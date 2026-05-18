Rossz hír a bosnyákoknak: kihagyhatja vb-t a korábbi debreceni és diósgyőri csatár

Jól indult, ám katasztrofálisan zárult Haris Tabakovic számára a német első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában rendezett Borussia Mönchengladbach–TSG Hoffenheim mérkőzés. A 4–0-s hazai győzelemmel végződött meccsen a korábban Debrecenben és Diósgyőrben is megfordult bosnyák válogatott csatár a 23. percben megszerezte 13. gólját a 2025–26-os Bundesliga-idényben, ám bő negyedórával a találkozó vége előtt megsérült, s le kellett cserélni. Tabakovic a gladbachiaknál kölcsönjátékosként játszotta végig az évadot – tavaly nyáron éppen a Hoffenheimtől érkezett.

A laola1.at a bosnyák klix.ba-ra hivatkozva arról adott hírt, hogy az első hírek szerint a gólerős középcsatár bokatörést szenvedett, és ha a diagnózist a vizsgálatok igazolják, Tabakovicnak ki kell hagynia az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságot, amelyen hazája válogatottja a B-csoportban Kanadával, Katarral és Svájccal küzd meg a továbbjutásért.