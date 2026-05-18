Nemzeti Sportrádió

Kongói DK: nincs különösebb meglepetés a vb-keretben

2026.05.18. 17:12
null
Fotó: Getty Images
Címkék
labdarúgó-világbajnokság 2026 Kongói DK keret kerethirdetés
A legnagyobb nevek közül Aaron Wan-Bissaka, Cédric Bakambu ás Yoane Wissa is ott lesz a nyári világbajnokságon a Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottjában – derült ki a hétfői kerethirdetéskor.

Kihirdette a Kongói Demokratikus Köztársaság férfi labdarúgó-válogatottjának világbajnoki keretét Sébastien Desabre szövetségi kapitány. Az afrikai gárda 1974 után másodszor vesz részt világbajnokságon (több mint ötven éve még Zaire-nek hívták az országot), s a névsorban megtalálhatjuk többek közt a Manchester United volt, a West Ham jelenlegi védőjét, Aaron Wan-Bissakát, a csatársorban a Betis támadóját, Cédric Bakambut, valamint a Newcastle United friss szerzeményét, Yoane Wissát.

A kongóiak az amerikai–kanadai–mexikói rendezésű torna K-csoportjában Kolumbia, Portugália és Üzbegisztán társaságában igyekeznek kivívni az egyenes kieséses szakaszba jutást Houstonban, Guadalajarában és Atlantában.

A KONGÓI DK VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Timothy Fayulu (Noa – Örményország), Lionel Mpasi (Le Havre – Franciaország), Matthieu Epolo (Standard Liege – Belgium)
Védők: Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Anglia), Gédéon Kalulu (Arisz Limassol – Ciprus), Joris Kayembe (Genk – Belgium), Arthur Masuaku (Lens – Franciaország), Steve Kapuadi (Widzew Lódz – Lengyelország), Rocky Bushiri (Hibernian – Skócia), Axel Tuanzebe (Burnley – Anglia), Chancel Mbemba (Lille – Franciaország), Dylan Batubinsika (AE Lárisza – Görögország)
Középpályások: Noah Sadiki (Sunderland – Anglia), Samuel Moutoussamy (Atromitosz – Görögország), Edo Kayembe (Watford – Anglia), Nathan Mbuku (Montpellier – Franciaország), Charles Pickel (Espanyol – Spanyolország), Ngal’ayel Mukau (Lille – Franciaország), Brian Cipenga (Castellón – Spanyolország), Théo Bongonda (Szpartak Moszkva – Oroszország), Gaël Kakuta (AE Lárisza – Görögország)
Támadók: Meschack Elia (Alanyaspor – Törökország), Fiston Mayele (Pyramids FC – Egyiptom), Cédric Bakambu (Real Betis – Spanyolország), Simon Banza (Al-Dzsazira – Arab Emírségek), Yoane Wissa (Newcastle United – Anglia)

június 17., szerda, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–Kongói DKX–X
június 18., csütörtök, 4.00
Mexikóváros, Azteca Stadion		Üzbegisztán–KolumbiaX–X
június 23., kedd, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–ÜzbegisztánX–X
június 24., szerda, 4.00
Guadalajara, Guadalaraja Stadion		Kolumbia–Kongói DKX–X
június 28., vasárnap, 1.30
Miami, Miami Stadion		Kolumbia–PortugáliaX–X
június 28., vasárnap, 1.30
Atlanta, Atlanta Stadion		Kongói DK–ÜzbegisztánX–X
K-CSOPORT

 

labdarúgó-világbajnokság 2026 Kongói DK keret kerethirdetés
Legfrissebb hírek

Eddig Curacaóé a legmenőbb vb-keret-hirdetés

Foci vb 2026
36 perce

„Nehéz döntéseket kellett meghoznom” – hivatalos a horvátok vb-kerete

Foci vb 2026
5 órája

Rossz hír a bosnyákoknak: kihagyhatja vb-t a korábbi debreceni és diósgyőri csatár

Foci vb 2026
7 órája

Vb 2026: megvan a tunéziaiak kerete, a PSG fiatalját is behívták

Foci vb 2026
2026.05.15. 22:24

Vb 2026: Shakira, Madonna és a BTS lép fel a döntő szünetében

Foci vb 2026
2026.05.14. 11:32

Vb 2026: fiatalok és tapasztaltak elegye, ismertették Új-Zéland keretét

Foci vb 2026
2026.05.14. 09:35

Ancelotti: Neymar sokat javult, mindenki szereti őt, de a döntés az enyém

Foci vb 2026
2026.05.13. 11:01

Vb 2026: veterán katari támadó lehet a vb-k történetének legidősebb mezőnyjátékosa

Foci vb 2026
2026.05.12. 16:57
Ezek is érdekelhetik