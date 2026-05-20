NS-jótékonyság: „Licit a futballcsukámért!” – Priskin Tamás
Priskin Tamás immár több mint egy évtizede féltett emlékként őrzi azt a stoplist, amellyel a 2015. novemberi Eb-pótselejtezőben a norvég háló bal felső sarkába küldte a labdát.
De most három kislánynak (a szüleiket elveszítő Lizettkének és Lilikének, valamint a betegséggel küzdő Larácskának) sokkal nagyobb szüksége van a segítségre
– írta a Facebookon a 63-szoros válogatott csatár. Licitálni május 31-ig egykori győri csapattársa, Stark Péter Facebook-oldalán lehet a nem mindennapi relikviára.
