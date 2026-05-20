Van 150 millió forintja? Megveheti a 2023-as kazah bajnokcsapatot

Az aukciós kikiáltási ár 224 millió tenge (mintegy 150 millió forint). Az online kereskedési platform szerint a klub teljes részvénycsomagját megvásárló vevő köteles lesz fenntartani az Ordabaszi sportcsapatként való működését. Az érdeklődők ajánlatait május 28-ig, az árverés napjáig fogadják el. A klub jelenlegi tulajdonosa Simkent város önkormányzata.

A kazah hatóságok évek óta azt a politikát folytatják, hogy az állami tulajdonú vállalatoknál megszüntetik a profi sport költségvetésből származó finanszírozását. Egy tavaly elfogadott törvény szerint tilos a külföldi sportolók fizetésének biztosítása költségvetési alapokból.

Az Ordabaszi nem az első klub, amely Kazahsztánban árverésen kerül magántulajdonba. Az eddigi legkevesebbet az első osztályból a múlt évben kiesett Turan csapatáért adták, amelyért az új tulajdonos magyar pénzben mintegy 718 ezer forintot fizetett. Ugyanakkor az Aktobe esetében 364 millió tengénél (246 millió forint) csapott le az aukciós kalapács.