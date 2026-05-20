Elhunyt szerettek, vicces üzenetek – drukkerek hirdetnek egy skót hokicsapat otthonának jegén

2026.05.20. 11:51
Szokatlan hirdetési akció helyszíne lesz az edinburgh-i jégcsarnok (Fotó: Facebook/MurrayfieldIceArena)
A skót jégkorongbajnokságban szereplő Edinburgh Capitals rendhagyó akciót hirdetett az idény végeztével: a következő szezon rajtjára 700 darab hirdetőfelületet alakít ki a csapat otthonául szolgáló Murrayfield Ice Arena jégcsarnok jegén, amelyet a csapat szurkolóinak értékesít. Az akció elkezdődött és a helyek több mint harmada már gazdára is talált.

A Scotsman beszámolója szerint a skót fővárosban található jégcsarnok lesz az első, amely ilyen hirdetési formában próbál bevételhez jutni. A hokicsapat a szurkolók neveinek, rövid üzeneteinek százait készül majd felfesteni a jégre a nyár végén, amikor az új idényre készülve elvégzik az ilyenkor szokásos karbantartási munkákat és elkészítik az új jégfelületet.

Már eddig több mint 250 szurkoló vásárolt a 10 fontért árult, egyenként 30x15 centi méretű hirdetési felületből, amelyből összesen 700 darabot értékesítene majd a klub. 

„Természetesen mi is hirdetünk a jégen és árusítjuk a felületeinket, de cégeknek, úgyhogy eddig nem így tettük ezt meg. Amennyire tudjuk, soha senki nem csinált hasonlót korábban. Nekem jutott eszembe, hogy ezzel talán valamivel jobban bevonhatjuk a szurkolókat a csapat életébe. A drukkerek remekül fogadták a kezdeményest, és azt gondolom, hamarosan további klubok is követhetnek majd minket” – fogalmazott Scott Neil, a jégcsarnok igazgatója.

A tervek szerint a két kapu előtt lévő négy darab bedobókör egyikében alakítják ki a szurkolói hirdetési felületet, amely igazán rendkívüli látványt mutat majd.

„Akik már jelentkeztek, azok között vannak, akik a saját nevüket szeretnék megjeleníteni a jégen, de sokan vannak, akik egy-egy elhunyt szerettükre kívánnak így emlékezni. Akadnak, akik vicces üzeneteket, netán saját vállalkozásukat szeretnék így reklámozni” – árulta el Neil. 

A Capitals és a jégcsarnok elképzelése szerint a rendhagyó hirdetési felületet az egész 2026–2027-es idényben látható lesz majd.

 

 

