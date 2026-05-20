A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi trénere Csíkszeredába tart – NS-infó

Új igazolásokról csak a szakmai stáb véglegesítése és velük történő egyeztetés után tárgyalnak a Csíkszeredánál, de a Nemzeti Sport értesülései szerint Szabó István több korábbi magyarországi játékosával is beszélt a Csíkszeredába igazolás lehetőségéről.

A biztos távozók között a csapatot három éven át szolgáló Bloj Erwin mellett a télen szerződtetett légiósok (Mariano Bettini, Arian Kabashi, Wilhelm Loeper és Gustavo Cabral) szerepelnek, az anyaországi futballitsák közül viszont mindenkit meg akar tartani a klub. Jelenleg már csak Kleinheisler László és Végh Bence válaszára várnak, valamint a kölcsönben szereplő Dusinszki Szabolcs és Nagy Zoárd ügyében kell megegyezzenek a Puskás Akadémiával.

A Superliga július 17-én rajtoló 2026–2027-es idénye előtt az FK vezetősége öthetes felkészülést tervez, melynek gerincét az ausztriai edzőtábor adja majd. Június 26-tól négycsapatos felkészülési tornán vesz részt a gárda Dunaszerdahelyen, a többi résztvevő a DAC, a Topolya és a Győri ETO FC lesz.