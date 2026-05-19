Koeman szerint a hollandok bárkivel felvehetik a versenyt a vb-n

A korábbi háromszoros döntős hollandok először Japánnal játszanak majd, a folytatásban pedig a svédek és a tunéziaiak lesznek a csoportellenfeleik.
A favoritok között többen a címvédő argentinokat, a 2018-ban győztes franciákat és az Európa-bajnok spanyolokat említik, de Koeman bízik a keretében.
„Lehet, hogy az emberek szerint mi nem vagyunk esélyesek a világbajnoki címre, de Hollandia erőssége az, hogy bárkit le tud győzni, mert a képesség megvan a csapatban” – fogalmazott a nemzetközi szövetségnek adott interjúban a szakember.
A 63 éves Koeman, aki egyelőre még nem hirdette ki az Észak-Amerikába utazók névsorát, 2023-ban tért vissza a szövetségi kapitányi posztra azt követően, hogy Louis van Gaal 2022-ben, Katarban negyeddöntőig vezette a válogatottat.
„Azt hiszem, ez a csapat jó úton halad, – mondta. – Szeretném, ha az emberek azt mondanák a csapatomról, hogy nagy intenzitással játszik, és mindent megtesz a győzelemért. Azt akarom, hogy a futballisták magabiztosan, karakteresen játsszanak, tudva azt, hogy milyen minőséget képviselnek.”
Hozzátette ugyanakkor: elvárja a játékosaitól, hogy minden ellenfelet tiszteljenek, azokat is, amelyek a vb-t tekintve kisebbek, tapasztalatlanabbak.
„Minden meccs fontos, és ügyelnünk kell arra, nehogy egy kisebb nemzet meglepjen bennünket” – mondta.
Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő vb mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.
|június 14., vasárnap, 22.00
Dallas, Dallas Stadion
|Hollandia–Japán
|X–X
|június 15., hétfő, 4.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Svédország–Tunézia
|X–X
|június 20., szombat, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Hollandia–Svédország
|X–X
|június 21., vasárnap, 6.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Tunézia–Japán
|X–X
|június 26., péntek, 1.00
Dallas, Dallas Stadion
|Japán–Svédország
|X–X
|június 26., péntek, 1.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Tunézia–Hollandia
|X–X