Nemzeti Sportrádió

Koeman szerint a hollandok bárkivel felvehetik a versenyt a vb-n

2026.05.19. 10:56
Fotó: Getty Images
Címkék
Hollandia vb 2026 holland labdarúgó-válogatott Ronald Koeman
Ronald Koeman, a hollandok szövetségi kapitánya úgy véli, hogy csapata olyan minőséget képvisel, amellyel bármelyik ellenfelét legyőzheti a június 11-én kezdődő világbajnokságon, noha sokan nem tartják esélyesnek a végső sikerre.

A korábbi háromszoros döntős hollandok először Japánnal játszanak majd, a folytatásban pedig a svédek és a tunéziaiak lesznek a csoportellenfeleik.

A favoritok között többen a címvédő argentinokat, a 2018-ban győztes franciákat és az Európa-bajnok spanyolokat említik, de Koeman bízik a keretében.

„Lehet, hogy az emberek szerint mi nem vagyunk esélyesek a világbajnoki címre, de Hollandia erőssége az, hogy bárkit le tud győzni, mert a képesség megvan a csapatban” – fogalmazott a nemzetközi szövetségnek adott interjúban a szakember.

A 63 éves Koeman, aki egyelőre még nem hirdette ki az Észak-Amerikába utazók névsorát, 2023-ban tért vissza a szövetségi kapitányi posztra azt követően, hogy Louis van Gaal 2022-ben, Katarban negyeddöntőig vezette a válogatottat.

„Azt hiszem, ez a csapat jó úton halad, – mondta. – Szeretném, ha az emberek azt mondanák a csapatomról, hogy nagy intenzitással játszik, és mindent megtesz a győzelemért. Azt akarom, hogy a futballisták magabiztosan, karakteresen játsszanak, tudva azt, hogy milyen minőséget képviselnek.”

Hozzátette ugyanakkor: elvárja a játékosaitól, hogy minden ellenfelet tiszteljenek, azokat is, amelyek a vb-t tekintve kisebbek, tapasztalatlanabbak.

„Minden meccs fontos, és ügyelnünk kell arra, nehogy egy kisebb nemzet meglepjen bennünket” – mondta.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő vb mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.

június 14., vasárnap, 22.00
Dallas, Dallas Stadion		Hollandia–JapánX–X
június 15., hétfő, 4.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Svédország–TunéziaX–X
június 20., szombat, 19.00
Houston, Houston Stadion		Hollandia–SvédországX–X
június 21., vasárnap, 6.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Tunézia–JapánX–X
június 26., péntek, 1.00
Dallas, Dallas Stadion		Japán–SvédországX–X
június 26., péntek, 1.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Tunézia–HollandiaX–X
az f-csoport menetrendje

 

 

Hollandia vb 2026 holland labdarúgó-válogatott Ronald Koeman
Legfrissebb hírek

Antony és Richarlison kimaradt, Neymar bekerült a brazil válogatott végleges vb-keretébe

Foci vb 2026
12 órája

Lamine Yamal nem épül fel a világbajnokság rajtjára – sajtóhír

Foci vb 2026
13 órája

Eddig Curacaóé a legmenőbb vb-s kerethirdetés

Foci vb 2026
17 órája

Ralf Rangnick 14 játékost hívott be a német élvonalból az osztrák vb-keretbe

Foci vb 2026
20 órája

Darts: szünetet tart pályafutásában Raymond van Barneveld

Egyéb egyéni
22 órája

A FIFA főtitkára Isztambulban tárgyal az iráni vb-részvétel garanciáiról

Foci vb 2026
2026.05.16. 12:33

Szon Hung Min, Li Kang In és Kim Min Dzse is ott van Dél-Korea világbajnoki keretében

Foci vb 2026
2026.05.16. 10:54

Vb 2026: a ferencvárosi Lenny Joseph tagja a haiti keretnek

Foci vb 2026
2026.05.15. 19:22
Ezek is érdekelhetik