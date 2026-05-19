Ováció a sajtótájékoztatón, népünnepély az utcákon – így fogadták Neymar beválogatását Brazíliában

Valóságos népünnepély lett kerekedett szerte Brazíliában, amikor Carlo Ancelotti szövetségi kapitány bejelentette: az elmúlt másfél évtized legjobb brazil futballistája, Neymar bekerült az amerikai–kanadai–mexikói világbajnokságra készülő keretbe. Amikor az olasz tréner felolvasta a Santos csapatkapitányának nevét, a sajtótájékoztatón jelenlévők hangos tetszésnyilvánításban törtek ki, de az utcákon is önfeledten ünnepelték a szakember döntését.

Ancelotti a tapasztalt harcos mellett két igen fiatal játékosnak is bizalmat szavazott, a meghívottak között ott van tavaszi szezont az Olympique Lyonnál kölcsönben töltő 19 éves Real Madrid-futballista, Endrick – az ő nevénél is nagy volt az ováció – és a vele egyidős Rayan, a Bournemouth játékosa, ők Ronaldo 1994-es beválogatása óta a legfiatalabb brazil labdarúgók, akik bekerültek a világbajnoki keretbe – a „Fenomén” akkor 17 éves és 9 hónapos volt.

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Alisson (Liverpool FC – Anglia), Ederson (Fenerbahce – Törökország), Weverton (Gremio)

Védők: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus – Olaszország), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit – Oroszország), Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG – Franciaország), Wesley (Roma – Olaszország)

Középpályások: Casemiro (Manchester United – Anglia), Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo)

Támadók: Endrick (Lyon – Franciaország), Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), Igor Thiago (Brentford – Anglia), Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti