Vb 2026: veterán katari támadó lehet a vb-k történetének legidősebb mezőnyjátékosa

Kijelölte 34 fős bő világbajnoki keretét Katar labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitánya, Julen Lopetegui, a névsorban ott találhatjuk az uruguayi származású Sebastián Soriát, aki tavaly november 8-án töltötte be 42. életévét. A szakembernek közvetlenül a június 11-ei rajt előtt kell majd 26-osra szűkítenie a névsort, s ha az uruguayi születésű Soria abban is szerepel, és pályára is lép a vb-n, megdönti Roger Milla korrekordját.

A kameruni futballista 1994-ben az Egyesült Államokban rendezett tornán az orosz válogatottal szemben ellen 6–1-re elveszített mérkőzésen 42 évesen, 1 hónaposan és 7 naposan lépett pályára, s ő szerezte csapata egyetlen gólját.

Katar a B-csoportban a társházigazda Kanadával, valamint Svájccal és Bosznia-Hercegovinával találkozik a csoportkörben – Soría a Svájc elleni meccs idején 42 éves, 7 hónapos és 3 napos, a Kanada elleni találkozón 42 éves, 7 hónapos és 9 napos, a bosnyákokkal vívandó összecsapáson 42 éves, 7 hónapos és 14 napos lesz. A csatár 2025 októberében nyolc év szünet után húzta magára ismét a katai válogatott mezét, eddigi utolsó gólját pedig 2017-ben szerezte a nemzeti együttesben.

A 96 éves vb-történelem legidősebb játékosa az egyiptomi kapus, Eszam el-Hadari, aki 2018-ban 45 évesen és 161 naposan védett Szaúd-Arábia ellen.

