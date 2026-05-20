Nemzeti Sportrádió

Van 150 millió forintja? Megveheti a 2023-as kazah bajnokcsapatot

2026.05.20. 12:44
null
Címkék
labdarúgás Ordabaszi Kazahsztán
Árverésre bocsátották az Ordabaszi kazah labdarúgóklubot, amelynek élvonalbeli csapata 2023-ban megnyerte a nemzeti bajnokságot, legutóbb pedig hetedikként végzett.

 

Az aukciós kikiáltási ár 224 millió tenge (mintegy 150 millió forint). Az online kereskedési platform szerint a klub teljes részvénycsomagját megvásárló vevő köteles lesz fenntartani az Ordabaszi sportcsapatként való működését. Az érdeklődők ajánlatait május 28-ig, az árverés napjáig fogadják el. A klub jelenlegi tulajdonosa Simkent város önkormányzata.

A kazah hatóságok évek óta azt a politikát folytatják, hogy az állami tulajdonú vállalatoknál megszüntetik a profi sport költségvetésből származó finanszírozását. Egy tavaly elfogadott törvény szerint tilos a külföldi sportolók fizetésének biztosítása költségvetési alapokból.

Az Ordabaszi nem az első klub, amely Kazahsztánban árverésen kerül magántulajdonba. Az eddigi legkevesebbet az első osztályból a múlt évben kiesett Turan csapatáért adták, amelyért az új tulajdonos magyar pénzben mintegy 718 ezer forintot fizetett. Ugyanakkor az Aktobe esetében 364 millió tengénél (246 millió forint) csapott le az aukciós kalapács.

 

labdarúgás Ordabaszi Kazahsztán
Legfrissebb hírek

Labdarúgás: az ajánlás hatása – jóval több fiatalperc az NB I-ben

Utánpótlássport
2 órája

Labdarúgás: kikapott az U18-as válogatott Törökországban

Utánpótlássport
2026.05.13. 17:36

Gundel-Takács tizenegyest védett, de Raemaekers a Fradi javára döntötte el a kupadöntőt

Labdarúgó NB I
2026.05.09. 20:42

Labdarúgás: harmincöt fiatal játszott az NB I 32. fordulójában

Utánpótlássport
2026.05.05. 09:00

Labdarúgás: háromnapos edzőtábort tart az U20-as válogatott

Utánpótlássport
2026.05.04. 16:50

Labdarúgás: Kovács Bendegúz a legjobbak között az ifi BL-ben

Utánpótlássport
2026.04.30. 09:07

Labdarúgás: feljutott az A-ligába az U17-es válogatott

Utánpótlássport
2026.04.28. 16:09

Labdarúgás: négy gólt szereztek a fiatalok az NB I 31. fordulójában

Utánpótlássport
2026.04.28. 09:06
Ezek is érdekelhetik