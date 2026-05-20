Nemzeti Sportrádió

Bálizs Bence: Abszolút csapatgyőzelem!

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.05.20. 12:15
null
Bálizs Bence a csapatmunkát emelte ki a britek kiütése után (Fotó: NSO Tv)
Címkék
jégkorong magyar férfi jégkorong-válogatott Bálizs Bence jégkorong világbajnokság
Lehúzta a rolót Bálizs Bence a britek ellen, a magyar jégkorong-válogatott kapusa ugyanakkor nem tulajdonít túl nagy jelentőséget az A-csoportos világbajnokságon produkált shutoutnak, mint mondja, ehhez mindenki hozzátette a magáét. Bálizs a Nagy Britannia elleni 5–0 után az NSO Tv-nek elmondta, nagyon jó volt a csapat mögött hátul állni, és nézni azt, amilyen elánnal játszanak a társak.

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 5. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–NAGY-BRITANNIA 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)
Zürich, Swiss Life Arena, 7996 néző. V: Bloyer (amerikai), Borga (svájci) – Durmis (szlovák), Söstumoen (norvég)
MAGYARORSZÁG: BÁLIZS – Stipsicz, Horváth M. (1) / HADOBÁS, Ortenszky (1) / Kiss R., Garát / Tornyai – Horváth B. (2), Sebők, TERBÓCS 2 / Erdély, SZONGOTH 1, Galló / Papp K., Hári, SOFRON / Vincze P. (1), NAGY K. 2, Sárpátki (2) / Nemes. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely.
NAGY-BRITANNIA: Bowns – Halbert, Richardson / Tetlow, Hazeldine / T. Brown, Steele / Jenion, Clements – Kirk, C. Neilson, Dowd / Waller, Perlini, L. Neilson / Lachowicz, Betteridge, Curran / Shudra, Davies, Harewood. Szövetségi kapitány: Peter Russell.
Kapura lövések: 23–26
Emberelőny-kihasználás: 0/5 ill. 0/3

Kapcsolódó tartalom

Fantasztikus győzelemmel karnyújtásnyira került a mieink bennmaradása a hoki-vb-n

Bálizs a kapujára tartó mind a 26 lövést kivédte, Terbócs és Nagy Krisztián duplázott, Szongoth csodagólt lőtt. A mieink első három meccsük után továbbjutó helyen állnak.

Majoross Gergely: Volt egy tervünk, ezt többé-kevésbé megvalósítottuk

A szövetségi kapitány nagyon büszke Nagy Krisztiánra.

Nagy Krisztián: Csak azokra a pillanatokra összpontosítottam, amikor megkapom a lehetőséget

A csatár két gólt lőtt a britek elleni kulcsfontosságú meccsen.

 

jégkorong magyar férfi jégkorong-válogatott Bálizs Bence jégkorong világbajnokság
Legfrissebb hírek

Jégkorong-vb: első a család! Galló Vilmos elhagyta a csapatot

Jégkorong
58 perce

A Háromszéki Ágyúsok csatlakozik az Erste Ligához

Jégkorong
1 órája

Elhunyt szerettek, vicces üzenetek – drukkerek hirdetnek egy skót hokicsapat otthonának jegén

Jégkorong
3 órája

Nagy Krisztián: Csak azokra a pillanatokra összpontosítottam, amikor megkapom a lehetőséget

Jégkorong
5 órája

Majoross Gergely: Volt egy tervünk, ezt többé-kevésbé megvalósítottuk

Jégkorong
15 órája

Fantasztikus győzelemmel karnyújtásnyira került a mieink bennmaradása a hoki-vb-n

Jégkorong
18 órája

Sofron István elárulta, hogyan lehet megverni a briteket

Jégkorong
22 órája

Kiss Dávid: Tudjuk, miről dönt a britek elleni meccs

Jégkorong
Tegnap, 10:43
Ezek is érdekelhetik