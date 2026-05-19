19 meccs kapott gól nélkül, 18 találat szöglet után – az Arsenal bajnoki címe számokban
A siker mögött nemcsak látványos győzelmek állnak, hanem olyan számok is (OptaAnalyst), amelyek tökéletesen megmutatják, hogyan jutott fel a csúcsra Mikel Arteta csapata.
18 gól szöglet után
Az Arsenal egyik legnagyobb fegyvere az idény során a pontrúgások hatékonysága volt. A csapat összesen 28 bajnoki gólt szerzett rögzített helyzetek után, ebből 18-at szögletből – ami új Premier League-rekord.
19 kapott gól nélküli meccs
David Raya a Burnley elleni találkozón már a 19. kapott gól nélküli mérkőzését hozta le a bajnokságban, ezzel beállította az Arsenal klubrekordját. A spanyol kapus sorozatban harmadszor nyerte el a Premier League Aranykesztyűjét.
0.74 várható kapott gól meccsenként
Az Arsenal bajnoki címének alapját egyértelműen a védekezés jelentette. A csapat mindössze 26 gólt kapott, ami a liga legjobb mutatója. A mögöttes statisztikák még látványosabbak: az ellenfelek átlagosan csak 0.74 várható gólig (xGA) jutottak mérkőzésenként.
17 győzelem Gabriellel és Salibával a kezdőben
A védelem tengelyében William Saliba és Gabriel Magalhaes párosa kulcsszerepet játszott. A két belső védő 26 bajnokin kezdett együtt, ezekből az Arsenal 17-et megnyert, miközben 15 alkalommal nem kaptak gólt.
53 pont alsóházi csapatok ellen
Az Arsenal az előző években sokszor a kisebb csapatok ellen bukott el a bajnoki versenyfutásban. Ezúttal azonban könyörtelen volt. A londoniak 19 mérkőzésből 17-et megnyertek a tabella alsó felében szereplő csapatok ellen, 53 pontot gyűjtöttek, és mindössze hat gólt kaptak ezeken az összecsapásokon.
238 nap a tabella élén
Az Arsenal az idény végére összesen 238 napot töltött a Premier League élén, 204 nappal többet, mint a második legtöbbet vezető Liverpool. A londoniak már az elmúlt években is sokáig vezették a bajnokságot, ám most sikerült végig kitartaniuk az élen.
14 gól Gyökerestől
A nyári szerzemény, Viktor Gyökeres első idénye rögtön bajnoki címet hozott. A svéd csatár a Premier League-ben 14 gólt szerzett. Ez ugyan nem kiemelkedően magas szám egy bajnokcsapat legeredményesebb játékosától, de jól mutatja, hogy az Arsenal sikere inkább a szervezettségre, mintsem egyetlen klasszis góljaira épült.
8 győzelem 1–0-s eredménnyel
Az Arsenal nyolcszor nyert 1–0-ra a bajnokságban. A hajrában különösen fontossá vált ez az eredmény: a Manchester City elleni vereség után az Arsenal négy egymást követő győzelemmel reagált, ezek közül három 1–0 lett.
35 meccs, amelyen többet futottak az ellenfélnél
Arteta Arsenalja 37 bajnokijából 35 alkalommal többet futott ellenfelénél, ami a legjobb mutató volt az egész Premier League-ben. Mindez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy az Arsenal átlagosan 56.1 százalékban birtokolta a labdát.
44 év, 54 nap Arteta életkora
Az idény végén Mikel Arteta 44 évesen és 54 naposan lett Premier League-győztes, amivel ő a sorozat történetének második legfiatalabb bajnok edzője – csak José Mourinho előzi meg, ő 43 évesen és 94 naposan lett bajnok a Chelsea-vel.
Arteta több mint hat éve irányítja az Arsenalt, és most végre eljutott oda, ahová a klub vezetői és szurkolói régóta várták: vissza a Premier League csúcsára.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|37
|25
|7
|5
|69–26
|+43
|82
|2. Manchester City
|37
|23
|9
|5
|76–33
|+43
|78
|3. Manchester United
|37
|19
|11
|7
|66–50
|+16
|68
|4. Aston Villa
|37
|18
|8
|11
|54–48
|+6
|62
|5. Liverpool
|37
|17
|8
|12
|62–52
|+10
|59
|6. Bournemouth
|37
|13
|17
|7
|57–53
|+4
|56
|7. Brighton & Hove Albion
|37
|14
|11
|12
|52–43
|+9
|53
|8. Chelsea
|37
|14
|10
|13
|57–50
|+7
|52
|9. Brentford
|37
|14
|10
|13
|54–51
|+3
|52
|10. Sunderland
|37
|13
|12
|12
|40–47
|–7
|51
|11. Newcastle
|37
|14
|7
|16
|53–53
|0
|49
|12. Everton
|37
|13
|10
|14
|47–49
|–2
|49
|13. Fulham
|37
|14
|7
|16
|45–51
|–6
|49
|14. Leeds United
|37
|11
|14
|12
|49–53
|–4
|47
|15. Crystal Palace
|37
|11
|12
|14
|40–49
|–9
|45
|16. Nottingham Forest
|37
|11
|10
|16
|47–50
|–3
|43
|17. Tottenham
|37
|9
|11
|17
|47–57
|–10
|38
|18. West Ham
|37
|9
|9
|19
|43–65
|–22
|36
|19. Burnley
|37
|4
|9
|24
|37–74
|–37
|21
|20. Wolverhampton
|37
|3
|10
|24
|26–67
|–41
|19