Rossi: Dibusz nem végleg került ki a keretből

A magyar férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi az M1 aktuális csatornának beszélt arról, hogy a Ferencváros kapusa miért maradt ki, hangsúlyozva, hogy ő már két nappal a keddi kerethirdetést megelőzően tájékoztatta Dibusz Dénest, aki korrektül fogadta a döntését.

„Ezek a meccsek kiváló lehetőséget adnak arra, hogy teszteljük a fiatal játékosokat, akiket nem ismerünk annyira. Dénest tökéletesen ismerjük, tudjuk, mire számíthatunk tőle – mondta Rossi, akinek szavai szerint nem csupán Dibusz Dénesnek van esélye még visszatérni a csapathoz, hanem a most szintén kimaradt Loic Negónak is. – Vannak posztok, amin sokkal több játékosunk van, mint más posztokon. Ilyen például a kapus, vagy a középpályás pozíció. Ezért nem hívtam most meg őt.”

Rossi elárulta, hogy a válogatott első számú kapusa Tóth Balázs, mögötte azonban többen pályáznak a második és a harmadik számú posztra. A kedden bejelentett keretben Tóth mellett két fiatal, Yaakobishvili Áron (FC Andorra) és Pécsi Ármin (Liverpool FC) kapott helyet, illetve Szappanos Péter. Utóbbi meghívásával kapcsolatban Rossi kiemelte: megérdemli, hogy Magyarországon játszhasson egy válogatott meccset, ami az utolsó lesz a karrierjében.

A magyar nemzeti csapat június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később Debrecenben a kazahok ellen lép pályára.

A MAGYAR VÁLOGATOTT 29 FŐS BŐ KERETE

Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)