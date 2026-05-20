Wenger üzent az Arsenal bajnoki címe után – videó

ROCK PÉTER
2026.05.20. 12:10
Arsene Wenger háromszor nyert Premier League-et az Arsenallal (Fotó: Getty Images)
A mostanit leszámítva legutóbb Arsene Wenger vezette bajnoki címre az Arsenal labdarúgócsapatát, akkor az észak-londoniak veretlenül értek a csúcsra. A klub egykori legendás menedzsere videóüzenetben gratulált a Premier League 2026-os győztesének.

Mint arról beszámoltunk, a Manchester City csak döntetlent ért el a Bournemouth otthonában, így a Premier League utolsó előtti fordulójában eldőlt, hogy Pep Guardiola csapata már nem előzheti meg a tabella élén álló Arsenalt.

A lefújást követően az „ágyúsok” közösségi oldalukon osztottak meg videót, amely az ikonikus Arsene Wenger gratulációját is tartalmazta. Az Arsenalt közel 22 éven át irányító szakember egy pohár bor mellett a következőket mondta:

„Megcsináltátok. A bajnokok ott sem állnak meg, ahol mások már feladják. Ez most a ti időtök. Éljétek meg és élvezzetek ki minden pillanatot!”

Az észak-londoniak vasárnap a Crystal Palace vendégeként zárják a PL-idényt, majd jövő szombaton a Puskás Arénában Bajnokok Ligája-döntőt vívnak a Paris Saint-Germainnel.

AZ ÁLLÁS 
  1. Arsenal37257569–26+43 82 
  2. Manchester City37239576–33+43 78 
  3. Manchester United371911766–50+16 68 
  4. Aston Villa371881154–48+6 62 
  5. Liverpool371781262–52+10 59 
  6. Bournemouth371317757–53+4 56 
  7. Brighton & Hove Albion3714111252–43+9 53 
  8. Chelsea3714101357–50+7 52 
  9. Brentford3714101354–51+3 52 
10. Sunderland3713121240–47–7 51 
11. Newcastle371471653–5349 
12. Everton3713101447–49–2 49 
13. Fulham371471645–51–6 49 
14. Leeds United3711141249–53–4 47 
15. Crystal Palace3711121440–49–9 45 
16. Nottingham Forest3711101647–50–3 43 
17. Tottenham379111747–57–10 38 
18. West Ham37991943–65–22 36 
19. Burnley37492437–74–37 21 
20. Wolverhampton373102426–67–41 19 

 

 

