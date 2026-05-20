A válogatottsági rekorderek is tagjai a svájci vb-keretnek
A válogatottsági rekorder, Granit Xhaka is ott van Murat Yakin keretében, így tovább növelheti a 144-es mutatóját. És ott van az eddig 136-szoros válogatott Ricardo Rodriguez is.
„Az elmúlt években nagyon összetartó csapatot építettünk, kiváló csapatszellemmel – értékelt Murat Yakin a sajtótájékoztatón. – Remek hozzáállással megyünk neki a felkészülésnek. Ezért is fontos nekem és a stábnak is, hogy ne nagyon változtassunk, és bízzunk a már bizonyított játékosokban, akiket ismerünk és értékelünk.”
A svájci nemzeti csapat keretének nagyobb része hétfőn kezdi meg a felkészülést St. Gallenben, a nemzetközi kupadöntőkben érdekeltek később csatlakoznak. Május 31-én, vasárnap Jordánia, majd június 6-án Ausztrália ellen ellen vívnak felkészülési mérkőzést.
SVÁJC KERETE A LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁGRA
Kapusok: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo
Védők: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Eray Cömert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Roriguez, Silvan Widmer
Középpályások és támadók: Michel Aebischer, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Cedric Itten, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Dab Ndoye, Noah Okafor, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria
Szövetségi kapitány: Murat Yakin
|június 12., péntek, 21.00
Toronto, Toronto Stadion
|Kanada–Bosznia-Hercegovina
|X–X
|június 13., szombat, 21.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Katar–Svájc
|X–X
|június 18., csütörtök, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Svájc–Bosznia-Hercegovina
|X–X
|június 19., péntek, 0.00
Vancouver, BC Place
|Kanada–Katar
|X–X
|június 24., szerda, 21.00
Vancouver, BC Place
|Svájc–Kanada
|X–X
|június 24., szerda, 21.00
Seattle, Seattle Stadion
|Bosznia-Hercegovina–Katar
|X–X
A csoportbeosztás
A-csoport: Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó
B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar, Svájc
C-csoport: Brazília, Haiti, Marokkó, Skócia
D-csoport: Ausztrália, Egyesült Államok. Paraguay, Törökország
E-csoport: Curacao, Ecuador, Elefántcsontpart, Németország
F-csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia
G-csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland
H-csoport: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöld-foki-szigetek
I-csoport: Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál
J-csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia
K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Portugália, Üzbegisztán
L-csoport: Anglia, Ghána, Horvátország, Panama