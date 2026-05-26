Antonelli innen csak történelmi bukással veszíthet – a számok szerint
A HÉT ELŐJELE. Kimi Antonelli előtt senki sem volt képes arra, hogy az első négy futamgyőzelmét egymást követő nagydíjakon arassa. A Mercedes olasz pilótája előtt tizenöten mutattak fel négyes sikersorozatot bármikor Formula–1-es karrierjük során, s egy valami közös bennük: amikor először négy futamot nyertek meg sorozatban, abban az évben a világbajnoki címet is megszerezték.
Ők a következők: Alberto Ascari 1952-ben, Jack Brabham 1960-ban, Jim Clark 1963-ban, Jochen Rindt 1970-ben, Ayrton Senna 1988-ban, Nigel Mansell 1992-ben, Alain Prost 1993-ban, Michael Schumacher 1994-ben, Damon Hill 1996-ban, Fernando Alonso 2006-ban, Jenson Button 2009-ben, Sebastian Vettel 2011-ben, Lewis Hamilton 2014-ben, Nico Rosberg 2016-ban és Max Verstappen 2022-ben. Antonelli lehet a 16. a sorban, vagy az F1 történetének első pilótája, aki nem váltja világbajnoki címre első négyes győzelmi sorozatát.
A 20 éves kora előtt megszerzett nyolcadik dobogós helyezésével Verstappen F1-es rekordját beállító Antonelli 43 pontos előnnyel vezeti a vb-t George Russell előtt, ennél nagyobb fórból csak kétszer veszítettek el vb-csatát: Alonso Vettellel szemben 2012-ben 46 pontos előnyből kapott ki, Charles Leclerc-nek 2022-ben Verstappennel szemben volt kevés a 44 pontos különbség.
A HÉT TANÁCSA. A Kanadai Nagydíjat a Gilles Villeneuve-ről elnevezett versenypályán futották, a legendás versenyző fia, a világbajnok Jacques Villeneuve jó tanáccsal látta el a világbajnoki éllovas Kimi Antonellit. „Most az a legfontosabb, hogy ne szálljon el magától, ne dőljön be túlságosan az őt övező hisztériának. Amint elhiszed, hogy érinthetetlen vagy, könnyebben jönnek majd a hibák, és egy kiesés mindent megváltoztat. Amint elveszítesz huszonöt pontot, kételyeid támadnak magadban. Jelen helyzetben az a legfontosabb, hogyan fog reagálni arra, ha valami balul sül el. Ez dönti el, hogy világbajnok lehet-e” – vélekedett Villeneuve, aki szerint a Mercedes vezetőinek másik fontos feladata, hogy újra hitet öntsenek George Russellbe, aki számára még semmi sincs veszve.
A HÉT MEGSZAKADT SOROZATA. George Russell a 2024-es Holland Nagydíj óta mindegyik versenyen célba ért, ezzel az F1 történetének negyedik leghosszabb sorozatát építette fel. Kanadában műszaki hiba miatt kiesett, ezzel biztosan változatlan marad az első három sorrendje: Lewis Hamilton 2018 és 2020 között 48 futamot teljesített zsinórban, Oscar Piastri 2023 és 2025 között 44-ig, Max Verstappen 2022 és 2024 között 43-ig jutott. A leghosszabb aktív sorozat így Esteban Oconé lett, a Haas pilótája a tavalyi Monacói Nagydíj óta sorozatban 22 versenyen látta meg a kockás zászlót.
A HÉT ROSSZ DÖNTÉSE. A vasárnapi futam rajtja előtt szemerkélt az eső, ezért a McLaren-istálló húzott egy merészet, és a második sorból induló mindkét autójára átmeneti esőgumit rakott (így döntött az Audi és a Cadillac is mindkét autóján, míg a Williams Carlos Sainz autóján hagyta fent a zöld oldalfalú abroncsokat). Miközben a mezőny Arvid Lindblad lefulladt autója miatt plusz két felvezető kört teljesített, nyilvánvalóvá vált a pilóták számára, hogy a slick gumikon kell versenyezni. Lando Norris a rajtnál még megelőzte a két Mercedest (a Mercedes az ötödik versenyt nyerte meg úgy, hogy bár az övé volt a pole-, az első kör végén nem valamelyik pilótája vezetett), Oscar Piastri az első kör végén a bokszba hajtott, és miután csapattársát visszaelőzték, ő is így tett.
„Amikor a verseny előtt a kanadai himnuszt énekelték, még esett az eső és vizes volt az aszfalt. Már a rajtrácsra vezető körben éreztük, hogy slickeken nem is lehet kigyorsítani. Aztán amikor elkezdődött a felvezető kör, elállt az eső. Ha nem áll el, most hősök lennénk, így mi vagyunk a hülyék” – mondta Piastri.
A McLaren párosa eltűnt a középmezőnyben, a kecsegtető rajthelyekből pontszerzés sem lett, Norria autója ugyanis tönkrement, míg Piastri nekiment Alex Albonnak, amiért megbüntették. Lewis Hamilton az utolsó pillanatokban váltott intermediate gumikról slickekre, ez a döntés második helyezést ért neki.
|55. KANADAI NAGYDÍJ
|MÁJUS 22., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Antonelli 1:13.402
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:12.965
|MÁJUS 23., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
|Időmérő
|1. Russell 1:12.578
|MÁJUS 24., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Verstappen
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
A HÉT BOSSZÚS RÁDIÓÜZENETE. Lewis Hamilton az eddigi legjobb F1-es hétvégéjét teljesítette azóta, hogy a tavalyi idény előtt a Ferrarihoz szerződött, a hajrában Max Verstappent megelőzve a második helyen ért célba. A hétszeres világbajnok remeklése azt is jelentette, hogy szerepet cseréltek Charles Leclerc-rel, aki a közös ferraris időszakuk során rendszeresen jobban szerepelt. Nem csoda, hogy amikor a monacóinak a verseny második felében jelezték, hogy Hamilton képes volt gyorsabban menni, Leclerc arrogánsan válaszolt a rádión: „Ne szólj hozzám az utolsó körig! Akkor is csak azt mondd, hogy az az utolsó kör! Vagy persze ha nagyon kritikus a helyzet.” Érdekes, hogy bár Leclerc nyíltan elismerte, hogy a kanadai pálya az, amelyikkel a legnehezebben barátkozik meg, mind az öt eddigi montreali versenyét a top 5-ben zárta (2019-ben harmadik lett, azóta kétszer ötödik és kétszer negyedik).
A HÉT BRAVÚRJA. A fő verseny szombati időmérőjének második szakaszát Isack Hadjar zárta az élen, ezzel 2024 nyara óta először fordult elő, hogy Max Verstappenen kívül más nyerjen meg időmérős etapot Red Bull-lal. A francia az idei összes időmérőn (a sprinteket is beszámítva) bejutott a Q3-ba, amire még Verstappen sem volt képes, és Sebastian Vettel, valamint Daniel Ricciardo után ő a harmadik, aki a Red Bull első és második csapatának versenyzőjeként is szakaszt nyert időmérőn.
A HÉT MÁZLISTÁJA. Franco Colapinto az elmúlt hetekben remek formában versenyez, az argentin rendszeresen jobban teljesít, mint rutinos csapattársa, Pierre Gasly. Kanadában karrierje legjobb eredményét érte el, a hatodik helyen ért célba. Nem sokon múlt, hogy nullázzon, az egyik virtuális biztonsági autós időszakban ugyanis a kerékcseréje után a bokszból a pályára visszatérve a hideg gumikon megcsúszott, és nekikoccant a falnak.
„Nekimentem a falnak! Ilyen hülye vagyok!” – kiabálta a rádión, attól tartva, hogy az autója megsérült, és ki kell állnia, de szerencséjére tovább tudott menni, és eljutott a célig.
A HÉT LÁTOGATÁSA. Sűrű vasárnap estéjük volt az autósport szerelmeseinek. Kora este futották az indianapolisi 500 mérföldes versenyt, aztán jött az F1-es Kanadai Nagydíj, amelynek leintése után nem sokkal a NASCAR charlotte-i klasszikusa, a sorozat leghosszabb, 600 mérföldes futama következett magyar idő szerint éjfél után. Az eredetileg ünnepinek tervezett versenynapot beárnyékolta Kyle Busch NASCAR-legenda csütörtöki halála, a 41 évesen tüdőgyulladás miatt elhunyt amerikaira emlékeztek mindhárom helyszínen.
A montreali F1-es futamot követően hétfőn a világbajnoki címvédő Lando Norris korábbi mclarenes csapattársával, Daniel Ricciardóval ellátogatott Indianapolisba, ahol életében először körülnézett a legendás helyszínen és gratulált a rendkívül izgalmas Indy 500 győztesének, a svéd Felix Rosenqvistnek (aki 2014-ben és 2015-ben is a pole pozícióból nyerte meg a legendás makaói F3-as futamot, a vert mezőnyben 2014-ben Max Verstappen és Esteban Ocon, 2015-ben Charles Leclerc, Alex Albon és Lance Stroll is ott volt).
A charlotte-i NASCAR-futamnak is van F1-es vonatkozása, a győztes Daniel Suárez gyermekei anyjának ugyanúgy a háromszoros F1-es világbajnok Nelson Piquet az édesapja, mint Max Verstappennek. Suárez 2024-ben vette feleségül Julia Piquet-t, akivel a harmadik gyermeküket várják. Verstappen és Kelly Piquet ugyan nem házasok, már van közös kislányuk.
A HÉT ÉRTÉKELÉSE. Korábban már írtunk arról, hogy amíg csak a vesztesek panaszkodnak a futamok után arra, hogy az új szabályrendszer autóival nem az igazi a versenyzés, az F1 vezetői nem hoznak drasztikus döntéseket annak érdekében, hogy változtassanak. A Miami Nagydíj előtt picit finomhangolták a belső égésű és az elektromos motor arányát, és bejelentették, hogy 2027-ben még inkább csökkentik a hajtóegység elektromos részének jelentőségét, de a pilóták nem elégszenek meg ennyivel.
A Kanadai Nagydíj után ráadásul a három dobogós beszélt arról, hogy a probléma továbbra is jelen van – rájuk tényleg mindenki odafigyel ilyenkor. „Ez még mindig nagyon furcsa. Az egyenes elején nincs ereje a kocsinak, ha megnyomod a gombot, átmenetileg jobb a helyzet, de az egyenes végére megint elfogy a lendület, a motor meghal, a fordulatszám csökken – ez nem normális, a versenyautóknak nem így kellene működniük” – mondta Lewis Hamilton.
„Néha nehéz megérteni, hogyan működnek ezek az autók. A Miami előtti változtatásokkal picit jobb lett a helyzet” – mondta Kimi Antonelli, aki Hamiltonhoz hasonlóan dicsérte a kasznira vonatkozó új szabályokat, mert a kisebb, könnyebb autókkal könnyebb manőverezni.
„A múlt héten más fajta autóval versenyeztem, ami emlékeztetett arra, milyen az igazi autósport, milyen csodás tud lenni. Az F1-ben, ahol a világ legjobb pilótái versenyeznek, bármivel tudnánk nagy show-t csinálni, nem értem, miért szükséges ezt ennyire túlbonyolítani” – fogalmazott az idén először dobogóra álló Max Versatappen, aki a múlt héten a nürburgringi 24 órás sportautó-versenyen indult.
KANADAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|10.768 mp h.
|3.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|11.276 mp h.
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|44.151 mp h.
|5.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1 kör h.
|6.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|7.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|8.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|9.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|10.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|11.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|2 kör h.
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|2 kör h.
|13.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|2 kör h.
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|15.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|4 kör h.
|16.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|4 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|39
|feladta
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|38
|feladta
|George Russell
|brit
|Mercedes
|29
|feladta
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|23
|feladta
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|11
|feladta
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|0
|nem indult
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|4
|5
|8
|131
|2.
|George Russell
|1
|2
|7
|88
|3.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|4.
|Lewis Hamilton
|–
|2
|8
|72
|5.
|Lando Norris
|–
|1
|6
|58
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|5
|48
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|6
|43
|8.
|Pierre Gasly
|–
|–
|5
|20
|9.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|4
|16
|11.
|Franco Colapinto
|–
|–
|3
|15
|12.
|Isack Hadjar
|–
|–
|2
|14
|13.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|14.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|2
|5
|15.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|1
|1
|17.
|Alexander Albon
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|219
|2.
|Ferrari
|147
|3.
|McLaren-Mercedes
|106
|4.
|Red Bull-Ford
|57
|5.
|Alpine-Mercedes
|35
|6.
|Racing Bulls-Ford
|21
|7.
|Haas-Ferrari
|19
|8.
|Williams-Mercedes
|7
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0