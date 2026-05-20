Wenger üzent az Arsenal bajnoki címe után – videó

Mint arról beszámoltunk, a Manchester City csak döntetlent ért el a Bournemouth otthonában, így a Premier League utolsó előtti fordulójában eldőlt, hogy Pep Guardiola csapata már nem előzheti meg a tabella élén álló Arsenalt.

A lefújást követően az „ágyúsok” közösségi oldalukon osztottak meg videót, amely az ikonikus Arsene Wenger gratulációját is tartalmazta. Az Arsenalt közel 22 éven át irányító szakember egy pohár bor mellett a következőket mondta:

„Megcsináltátok. A bajnokok ott sem állnak meg, ahol mások már feladják. Ez most a ti időtök. Éljétek meg és élvezzetek ki minden pillanatot!”

Az észak-londoniak vasárnap a Crystal Palace vendégeként zárják a PL-idényt, majd jövő szombaton a Puskás Arénában Bajnokok Ligája-döntőt vívnak a Paris Saint-Germainnel.