Négy kölcsönjátékosától elköszönt a DVTK

A klub honlapján megjelent közlemény a hír szűkszavú közlésén túl felsorolja, hogy egyes játékosok mennyit szerepeltek a csapatnál.

E szerint a tavaly július végén a Videotontól érkezett Babos Bence 22 bajnoki mérkőzésen hat gólt szerzett, játszott két Magyar Kupa-meccsen és meghívást kapott az U21-es válogatottba is. Lamin Colley télen érkezett a Puskás Akadémiától, tavasszal 15 találkozón hatszor volt eredményes. Pető Milán is a télen jött, 14 bajnoki és két gól után megy vissza Paksra. Peter Ambrose az egyetlen, aki külföldre tér vissza, ő a skót Aberdeentől érkezett a tavaszi idényre, nyolc mérkőzés után távozik.