Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: veterán katari támadó lehet a vb-k történetének legidősebb mezőnyjátékosa

2026.05.12. 16:57
null
Fotó: Getty Images
Címkék
labdarúgó-világbajnokság 2026 Sebastián Soria Katar
A negyvenkét éves veterán katari támadó, Sebastián Soria a labdarúgó-világbajnokságok történetének legidősebb mezőnyjátékosa lehet, mivel bekerült a szövetségi kapitány, Julen Lopetegui harmincnégy fős bő vb-keretébe.

Kijelölte 34 fős bő világbajnoki keretét Katar labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitánya, Julen Lopetegui, a névsorban ott találhatjuk az uruguayi származású Sebastián Soriát, aki tavaly november 8-án töltötte be 42. életévét. A szakembernek közvetlenül a június 11-ei rajt előtt kell majd 26-osra szűkítenie a névsort, s ha az uruguayi születésű Soria abban is szerepel, és pályára is lép a vb-n, megdönti Roger Milla korrekordját.

A kameruni futballista 1994-ben az Egyesült Államokban rendezett tornán az orosz válogatottal szemben ellen 6–1-re elveszített mérkőzésen 42 évesen, 1 hónaposan és 7 naposan lépett pályára, s ő szerezte csapata egyetlen gólját.

Katar a B-csoportban a társházigazda Kanadával, valamint Svájccal és Bosznia-Hercegovinával találkozik a csoportkörben –  Soría a Svájc elleni meccs idején 42 éves, 7 hónapos és 3 napos, a Kanada elleni találkozón 42 éves, 7 hónapos és 9 napos, a bosnyákokkal vívandó összecsapáson 42 éves, 7 hónapos és 14 napos lesz. A csatár 2025 októberében nyolc év szünet után húzta magára ismét a katai válogatott mezét, eddigi utolsó gólját pedig 2017-ben szerezte a nemzeti együttesben.

A 96 éves vb-történelem legidősebb játékosa az egyiptomi kapus, Eszam el-Hadari, aki 2018-ban 45 évesen és 161 naposan védett Szaúd-Arábia ellen.

A XXIII. labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit az M4 Sport élőben közvetíti.

 

labdarúgó-világbajnokság 2026 Sebastián Soria Katar
Legfrissebb hírek

Neymar bekerült, Estevao kimaradt – kihirdette a brazilok bő vb-keretét Ancelotti

Foci vb 2026
7 órája

A sikerkovács irányíthatja Curacaót a világbajnokságon, Rutten félreállt

Foci vb 2026
22 órája

Vb 2026: a FIFA megháromszorozta a döntő legdrágább jegyeinek az árát

Foci vb 2026
2026.05.08. 11:05

Hollandia: lemarad a világbajnokságról a PSV Eindhoven kapitánya

Foci vb 2026
2026.04.05. 16:28

Teljes a 48 csapatos mezőny – íme, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság menetrendje

Foci vb 2026
2026.04.01. 08:35

Vb-2026: nyolc angol játékos visszatért a klubjához, Tuchel csalódott, de megértő

Foci vb 2026
2026.03.30. 15:07

Az egység és a tapasztalat aranyat érhet a vb-pótselejtezőn

Foci vb 2026
2026.03.26. 07:02

Mexikó 2010 után ismét Dél-Afrikával játssza a világbajnokság nyitó mérkőzését

Foci vb 2026
2025.12.05. 20:15
Ezek is érdekelhetik