A válogatottsági rekorderek is tagjai a svájci vb-keretnek

A válogatottsági rekorder, Granit Xhaka is ott van Murat Yakin keretében, így tovább növelheti a 144-es mutatóját. És ott van az eddig 136-szoros válogatott Ricardo Rodriguez is.

„Az elmúlt években nagyon összetartó csapatot építettünk, kiváló csapatszellemmel – értékelt Murat Yakin a sajtótájékoztatón. – Remek hozzáállással megyünk neki a felkészülésnek. Ezért is fontos nekem és a stábnak is, hogy ne nagyon változtassunk, és bízzunk a már bizonyított játékosokban, akiket ismerünk és értékelünk.”

A svájci nemzeti csapat keretének nagyobb része hétfőn kezdi meg a felkészülést St. Gallenben, a nemzetközi kupadöntőkben érdekeltek később csatlakoznak. Május 31-én, vasárnap Jordánia, majd június 6-án Ausztrália ellen ellen vívnak felkészülési mérkőzést.

SVÁJC KERETE A LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁGRA

Kapusok: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo

Védők: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Eray Cömert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Roriguez, Silvan Widmer

Középpályások és támadók: Michel Aebischer, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Cedric Itten, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Dab Ndoye, Noah Okafor, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria

Szövetségi kapitány: Murat Yakin