Bálizs Bence: Abszolút csapatgyőzelem!

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 5. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–NAGY-BRITANNIA 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)

Zürich, Swiss Life Arena, 7996 néző. V: Bloyer (amerikai), Borga (svájci) – Durmis (szlovák), Söstumoen (norvég)

MAGYARORSZÁG: BÁLIZS – Stipsicz, Horváth M. (1) / HADOBÁS, Ortenszky (1) / Kiss R., Garát / Tornyai – Horváth B. (2), Sebők, TERBÓCS 2 / Erdély, SZONGOTH 1, Galló / Papp K., Hári, SOFRON / Vincze P. (1), NAGY K. 2, Sárpátki (2) / Nemes. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely.

NAGY-BRITANNIA: Bowns – Halbert, Richardson / Tetlow, Hazeldine / T. Brown, Steele / Jenion, Clements – Kirk, C. Neilson, Dowd / Waller, Perlini, L. Neilson / Lachowicz, Betteridge, Curran / Shudra, Davies, Harewood. Szövetségi kapitány: Peter Russell.

Kapura lövések: 23–26

Emberelőny-kihasználás: 0/5 ill. 0/3