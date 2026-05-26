Megjósolt váltás: külföldi szakember érkezhet Feczkó Tamás helyére

ZAJLIK AZ ÉLET Kispesten: a múlt héten közös megegyezéssel távozott a kispadról Feczkó Tamás vezetőedző, majd az NB I-be visszajutó klub bejelentette, hogy a csapatkapitány Hangya Szilveszter egy plusz egy évvel meghosszabbította a nyáron lejáró szerződését, majd az első érkező is aláírt Dejan Boldor személyében. Az ETO FC-től szerződése lejárta után távozó román belső védő az utóbbi két élvonalbeli idényben mindössze 23 bajnokin lépett pályára a győrieknél, tizenegyszer kezdőként, tizenkétszer csereként, összesen 1076 percet játszott. Érződött, hogy a bajnokcsapatban már nem jut neki hely, de könnyen lehet, hogy Kispesten meghatározó szerepet kap a leendő vezetőedzőtől.

Hogy ki lesz a szakmai stáb első embere, egyelőre nem tudni: csupán annyit hallani, hogy biztosan külföldi lesz. Bárki is ír alá, azzal a nehézséggel meg kell küzdenie, hogy a szurkolók körében Feczkó Tamás nagy népszerűségnek örvend. Ez persze nem is csoda, hiszen amikor 2024 decemberében átvette a csapatot, (Laczkó Zsolt irányításával) a Honvéd az NB II utolsó helyén állt – azonban ráncba szedte és magabiztosan tartotta bent (nyolcadik hely), ebben az idényben pedig a második helyre vezényelte a társaságot, amely így három év után visszajutott az NB I-be. Ez bravúr volt, hiszen a kispestiek keretének ereje nem feltétlenül a játéktudásban, sokkal inkább a csapategységben rejlett, ami egy osztállyal feljebb már nem feltétlenül elég az érvényesüléshez. A jelenlegi játékosállomány az NB I-re nem elég, minimum hat-nyolc azonnal bevethető, minőségi futballistát kell szerződtetnie a klubnak, hogy reálisan esélye legyen a biztos bennmaradásra.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HONVÉDNÁL

Érkezők: Deian Boldor (román, ingyen igazolható, ETO FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: ?

Távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tomás Tujvel (szlovák-magyar, lejár a szerződése)