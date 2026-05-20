Íjász Európa-bajnokság: búcsúzott a magyar vegyes páros az olimpiai kategóriában

A magyar kettős a szerdai mérkőzés első szettjében két körrel még jobb volt a Raja Ivanova, Ivan Bancsev duónál (37–35), a következő két szett viszont a bolgároké lett, akik a záró felvonásban elért döntetlennel kiharcolták a továbbjutást.

A vegyes csapatverseny az olimpia programjában a tokiói játékokon mutatkozott be. Ebben a számban mindkét fél két íjásza két-két nyilat lő ki minden szettben, a maximálisan megszerezhető 40-ből több FITA kört elérő duó két pontot kap, azonos körszámnál egy-egy ponttal gazdagodnak a csapatok. A győzelemhez legalább öt pont elérése szükséges.

ÍJÁSZAT

Európa-bajnokság, Antalya, kieséses szakasz

Olimpiai, vegyes csapat, 1. forduló

Raja Ivanova, Ivan Bancsev (bolgár)–Örkényi Lili, Balogh Mátyás 5–3

Később

Olimpiai, férfi

1. forduló

13.15: Sipőcz Béla–Mathias Kramer (német)

2. forduló

14.15: Balogh Mátyás–1. fordulóból továbbjutó rivális

Csigás, női, 1. forduló

14.15: Dugmanicsné Dombai Beáta–Alexa Misis (spanyol)