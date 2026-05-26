Pick Szeged: Kárpáti Krisztián marad a kéziakadémia szakmai igazgatója

2026.05.26. 12:38
Kárpáti Krisztián marad Szegeden (Fotó: Dömötör Csaba)
Továbbra is Kárpáti Krisztián marad a Pick Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója. A 42 éves szakember a 2026–2027-es idénytől az ETO University HT vezetőedzője lett volna, de egészségügyi okokra hivatkozva a szerződést felbontották a felek áprilisban. Ma a szegedi klub bejelentette, hogy Kárpáti marad a Tisza-parti városban.

Az OTP Bank-PICK Szeged keddi közleménye szerint Kárpáti Krisztián marad a Pick Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója, s egyben az U20-as csapat vezetőedzői tisztségét is betölti. A 42 éves tréner januárban aláírt szerződése alapján az NB I-es ETO University HT vezetőedzői posztját foglalta volna el nyártól, ám áprilisban a győriek közölték: egészségügyi okok miatt a felek felbontották az egyezséget. 

Kommünikéjében a klub jelezte: kiemelten fontos a szakmai folytonosság és az utánpótlás stabil fejlődése, ezért az igazgatóság és Kárpáti Krisztián közösen a megkezdett munka folytatása mellett döntött, szem előtt tartva az akadémia és a klub hosszú távú érdekeit.

„Olyan megállapodást kötöttünk Krisztiánnal, amely minden szempontból az OTP Bank-PICK Szeged fejlődését szolgálja. Továbbra is a PICK Kézilabda Akadémia szakmai igazgatójaként dolgozik, emellett a következő szezontól az U20-as csapat vezetőedzői feladatait is ellátja, miközben továbbra is segíti a felnőttcsapat szakmai munkáját. Az elmúlt években végzett munkája, elhivatottsága és a klub iránti elkötelezettsége nagy értéket képvisel számunkra” – fogalmazott a szegedi klubelnök, Papp Edward.

„Nagyon örülök, hogy továbbra is az OTP Bank-PICK Szeged sikereiért dolgozhatok. Családommal együtt jól érezzük magunkat Szegeden, ezért külön öröm mindannyiunknak, hogy a jövőben is ehhez a kivételes közösséghez tartozhatunk. Plusz motiváció számomra, hogy a következő szezontól ismét vezetőedzői szerepkörben segíthetem a klub szakmai munkáját és a fiatal játékosok fejlődését. Fontos célunk, hogy még erősebb legyen a kapcsolat az akadémia és a felnőttcsapat között, és az idei szezonhoz hasonlóan egyre több saját nevelésű játékos kapjon lehetőséget a legmagasabb szinten” – mondta Kárpáti Krisztián.

Ugyan csak a szegediekhez kapcsolódó hír, hogy a dél-alföldiek egykori játékosa és a második bajnokcsapat mestere, Vladan Matics idén nyártól a klub nemzetközi kapcsolatainak koordinálása mellett a felnőtt- és utánpótlás-játékosmegfigyelésért felelős igazgatójaként dolgozik majd.

 

