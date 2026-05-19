Ováció a sajtótájékoztatón, népünnepély az utcákon – így fogadták Neymar beválogatását Brazíliában

2026.05.19. 12:40
Európai ember számára szinte elképzelhetetlen örömünnep vette kezdetét a dél-amerikai országban, amikor Carlo Ancelotti szövetségi kapitány a brazil válogatott világbajnoki keretének kihirdetésekor felolvasta Neymar nevét.

Valóságos népünnepély lett kerekedett szerte Brazíliában, amikor Carlo Ancelotti szövetségi kapitány bejelentette: az elmúlt másfél évtized legjobb brazil futballistája, Neymar bekerült az amerikai–kanadai–mexikói világbajnokságra készülő keretbe. Amikor az olasz tréner felolvasta a Santos csapatkapitányának nevét, a sajtótájékoztatón jelenlévők hangos tetszésnyilvánításban törtek ki, de az utcákon is önfeledten ünnepelték a szakember döntését.

Ancelotti a tapasztalt harcos mellett két igen fiatal játékosnak is bizalmat szavazott, a meghívottak között ott van tavaszi szezont az Olympique Lyonnál kölcsönben töltő 19 éves Real Madrid-futballista, Endrick – az ő nevénél is nagy volt az ováció – és a vele egyidős Rayan, a Bournemouth játékosa, ők Ronaldo 1994-es beválogatása óta a legfiatalabb brazil labdarúgók, akik bekerültek a világbajnoki keretbe – a „Fenomén” akkor 17 éves és 9 hónapos volt.

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Alisson (Liverpool FC – Anglia), Ederson (Fenerbahce – Törökország), Weverton (Gremio)
Védők: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus – Olaszország), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit – Oroszország), Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG – Franciaország), Wesley (Roma – Olaszország)
Középpályások: Casemiro (Manchester United – Anglia), Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: Endrick (Lyon – Franciaország), Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), Igor Thiago (Brentford – Anglia), Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti

június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–Marokkó
június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–Skócia
június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–Marokkó
június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–Haiti
június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–Brazília
június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–Haiti
A C-CSOPORT MENETRENDJE

 

 

