ETO: Borbély Balázsnak van kivásárlási ára, de nem jött írásos ajánlat – NS-infó

PÓR KÁROLY
2026.05.26. 13:56
Alighanem Borbély Balázs is hallott már a Ferencváros érdeklődéséről, de hivatalos kapcsolatfelvétel keddig nem történt a két klub között (Fotó: Czinege Melinda, archív)
NB I ETO FC Borbély Balázs
A Nemzeti Sport értesülései szerint az ETO FC vezetőedzőjének, Borbély Balázsnak a szerződésében szerepel egy „lelépési” záradék, de egyelőre nem érkezett Győrbe hivatalos megkeresés ennek érvényesítéséről.

 

 

A bajnok ETO FC vezetőedzőjének, Borbély Balázsnak a lehetséges jövőjéről, a 2027-ig érvényes szerződése ellenére szurkolói forrásokban számos találgatás megjelent az elmúlt napokban. A Nemzeti Sport információi szerint a szakember szerződésében szerepel egy „lelépési” záradék, vagyis egy rögzített összeg, melynek megfizetése esetén idő előtt távozhat. Egyelőre azonban, az idény befejezése óta nem érkezett megkeresés a klubhoz, ezen lelépési záradék érvényesítésére, és az ETO-nál hosszabb távon, akár 2027 után is számítanának a sikeredző munkájára. 

Az tény, hogy Borbély Balázs jó kapcsolatot ápol Hajnal Tamással, a Ferencváros sportigazgatójával, aki 2019-ben egyszer már a Fradihoz csábította őt, akkor az utánpótlásban, majd az FTC II-nél dolgozott vezetőedzőként 2022-ig. Így most, hogy az FTC is vezetőedzőt keres Robbie Keane távozását követően, ismét szóba kerülhet Borbély Balázs, Hajnal Tamás ismét szívesen látná őt a Fradiban.

Egyelőre azonban nem folynak konkrét tárgyalások az edző és a klub között, Borbély Balázs jelenleg Spanyolországban tölti a szabadságát.

Kerestük az ügyben az ETO FC-t, de a győri klub sportigazgatója, Steven Vanharen megkeresésünkre jelezte, a klub nem kívánja kommentálni a vezetőedző jövőjével kapcsolatos sajtóhíreket.

 

