19 meccs kapott gól nélkül, 18 találat szöglet után – az Arsenal bajnoki címe számokban

A siker mögött nemcsak látványos győzelmek állnak, hanem olyan számok is (OptaAnalyst), amelyek tökéletesen megmutatják, hogyan jutott fel a csúcsra Mikel Arteta csapata.

18 gól szöglet után

Az Arsenal egyik legnagyobb fegyvere az idény során a pontrúgások hatékonysága volt. A csapat összesen 28 bajnoki gólt szerzett rögzített helyzetek után, ebből 18-at szögletből – ami új Premier League-rekord.

Arsenal have scored 18 goals from corners so far this season, a new record for the most in a single campaign: pic.twitter.com/tp8oXPYem8 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 20, 2026

19 kapott gól nélküli meccs

David Raya a Burnley elleni találkozón már a 19. kapott gól nélküli mérkőzését hozta le a bajnokságban, ezzel beállította az Arsenal klubrekordját. A spanyol kapus sorozatban harmadszor nyerte el a Premier League Aranykesztyűjét.

19 clean sheets.



David Raya has tied the record for the most clean sheets by an Arsenal goalkeeper in a Premier League season.



He could set the outright record against Palace on Sunday.



Arsenal’s title was built from the back. pic.twitter.com/HftZFSc1sZ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 20, 2026

0.74 várható kapott gól meccsenként

Az Arsenal bajnoki címének alapját egyértelműen a védekezés jelentette. A csapat mindössze 26 gólt kapott, ami a liga legjobb mutatója. A mögöttes statisztikák még látványosabbak: az ellenfelek átlagosan csak 0.74 várható gólig (xGA) jutottak mérkőzésenként.

Through 37 games, Arsenal have conceded just 0.74 expected goals per game.



Only three teams in Premier League history have posted a better defensive xG record across a full season... pic.twitter.com/TK7kQo036l — Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 20, 2026

17 győzelem Gabriellel és Salibával a kezdőben

A védelem tengelyében William Saliba és Gabriel Magalhaes párosa kulcsszerepet játszott. A két belső védő 26 bajnokin kezdett együtt, ezekből az Arsenal 17-et megnyert, miközben 15 alkalommal nem kaptak gólt.

53 pont alsóházi csapatok ellen

Az Arsenal az előző években sokszor a kisebb csapatok ellen bukott el a bajnoki versenyfutásban. Ezúttal azonban könyörtelen volt. A londoniak 19 mérkőzésből 17-et megnyertek a tabella alsó felében szereplő csapatok ellen, 53 pontot gyűjtöttek, és mindössze hat gólt kaptak ezeken az összecsapásokon.

238 nap a tabella élén

Az Arsenal az idény végére összesen 238 napot töltött a Premier League élén, 204 nappal többet, mint a második legtöbbet vezető Liverpool. A londoniak már az elmúlt években is sokáig vezették a bajnokságot, ám most sikerült végig kitartaniuk az élen.

Reigning champions Liverpool started the season as the favourites to win the 2025-26 Premier League with the Opta supercomputer (29.1%), just ahead of Arsenal (24.0%) and Man City (19.4%).



Arsenal moved to favourites on 5 October 2025 (44.2%) and remained there until winning it… pic.twitter.com/ssSGZcvyho — Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 20, 2026

14 gól Gyökerestől

A nyári szerzemény, Viktor Gyökeres első idénye rögtön bajnoki címet hozott. A svéd csatár a Premier League-ben 14 gólt szerzett. Ez ugyan nem kiemelkedően magas szám egy bajnokcsapat legeredményesebb játékosától, de jól mutatja, hogy az Arsenal sikere inkább a szervezettségre, mintsem egyetlen klasszis góljaira épült.

8 győzelem 1–0-s eredménnyel

Az Arsenal nyolcszor nyert 1–0-ra a bajnokságban. A hajrában különösen fontossá vált ez az eredmény: a Manchester City elleni vereség után az Arsenal négy egymást követő győzelemmel reagált, ezek közül három 1–0 lett.

35 meccs, amelyen többet futottak az ellenfélnél

Arteta Arsenalja 37 bajnokijából 35 alkalommal többet futott ellenfelénél, ami a legjobb mutató volt az egész Premier League-ben. Mindez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy az Arsenal átlagosan 56.1 százalékban birtokolta a labdát.

Arsenal have outrun their opponents in 35 of their 37 Premier League matches this season, more than any other team (Leeds next with 32 of 37) pic.twitter.com/jq98AbWxgS — Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 19, 2026

44 év, 54 nap Arteta életkora

Az idény végén Mikel Arteta 44 évesen és 54 naposan lett Premier League-győztes, amivel ő a sorozat történetének második legfiatalabb bajnok edzője – csak José Mourinho előzi meg, ő 43 évesen és 94 naposan lett bajnok a Chelsea-vel.

Arteta több mint hat éve irányítja az Arsenalt, és most végre eljutott oda, ahová a klub vezetői és szurkolói régóta várták: vissza a Premier League csúcsára.