Tornagyőzelemmel hangolt a vb-re a magyar női 3x3-as kosárválogatott

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a 12 együttest felvonultató tornán a jövő heti világbajnokságra készülő válogatott bő keretének mind a nyolc kosarasa szerepelt.

Az egyes számú csapatban Böröndy Vivien, Dávid Mia, Lelik Réka és Papp Klaudia, míg a kettes számúban Angyal Barbara, Szabó Fanni, Tóth Franka és – a magyar-ausztrál kettős állampolgár – Somfai Lara kapott helyet. A csoportkörből a négy csoport első két helyezettje jutott a negyeddöntőbe.

A két magyar együttes a kieséses szakasz első körében, a negyeddöntőben egymással csapott össze és 17-14-re az egyes szám egység győzött. Papp Diáék az elődöntőben az U23-as cseh nemzeti csapatot múlták felül, majd a fináléban 17–15-re verték Ausztria legjobbjait.

Az idei világbajnokságnak jövő hétfőtől vasárnapig Varsó ad otthon. A magyar csapat a csoportkörben június másodikán Spanyolországgal és az Egyesült Államokkal, két nappal később pedig Ausztráliával és Mongóliával csap össze. Jakab Máté szövetségi kapitány később jelöli ki a vb-n szereplő csapatot.