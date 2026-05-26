„Szombaton mi leszünk Európa bajnokai!” – Arteta az Arsenal bajnoki címet ünneplő buliján
Nyilvánosságra került egy videó az Arsenal bajnoki elsőséget ünneplő bulijáról. A felvételen Mikel Arteta vezetőedző mikrofont ragadott és a közelgő BL-döntőről beszélt.
„Szombaton mi leszünk Európa bajnokai!” – mondta Arteta, szavait hangos ováció fogadta.
BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
Legfrissebb hírek
BL-döntő: az MTK Sportparkba várja szurkolóit a PSG
Bajnokok Ligája
2026.05.24. 18:32
A PSG játékosai motiváltan érkeznek Budapestre
Bajnokok Ligája
2026.05.23. 09:59
Ezek is érdekelhetik