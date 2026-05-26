ETO: Borbély Balázsnak van kivásárlási ára, de nem jött írásos ajánlat – NS-infó

A bajnok ETO FC vezetőedzőjének, Borbély Balázsnak a lehetséges jövőjéről, a 2027-ig érvényes szerződése ellenére szurkolói forrásokban számos találgatás megjelent az elmúlt napokban. A Nemzeti Sport információi szerint a szakember szerződésében szerepel egy „lelépési” záradék, vagyis egy rögzített összeg, melynek megfizetése esetén idő előtt távozhat. Egyelőre azonban, az idény befejezése óta nem érkezett megkeresés a klubhoz, ezen lelépési záradék érvényesítésére, és az ETO-nál hosszabb távon, akár 2027 után is számítanának a sikeredző munkájára.

Az tény, hogy Borbély Balázs jó kapcsolatot ápol Hajnal Tamással, a Ferencváros sportigazgatójával, aki 2019-ben egyszer már a Fradihoz csábította őt, akkor az utánpótlásban, majd az FTC II-nél dolgozott vezetőedzőként 2022-ig. Így most, hogy az FTC is vezetőedzőt keres Robbie Keane távozását követően, ismét szóba kerülhet Borbély Balázs, Hajnal Tamás ismét szívesen látná őt a Fradiban.

Egyelőre azonban nem folynak konkrét tárgyalások az edző és a klub között, Borbély Balázs jelenleg Spanyolországban tölti a szabadságát.

Kerestük az ügyben az ETO FC-t, de a győri klub sportigazgatója, Steven Vanharen megkeresésünkre jelezte, a klub nem kívánja kommentálni a vezetőedző jövőjével kapcsolatos sajtóhíreket.