Rossz hír a bosnyákoknak: kihagyhatja vb-t a korábbi debreceni és diósgyőri csatár

V. H. L.V. H. L.
2026.05.18. 11:46
Könnyen lehet, hogy Tabakovicnak ki kell hagynia a világbajnokságot (Fotó: Getty Images)
Bosznia-Hercegovina labdarúgó-világbajnokság 2026 Bundesliga Borussia Mönchangladbach Haris Tabakovic
Balul zárult az idény Haris Tabakovic számára: a Borussia Möchengladbach bosnyák válogatott csatárát a német első osztályú labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában játszott mérkőzés 74. percében bokasérülés miatt le kellett cserélni. Az első hírek szerint a probléma súlyos, és könnyen lehet, hogy a támadónak ki kell hagynia az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságot.

Jól indult, ám katasztrofálisan zárult Haris Tabakovic számára a német első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában rendezett Borussia Mönchengladbach–TSG Hoffenheim mérkőzés. A 4–0-s hazai győzelemmel végződött meccsen a korábban Debrecenben és Diósgyőrben is megfordult bosnyák válogatott csatár a 23. percben megszerezte 13. gólját a 2025–26-os Bundesliga-idényben, ám bő negyedórával a találkozó vége előtt megsérült, s le kellett cserélni. Tabakovic a gladbachiaknál kölcsönjátékosként játszotta végig az évadot – tavaly nyáron éppen a Hoffenheimtől érkezett.

A laola1.at a bosnyák klix.ba-ra hivatkozva arról adott hírt, hogy az első hírek szerint a gólerős középcsatár bokatörést szenvedett, és ha a diagnózist a vizsgálatok igazolják, Tabakovicnak ki kell hagynia az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságot, amelyen hazája válogatottja a B-csoportban Kanadával, Katarral és Svájccal küzd meg a továbbjutásért.

június 12., péntek, 21.00
Toronto, Toronto Stadion		Kanada–Bosznia-HercegovinaX–X
június 13., szombat, 21.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion 		Katar–SvájcX–X
június 18., csütörtök, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion 		Svájc–Bosznia-HercegovinaX–X
június 19., péntek, 0.00
Vancouver, BC Place		Kanada–KatarX–X
június 24., szerda, 21.00
Vancouver, BC Place		Svájc–KanadaX–X
június 24., szerda, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		Bosznia-Hercegovina–KatarX–X
b-csoport
