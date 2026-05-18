Kongói DK: nincs különösebb meglepetés a vb-keretben

Kihirdette a Kongói Demokratikus Köztársaság férfi labdarúgó-válogatottjának világbajnoki keretét Sébastien Desabre szövetségi kapitány. Az afrikai gárda 1974 után másodszor vesz részt világbajnokságon (több mint ötven éve még Zaire-nek hívták az országot), s a névsorban megtalálhatjuk többek közt a Manchester United volt, a West Ham jelenlegi védőjét, Aaron Wan-Bissakát, a csatársorban a Betis támadóját, Cédric Bakambut, valamint a Newcastle United friss szerzeményét, Yoane Wissát.

A kongóiak az amerikai–kanadai–mexikói rendezésű torna K-csoportjában Kolumbia, Portugália és Üzbegisztán társaságában igyekeznek kivívni az egyenes kieséses szakaszba jutást Houstonban, Guadalajarában és Atlantában.

A KONGÓI DK VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Timothy Fayulu (Noa – Örményország), Lionel Mpasi (Le Havre – Franciaország), Matthieu Epolo (Standard Liege – Belgium)

Védők: Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Anglia), Gédéon Kalulu (Arisz Limassol – Ciprus), Joris Kayembe (Genk – Belgium), Arthur Masuaku (Lens – Franciaország), Steve Kapuadi (Widzew Lódz – Lengyelország), Rocky Bushiri (Hibernian – Skócia), Axel Tuanzebe (Burnley – Anglia), Chancel Mbemba (Lille – Franciaország), Dylan Batubinsika (AE Lárisza – Görögország)

Középpályások: Noah Sadiki (Sunderland – Anglia), Samuel Moutoussamy (Atromitosz – Görögország), Edo Kayembe (Watford – Anglia), Nathan Mbuku (Montpellier – Franciaország), Charles Pickel (Espanyol – Spanyolország), Ngal’ayel Mukau (Lille – Franciaország), Brian Cipenga (Castellón – Spanyolország), Théo Bongonda (Szpartak Moszkva – Oroszország), Gaël Kakuta (AE Lárisza – Görögország)

Támadók: Meschack Elia (Alanyaspor – Törökország), Fiston Mayele (Pyramids FC – Egyiptom), Cédric Bakambu (Real Betis – Spanyolország), Simon Banza (Al-Dzsazira – Arab Emírségek), Yoane Wissa (Newcastle United – Anglia)