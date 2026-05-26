NB II: megvannak az osztályozó párosításai

Az MLSZ Kánai úti székházában megtartott sorsolás eredményeképp az Északnyugati csoportot megnyerő Gyirmót a délkeleten bajnoki Monorral, míg a délnyugaton aranyérmes Nagykanizsa az Északkeleti csoport második helyezettjével, a Cigánddal (a csoportot megnyerő Kisvárda II nem juthat fel – a szerk.) csap össze az NB II-es tagságért.

A párharcok első mérkőzéseit május 31-én, vasárnap, a visszavágókat egy héttel később, június 7-én rendezik.

NB II-ES OSZTÁLYOZÓK

Május 31., vasárnap, 17.30

Gyirmót FC Győr–Monor SE

FC Nagykanizsa–Bacsó Beton-Cigánd SE

Június 7., vasárnap, 17.00

Monor SE–Gyirmót FC Győr

Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Nagykanizsa