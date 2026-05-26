Nemzeti Sportrádió

NB II: megvannak az osztályozó párosításai

M. B.M. B.
2026.05.26. 11:43
Fotók: FB/Monor Labdarúgás, Gyirmót FC Győr hivatalos oldala, Nagykanizsa Football Club, Cigánd Sportegyesület
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos honlapján jelentette be az NB III-ból való feljutásról döntő osztályozók párosításait.

Az MLSZ Kánai úti székházában megtartott sorsolás eredményeképp az Északnyugati csoportot megnyerő Gyirmót a délkeleten bajnoki Monorral, míg a délnyugaton aranyérmes Nagykanizsa az Északkeleti csoport második helyezettjével, a Cigánddal (a csoportot megnyerő Kisvárda II nem juthat fel – a  szerk.) csap össze az NB II-es tagságért. 

A  párharcok első mérkőzéseit május 31-én, vasárnap, a visszavágókat egy héttel később, június 7-én rendezik.

NB II-ES OSZTÁLYOZÓK 
Május 31., vasárnap, 17.30
Gyirmót FC Győr–Monor SE
FC Nagykanizsa–Bacsó Beton-Cigánd SE

Június 7., vasárnap, 17.00
Monor SE–Gyirmót FC Győr
Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Nagykanizsa

 

