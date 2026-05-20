Négy kölcsönjátékosától elköszönt a DVTK

2026.05.20. 12:15
Babos Bence DVTK NB I Peter Ambrose Lamin Colley Pető Milán
A DVTK a hivatalos honlapján közölte, hogy távozik a csapattól négy, tavasszal kölcsönben Miskolcon szereplő labdarúgó: Babos Bence, Lamin Colley, Pető Milán és Peter Ambrose is visszatér anyaegyesületéhez.

A klub honlapján megjelent közlemény a hír szűkszavú közlésén túl felsorolja, hogy egyes játékosok mennyit szerepeltek a csapatnál. 

E szerint a tavaly július végén a Videotontól érkezett Babos Bence 22 bajnoki mérkőzésen hat gólt szerzett, játszott két Magyar Kupa-meccsen és meghívást kapott az U21-es válogatottba is. Lamin Colley télen érkezett a Puskás Akadémiától, tavasszal 15 találkozón hatszor volt eredményes. Pető Milán is a télen jött, 14 bajnoki és két gól után megy vissza Paksra. Peter Ambrose az egyetlen, aki külföldre tér vissza, ő a skót Aberdeentől érkezett a tavaszi idényre, nyolc mérkőzés után távozik.

 

