaszt nyert időmérőn.

A HÉT MÁZLISTÁJA. Franco Colapinto az elmúlt hetekben remek formában versenyez, az argentin rendszeresen jobban teljesít, mint rutinos csapattársa, Pierre Gasly. Kanadában karrierje legjobb eredményét érte el, a hatodik helyen ért célba. Nem sokon múlt, hogy nullázzon, az egyik virtuális biztonsági autós időszakban ugyanis a kerékcseréje után a bokszból a pályára visszatérve a hideg gumikon megcsúszott, és nekikoccant a falnak.

„Nekimentem a falnak! Ilyen hülye vagyok!” – kiabálta a rádión, attól tartva, hogy az autója megsérült, és ki kell állnia, de szerencséjére tovább tudott menni, és eljutott a célig.

A HÉT LÁTOGATÁSA. Sűrű vasárnap estéjük volt az autósport szerelmeseinek. Kora este futották az indianapolisi 500 mérföldes versenyt, aztán jött az F1-es Kanadai Nagydíj, amelynek leintése után nem sokkal a NASCAR charlotte-i klasszikusa, a sorozat leghosszabb, 600 mérföldes futama következett magyar idő szerint éjfél után. Az eredetileg ünnepinek tervezett versenynapot beárnyékolta Kyle Busch NASCAR-legenda csütörtöki halála, a 41 évesen tüdőgyulladás miatt elhunyt amerikaira emlékeztek mindhárom helyszínen.

A montreali F1-es futamot követően hétfőn a világbajnoki címvédő Lando Norris korábbi mclarenes csapattársával, Daniel Ricciardóval ellátogatott Indianapolisba, ahol életében először körülnézett a legendás helyszínen és gratulált a rendkívül izgalmas Indy 500 győztesének, a svéd Felix Rosenqvistnek (aki 2014-ben és 2015-ben is a pole pozícióból nyerte meg a legendás makaói F3-as futamot, a vert mezőnyben 2014-ben Max Verstappen és Esteban Ocon, 2015-ben Charles Leclerc, Alex Albon és Lance Stroll is ott volt).

A charlotte-i NASCAR-futamnak is van F1-es vonatkozása, a győztes Daniel Suárez gyermekei anyjának ugyanúgy a háromszoros F1-es világbajnok Nelson Piquet az édesapja, mint Max Verstappennek. Suárez 2024-ben vette feleségül Julia Piquet-t, akivel a harmadik gyermeküket várják. Verstappen és Kelly Piquet ugyan nem házasok, már van közös kislányuk.

#INDYCAR Felix Rosenqvist y el encuentro con Lando Norris



Tras el Gran Premio de Canadá de la Formula 1, el campeón reinante pasó por Indianapolis y felicitó al más reciente ganador de la #Indy500pic.twitter.com/r5m0OyV2l2 — Matias Balducci (@MatiasBalducci) May 25, 2026

A HÉT ÉRTÉKELÉSE. Korábban már írtunk arról, hogy amíg csak a vesztesek panaszkodnak a futamok után arra, hogy az új szabályrendszer autóival nem az igazi a versenyzés, az F1 vezetői nem hoznak drasztikus döntéseket annak érdekében, hogy változtassanak. A Miami Nagydíj előtt picit finomhangolták a belső égésű és az elektromos motor arányát, és bejelentették, hogy 2027-ben még inkább csökkentik a hajtóegység elektromos részének jelentőségét, de a pilóták nem elégszenek meg ennyivel.

A Kanadai Nagydíj után ráadásul a három dobogós beszélt arról, hogy a probléma továbbra is jelen van – rájuk tényleg mindenki odafigyel ilyenkor. „Ez még mindig nagyon furcsa. Az egyenes elején nincs ereje a kocsinak, ha megnyomod a gombot, átmenetileg jobb a helyzet, de az egyenes végére megint elfogy a lendület, a motor meghal, a fordulatszám csökken – ez nem normális, a versenyautóknak nem így kellene működniük” – mondta Lewis Hamilton.

„Néha nehéz megérteni, hogyan működnek ezek az autók. A Miami előtti változtatásokkal picit jobb lett a helyzet” – mondta Kimi Antonelli, aki Hamiltonhoz hasonlóan dicsérte a kasznira vonatkozó új szabályokat, mert a kisebb, könnyebb autókkal könnyebb manőverezni.

„A múlt héten más fajta autóval versenyeztem, ami emlékeztetett arra, milyen az igazi autósport, milyen csodás tud lenni. Az F1-ben, ahol a világ legjobb pilótái versenyeznek, bármivel tudnánk nagy show-t csinálni, nem értem, miért szükséges ezt ennyire túlbonyolítani” – fogalmazott az idén először dobogóra álló Max Versatappen, aki a múlt héten a nürburgringi 24 órás sportautó-versenyen indult.