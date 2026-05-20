Sokat várnak az Aston Martin Formula–1-es versenyzőakadémiájára került Nagy Rolandtól

A felvidéki Galántán született 13 éves tehetség Budapesten rendezett szerdai sajtótájékoztatóján Nuno Pinto, az akadémia versenyigazgatója videóüzenetben úgy fogalmazott: „ez egy hosszú út kezdete, ugyanakkor biztosak vagyunk abban, hogy a benne rejlő potenciál és tehetség, valamint a befektetett munka eredményeként hamarosan a Formula–1-es paddockban köszönthetjük majd Rolandot”.

Az eseményen az Alonso által alapított A14 Management toborzó és fejlesztési igazgatója, Iago Fernández azt mondta, a magyar gokartos nemcsak a gyorsaságával győzte meg őket, hanem azzal is, hogy mennyire elhivatott és milyen a munkamorálja.

„Megvan benne az a ritka kombinációja a szenvedélynek és a fegyelemnek, amely elengedhetetlen egy fenntartható, csúcskategóriás autósport-karrier felépítéséhez” – nyilatkozta a spanyol szakember. Hozzátette, azzal, hogy Nagy Roland már pályafutásának gokartos szakaszában csatlakozott a menedzsmenthez, az első naptól kezdve közösen építik az alapokat.

„Az együttműködés kezdeti szakasza rendkívül biztató. Mivel Roland nyers sebessége már a kezdetektől egyértelmű volt, elsősorban arra fókuszáltunk, hogy fejlesszük a versenyhelyzetekben mutatott agresszivitását és határozottságát. Erre kivételesen jól reagált, a gyors fejlődésének egyik kulcsa pedig az, hogy rendkívül hatékonyan tudja beépíteni mind a DPK, mind a saját belső csapatunk technikai visszajelzéseit” – mondta.

Alfonso del Castillo, a DPK Racing csapatvezetője arról beszélt, hogy a nemzetközi gokartos világból kitűnni óriási kihívás, Roland viszont a kitartásával és harci szellemével megmutatta, hogy helye van ebben az elit mezőnyben.

„Egy profi karrier valódi motorja a folyamatos és stabil fejlődés. Roland esetében egy olyan hétvégét, amikor a döntőben 15 helyet lép előre, ugyanannyira értékelünk, mint egy dobogós helyezést, mert ez mutatja meg azt a mentális ellenállóképességet, amely szükséges a hosszú távú sikerhez” – jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy a DPK technikai szakértelmét összekapcsolva az A14, valamint az Aston Martin akadémia által biztosított elit mentorálással és professzionális karrierúttal azon dolgoznak, hogy a magyar tehetségből világszínvonalú sportoló váljon.

Nagy Roland úgy fogalmazott, nem is kezdődhetett volna jobban a számára az idei év, mert a DPK csapatába történt szerződés után az A14-hez csatlakozott, majd az Aston Martin Forma-1-es istálló akadémiája is felfigyelt rá.

„Ezzel teljeskörűvé vált az a szakmai támogatás, ami nagyon fontos egy fiatal autóversenyző számára. Egy ilyen akadémia a profi élsportolói világra készít fel, és tényleg minden apró részletre odafigyelnek, a legkisebb dolgokban is segítenek, támogatnak” – nyilatkozta. Hozzátette, büszke arra, hogy egy olyan világhírű márkát képviselhet, mint az Aston Martin, és igyekszik ennek a kihívásnak a pályán és a pályán kívül is megfelelni.

Matics Zsolt, a versenyző fizikai, mentális és kognitív felkészítését végző Fit4Race alapítója és tulajdonosa elárulta, három éve dolgoznak együtt, és mostanra az ifjú pilóta azt is megtanulta, hogy ha kicsit nehezebb helyzetbe kerül, akkor sem adja fel a küzdelmet.

„Nagy potenciál van benne, meglepő, hogy mennyi mindent ki lehet még hozni belőle. Az életkora ellenére kifejezetten komolyan veszi a felkészülést, és bár vannak még olyan területek, amelyekben sokat tud fejlődni, már így is jó eredményeket hoz” – mondta Matics Zsolt.

Nagy Rolandra az idei szezonban még a Champions of the Future sorozatba tartozó versenyek, Európa-bajnoki futamok, a WSK által szervezett nemzetközi viadalok, valamint a világbajnokság vár.