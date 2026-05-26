NB II: megvannak az osztályozó párosításai
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos honlapján jelentette be az NB III-ból való feljutásról döntő osztályozók párosításait.
Az MLSZ Kánai úti székházában megtartott sorsolás eredményeképp az Északnyugati csoportot megnyerő Gyirmót a délkeleten bajnoki Monorral, míg a délnyugaton aranyérmes Nagykanizsa az Északkeleti csoport második helyezettjével, a Cigánddal (a csoportot megnyerő Kisvárda II nem juthat fel – a szerk.) csap össze az NB II-es tagságért.
A párharcok első mérkőzéseit május 31-én, vasárnap, a visszavágókat egy héttel később, június 7-én rendezik.
NB II-ES OSZTÁLYOZÓK
Május 31., vasárnap, 17.30
Gyirmót FC Győr–Monor SE
FC Nagykanizsa–Bacsó Beton-Cigánd SE
Június 7., vasárnap, 17.00
Monor SE–Gyirmót FC Győr
Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Nagykanizsa
