Nemzeti Sportrádió

Megjósolt váltás: külföldi szakember érkezhet Feczkó Tamás helyére

CS. A.CS. A.
2026.05.26. 11:00
null
Feczkó Tamás (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Feczkó Tamás Deian Boldor Budapest Honvéd
Továbbra sem dőlt el, ki irányítja a jövőben az NB I-be visszajutó kispestieket, az viszont biztos, hogy megvan az első érkező: az ETO FC belső védője, Dejan Boldor írt alá.
Kapcsolódó tartalom

NB I: a bajnoktól igazolt védőt az újonc Honvéd

A 31 éves korábbi román utánpótlás-válogatott védő ingyen érkezett a Honvédhoz.

A Honvéd szerződést bontott Feczkó Tamással – hivatalos

A szakember másfél évig irányította a kispestieket, akiket a most véget ért idényben feljuttatott az NB I-be.

Szerződést hosszabbított a Honvéd csapatkapitánya

Hangya Szilveszter egy plusz egy évre kötelezte el magát.

ZAJLIK AZ ÉLET Kispesten: a múlt héten közös megegyezéssel távozott a kispadról Feczkó Tamás vezetőedző, majd az NB I-be visszajutó klub bejelentette, hogy a csapatkapitány Hangya Szilveszter egy plusz egy évvel meghosszabbította a nyáron lejáró szerződését, majd az első érkező is aláírt Dejan Boldor személyében. Az ETO FC-től szerződése lejárta után távozó román belső védő az utóbbi két élvonalbeli idényben mindössze 23 bajnokin lépett pályára a győrieknél, tizenegyszer kezdőként, tizenkétszer csereként, összesen 1076 percet játszott. Érződött, hogy a bajnokcsapatban már nem jut neki hely, de könnyen lehet, hogy Kispesten meghatározó szerepet kap a leendő vezetőedzőtől.

Hogy ki lesz a szakmai stáb első embere, egyelőre nem tudni: csupán annyit hallani, hogy biztosan külföldi lesz. Bárki is ír alá, azzal a nehézséggel meg kell küzdenie, hogy a szurkolók körében Feczkó Tamás nagy népszerűségnek örvend. Ez persze nem is csoda, hiszen amikor 2024 decemberében átvette a csapatot, (Laczkó Zsolt irányításával) a Honvéd az NB II utolsó helyén állt – azonban ráncba szedte és magabiztosan tartotta bent (nyolcadik hely), ebben az idényben pedig a második helyre vezényelte a társaságot, amely így három év után visszajutott az NB I-be. Ez  bravúr volt, hiszen a kispestiek keretének ereje nem feltétlenül a játéktudásban, sokkal inkább a csapategységben rejlett, ami egy osztállyal feljebb már nem feltétlenül elég az érvényesüléshez. A jelenlegi játékosállomány az NB I-re nem elég, minimum hat-nyolc azonnal bevethető, minőségi futballistát kell szerződtetnie a klubnak, hogy reálisan esélye legyen a biztos bennmaradásra.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HONVÉDNÁL
Érkezők: Deian Boldor (román, ingyen igazolható, ETO FC)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: ?
Távozók: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tomás Tujvel (szlovák-magyar, lejár a szerződése)

Feczkó Tamás Deian Boldor Budapest Honvéd
Legfrissebb hírek

NB I: a bajnoktól igazolt védőt az újonc Honvéd

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:43

Szerződést hosszabbított a Honvéd csapatkapitánya

Labdarúgó NB I
2026.05.23. 20:05

A Honvéd szerződést bontott Feczkó Tamással – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.05.22. 19:36

NB I: megvan az első távozó az ETO FC-nél

Labdarúgó NB I
2026.05.22. 10:59

Szó sincs a Honvédról, a Csákvár továbbra is a Puskás Akadémia fiókcsapataként szerepel

Labdarúgó NB II
2026.05.21. 18:35

Melyik fővárosi csapaté lesz az aranyérem az NB II-ben?

Labdarúgó NB II
2026.05.17. 08:18

Kétgólos Honvéd-siker a feljutók rangadóján, kiesett a Budafok és a Békéscsaba – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.05.10. 21:00

A Honvéd nyerte az NB II csúcsrangadóját, ezzel életben tartotta aranyérmes reményeit

Labdarúgó NB II
2026.05.10. 17:54
Ezek is érdekelhetik