A Háromszéki Ágyúsok csatlakozik az Erste Ligához

2026.05.20. 13:14
Képünk illusztráció (Fotó: Árvai Károly)
jégkorong Háromszéki Ágyúsok Erste Liga
Lezárult a nevezési határidő az Erste Liga 2026–2027-es szezonjára. A BJAHC, a Corona Brassó, a DEAC, a Dunaújvárosi Acélbikák, a DVTK Jegesmedvék, a FEHA19, a Gyergyói HK, az SC Csíkszereda és az UTE, valamint új csatlakozóként a Háromszéki Ágyúsok csapata is beadta nevezését – számolt be róla a bajnokság hivatalos honlapja..

 

Az ersteliga.hu-n olvasható közlemény szerint az új idény szeptemberben indul. A pontos menetrendről és a lebonyolításról később adnak pontos tájékoztatást, egyelőre az biztos, hogy az elfogadott versenykiírás alapján egy mérkőzésre a csapatonként nevezhető légiósok maximális száma öt lesz. Nem számít légiósnak az a játékos, aki az adott ország állampolgárságát megszerezte és 10 éves kora óta legalább három szezonon keresztül a sportszervezet székhelyéül szolgáló országbeli utánpótlás- vagy felnőttcsapatban szerepelt. Egy szezon során egy klub maximum 11 légióst tehet fel a rajtlistára.

„A hosszú távú fejlesztési stratégia jegyében még nagyobb szerepet szeretnénk biztosítani a tehetséges magyar játékosoknak. Kedvező folyamatok indultak el az utánpótlásban, ezeket szeretnénk tovább bátorítani és erősíteni a döntéssel. A divízió 1/A-ba feljutó U20-as válogatottban tíz, a biztosan benn maradó U18-asoknál pedig négy Erste Liga-játékos szerepelt a vb-n. A felnőttválogatottban a szezon során húsznál is többen kaptak szerepet a ligából, és a mostani A-csoportos világbajnoki keretbe is bekerültek hatan. Fontos, hogy megfelelő jövőképet tudjunk biztosítani a játékosoknak, márpedig minél több lehetőséget kapnak már fiatalon, annál könnyebben tehetik meg a következő lépést a fejlődésükben és annál könnyebben érhetnek el magasabb szintre. Bízunk abban, hogy az Erste Ligába a változtatással még jobb légiósok érkezhetnek majd, akik a magyar fiatalok fejlődését is még inkább elősegíthetik, és továbbra is izgalmas, színvonalas mérkőzéseket láthatunk” – mondta Kovács Attila, az MJSZ sportigazgatója.

Továbbra is kötelező lesz egy U21-es és kettő U24-es nem külföldi mezőnyjátékos nevezése a meccsekre. Ha ezt egy csapat nem teljesíti, a nem nevezett játékosok számával csökken a mérkőzésre nevezhető játékosok maximális száma.

 

