Női kézilabda: kihagyja a Győri ETO utolsó bajnokiját a csapat kulcsjátékosa

A 26 éves holland válogatott jobbátlövőt a vasárnapi, DVSC Schaeffler elleni mérkőzés első félidejében, egy ütközést követően kellett lecserélni, és a szünet után már nem is lépett pályára.

Az ETO tájékoztatása szerint az elvégzett orvosi vizsgálatok izomsérülést nem igazoltak, ugyanakkor kisebb izomfájdalom miatt a szakmai és egészségügyi stáb úgy döntött, hogy Housheer a NEKA elleni, vasárnapi bajnoki mérkőzésen elővigyázatosságból nem lép pályára.

Mint ismert, debreceni győzelmével a Győr már egy fordulóval a vége előtt bebiztosította az újabb, összességében a 19. bajnoki címét. Az ETO jövő hétvégén a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében sorozatban harmadik elsőségéért száll harcba.