A válogatottsági rekorderek is tagjai a svájci vb-keretnek

R. P.
2026.05.20. 11:35
vb 2026 Svájc Murat Yakin
Svájc is kihirdette keretét a június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokságra. Murat Yakin szövetségi csapatában ott van a rekorder, a 144-szeres válogatott Granit Xhaka is, valamint a 136-szoros válogatott Ricardo Rodriguez is.

„Az elmúlt években nagyon összetartó csapatot építettünk, kiváló csapatszellemmel – értékelt Murat Yakin a sajtótájékoztatón. – Remek hozzáállással megyünk neki a felkészülésnek. Ezért is fontos nekem és a stábnak is, hogy ne nagyon változtassunk, és bízzunk a már bizonyított játékosokban, akiket ismerünk és értékelünk.”

A svájci nemzeti csapat keretének nagyobb része hétfőn kezdi meg a felkészülést St. Gallenben, a nemzetközi kupadöntőkben érdekeltek később csatlakoznak. Május 31-én, vasárnap Jordánia, majd június 6-án Ausztrália ellen ellen vívnak felkészülési mérkőzést.

SVÁJC KERETE A LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁGRA
Kapusok: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo
Védők: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Eray Cömert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Roriguez, Silvan Widmer
Középpályások és támadók: Michel Aebischer, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Cedric Itten, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Dab Ndoye, Noah Okafor, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria
Szövetségi kapitány: Murat Yakin

június 12., péntek, 21.00
Toronto, Toronto Stadion		Kanada–Bosznia-HercegovinaX–X
június 13., szombat, 21.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion 		Katar–SvájcX–X
június 18., csütörtök, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion 		Svájc–Bosznia-HercegovinaX–X
június 19., péntek, 0.00
Vancouver, BC Place		Kanada–KatarX–X
június 24., szerda, 21.00
Vancouver, BC Place		Svájc–KanadaX–X
június 24., szerda, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		Bosznia-Hercegovina–KatarX–X
b-csoport

 

Foci vb 2026
2026.02.11. 06:42

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, 2026, ADATBANK

Tekintse át a legfontosabb tudnivalókat, illetve a mérkőzések párosításait, helyszíneit, időpontjait és eredményeit!

A csoportbeosztás
A-csoport: Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó
B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar, Svájc
C-csoport: Brazília, Haiti, Marokkó, Skócia
D-csoport: Ausztrália, Egyesült Államok. Paraguay, Törökország
E-csoport: Curacao, Ecuador, Elefántcsontpart, Németország
F-csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia
G-csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland
H-csoport: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöld-foki-szigetek
I-csoport: Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál
J-csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia
K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Portugália, Üzbegisztán
L-csoport: Anglia, Ghána, Horvátország, Panama

 

