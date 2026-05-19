Koeman szerint a hollandok bárkivel felvehetik a versenyt a vb-n

A korábbi háromszoros döntős hollandok először Japánnal játszanak majd, a folytatásban pedig a svédek és a tunéziaiak lesznek a csoportellenfeleik.

A favoritok között többen a címvédő argentinokat, a 2018-ban győztes franciákat és az Európa-bajnok spanyolokat említik, de Koeman bízik a keretében.

„Lehet, hogy az emberek szerint mi nem vagyunk esélyesek a világbajnoki címre, de Hollandia erőssége az, hogy bárkit le tud győzni, mert a képesség megvan a csapatban” – fogalmazott a nemzetközi szövetségnek adott interjúban a szakember.

A 63 éves Koeman, aki egyelőre még nem hirdette ki az Észak-Amerikába utazók névsorát, 2023-ban tért vissza a szövetségi kapitányi posztra azt követően, hogy Louis van Gaal 2022-ben, Katarban negyeddöntőig vezette a válogatottat.

„Azt hiszem, ez a csapat jó úton halad, – mondta. – Szeretném, ha az emberek azt mondanák a csapatomról, hogy nagy intenzitással játszik, és mindent megtesz a győzelemért. Azt akarom, hogy a futballisták magabiztosan, karakteresen játsszanak, tudva azt, hogy milyen minőséget képviselnek.”

Hozzátette ugyanakkor: elvárja a játékosaitól, hogy minden ellenfelet tiszteljenek, azokat is, amelyek a vb-t tekintve kisebbek, tapasztalatlanabbak.

„Minden meccs fontos, és ügyelnünk kell arra, nehogy egy kisebb nemzet meglepjen bennünket” – mondta.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő vb mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.