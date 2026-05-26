Női kézilabda: kihagyja a Győri ETO utolsó bajnokiját a csapat kulcsjátékosa

2026.05.26. 11:51
Housheert Debrecenben kellett idő előtt lecserélni (Fotó: Czinege Melinda)
női kézilabda Dione Housheer Győri Audi ETO KC
Elővigyázatosságból nem lép pályára a Győri ETO női kézilabdacsapatának vasárnapi, NEKA elleni utolsó bajnokiján Dione Housheer.

 

A 26 éves holland válogatott jobbátlövőt a vasárnapi, DVSC Schaeffler elleni mérkőzés első félidejében, egy ütközést követően kellett lecserélni, és a szünet után már nem is lépett pályára. 

Az ETO tájékoztatása szerint az elvégzett orvosi vizsgálatok izomsérülést nem igazoltak, ugyanakkor kisebb izomfájdalom miatt a szakmai és egészségügyi stáb úgy döntött, hogy Housheer a NEKA elleni, vasárnapi bajnoki mérkőzésen elővigyázatosságból nem lép pályára.

Mint ismert, debreceni győzelmével a Győr már egy fordulóval a vége előtt bebiztosította az újabb, összességében a 19. bajnoki címét. Az ETO jövő hétvégén a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében sorozatban harmadik elsőségéért száll harcba. 

 

