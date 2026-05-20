Unai Emery: A trófeát nem adják ajándékba

Az Aston Villa és a Freiburg is történelmi este előtt áll Isztambulban, ahol szerdán a Besiktas Park ad otthont az Európa-liga-döntőnek. A győztes nemcsak a rangos trófeát emelheti magasba, hanem automatikusan helyet kap a 2026–2027-es Bajnokok Ligája ligaszakaszában, és persze az európai Szuperkupáért is megmérkőzhet a PSG-vel vagy az Arsenallal.

A két klub története finoman szólva sem a nagy sikerekről híres. Az 1874-ben alapított Aston Villa még mindig az 1982-es BEK-diadal emlékét hordozza magával, akkor Rotterdamban 1–0-ra múlta felül a Bayern Münchent, és ezzel felért az európai futball csúcsára. Azóta eltelt több mint négy évtized, a klub pedig bejárta az angol futball minden zegzugát: kiesés a harmadosztályba (League One), elveszített kupadöntők – és hosszú évek trófea nélkül. Legutóbbi jelentős sikere az 1996-os angol Ligakupa, így három évtized csalódása és várakozása sűrűsödik bele ebbe az estébe. Vele szemben az 1904-ben alapított Freiburg áll, amelynek történetében eddig egyetlen jelentős döntő szerepel: a 2022-es Német Kupa fináléja, amelyet tizenegyesekkel elbukott az RB Leipzig ellen. A baden-württembergi klub még sohasem emelhetett magasba nagy trófeát, így 122 év halmozódó hiányérzetét próbálja egyetlen kilencven percbe tömöríteni.

Freiburgban persze az idei európai menetelést már most romantikus tündérmeseként emlegetik. A mindössze negyvenéves Julian Schuster Christian Streich 2024-es visszavonulása után vette át a csapatot vezetőedzőként, és első teljes idényében máris a klub történetének legsikeresebb nemzetközi szerepléséhez segítette. A csoportkörben felszabadult, gólokra éhes futballal hívta fel magára a figyelmet Sallai Roland korábbi együttese, a kieséses szakaszban pedig még magasabb fokozatra kapcsolt: a Genket magabiztosan búcsúztatta, a Celta Vigót valósággal félretolta az útból, a Ferencvárost kiejtő Braga pedig arra kényszerítette, hogy a portugáliai első mérkőzésen elszenvedett vereség (1–2) után otthon egy nagy, klasszikus európai estét varázsoljon (3–1-re nyert a Freiburg).

Az Aston Villáé más típusú futballtörténetet. Patinás, nagy klub, amely épp saját arculatát keresi a modern korban, és amelyet egy Európa-liga-specialista edző irányít. A spanyol Unai Emery érkezése óta lassú, de következetes átalakulás zajlik Birminghamben, a Villa fokozatosan vált középcsapatból Anglia egyik legrettegettebb európai szereplőjévé. A 2023–2024-es idény kezdete óta több európai kupameccset nyert meg, mint bármely más klub a világon, és ebben az Európa-liga-kiírásban is látványosan menetelt. Emery négy megnyert Európa-liga-trófeával érkezik Isztambulba – hármat a Sevillával, egyet a Villarreallal hódított el –, most pedig hatodik döntőjére készül a sorozatban, olyan rekordot felállítva, amelyet egyetlen kollégája sem közelít meg. Ezzel José Mourinho után ő lesz a második edző, aki négy különböző klubot vezetett UEFA-sorozat döntőjébe.

Tizenhat éves voltam, amikor kétéves szerződést kínált az Aston Villa – ha a Premier League-ben nem is játszhattam, kissrácként hatalmas élményt jelentett csatlakozni a birminghami klubhoz. A fejlődés, a nyelvtudás szempontjából is fontos lépés volt, jó szívvel gondolok vissza azokra az időkre. Később a német futballban szerepeltem többet, de az Aston Villát azóta is figyelemmel követem. Láttam, hogy nehezen indult számára a bajnokság, de aztán nagyon megindult, megközelítette a dobogót, és az ősszel a Bajnokok Ligájában ismét szurkolhatok korábbi klubomnak. A bajnokság mellett a nemzetközi kupaszereplés is nagyszerűen sikerült, az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában változatos ellenfelek ellen is jobbnak bizonyult: kiejtett egy francia, egy olasz és egy angol csapatot, a Lille, a Bologna és a Nottingham sem tudta megállítani – ezek után jöhet a döntő, egy német csapat ellen. Izgalmas, kiegyenlített meccsre számítok, de nagyon bízom abban, hogy az Aston Villa szerzi meg a trófeát. NS-szakértő: STIEBER Zoltán, korábbi 26-szoros válogatott játékos, a Sports360 Hungary ügynökség tulajdonosa

„Nem vagyok az Európa-liga királya, nem szeretem az ilyen jelzőket – fogalmazott a döntő előtt tartott sajtótájékoztatón Unai Emery. – Az évek alatt megtanultam, hogy a trófeát nem adják oda ajándékba… A jó teljesítmény, a győzelemre törő játék a kulcs, és ha nem játszunk jól a Freiburg ellen, nem nyerünk. Ez ilyen egyszerű. Hiszek a csapatban, mert a futballisták nagyszerű mentalitással dolgozták végig az évet. Szeretnénk nyerni, és egy új, sikeres érát kezdeni a klub történetében.”

A Villa útja során a Nottingham Forest 4–0-s kiütése érzékeltette leginkább a klubnál uralkodó hangulatot: a Villa Park úgy zúgott, mint a régi időkben. A Liverpool elleni 4–2-es bajnoki győzelemmel a Premier League negyedik helyét is megszerezte, így a Bajnokok Ligája-részvétel már biztos, a szerdai döntő pedig az idény koronája lehet. A birminghami játékosok közül érdemes kiemelni Jadon Sanchót, aki két éve a Bajnokok Ligája döntőjében szerepelt a Dortmunddal (2–0-s vereség a Real Madridtól), tavaly Konferencialigát nyert a Chelsea-vel (a Betis elleni 4–1-es döntőből góllal vette ki a részét), így egymás után a harmadik évben léphet pályára UEFA-versenysorozat fináléjában.

A számok is bizonyítják, hogy a döntőre készülő két csapat kiemelkedett a mezőnyből. A Villa és a Freiburg a sorozat két legeredményesebb együttese 28, illetve 25 szerzett góllal, ami előrevetíti, hogy Isztambulban sem zártan védekező, óvatos csapatokra számíthatunk, inkább intenzív, támadó felfogású együttesekre. Az Opta szuperszámítógépe ugyan 67.8 százalékos esélyt ad az Aston Villának a trófea elhódítására, a Freiburg az egész idényben rendre felülírta a papírformát, és félelem nélkül szállt szembe nagyobb nevű ellenfeleivel. A díszlet is méltó egy nagy európai kupacsatához, a 42 ezer férőhelyes, 2016-ban megnyitott Besiktas Park először ad otthont nemzetközi kupadöntőnek, miközben a város, Isztambul már rég beírta a nevét a kontinens futballtörténetébe, elég csak felidézni a Liverpool 2005-ös csodálatos BL-feltámadását vagy a Manchester City első Bajnokok Ligája-győzelmét 2023-ból.

21.00: Freiburg (német)–Aston Villa (angol) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!