Nemzeti Sportrádió

A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi trénere Csíkszeredába tart – NS-infó

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.05.20. 14:11
null
Szabó István csíkszeredai kinevezése nagyon közel van (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
FK Csíkszereda Szabó István NS-infó vezetőedző
Közel a megegyezés Szabó István és az FK Csíkszereda között, a Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi vezetőedzője a székelyföldi labdarúgóklub kiszemeltje a három idény után távozó szakvezető, Ilyés Róbert helyére. Mint Szondy Zoltán, az FK elnöke a Nemzeti Sportnak elmondta, gyakorlatilag már csak a szerződés aláírása van hátra, ezt követően várhatóan június 3-án jelenthetik be hivatalosan is Szabót a román élvonalban újoncként a tizenegyedik helyen végző együttes új vezetőedzőjeként.

Új igazolásokról csak a szakmai stáb véglegesítése és velük történő egyeztetés után tárgyalnak a Csíkszeredánál, de a Nemzeti Sport értesülései szerint Szabó István több korábbi magyarországi játékosával is beszélt a Csíkszeredába igazolás lehetőségéről.

A biztos távozók között a csapatot három éven át szolgáló Bloj Erwin mellett a télen szerződtetett légiósok (Mariano Bettini, Arian Kabashi, Wilhelm Loeper és Gustavo Cabral) szerepelnek, az anyaországi futballitsák közül viszont mindenkit meg akar tartani a klub. Jelenleg már csak Kleinheisler László és Végh Bence válaszára várnak, valamint a kölcsönben szereplő Dusinszki Szabolcs és Nagy Zoárd ügyében kell megegyezzenek a Puskás Akadémiával.

A Superliga július 17-én rajtoló 2026–2027-es idénye előtt az FK vezetősége öthetes felkészülést tervez, melynek gerincét az ausztriai edzőtábor adja majd. Június 26-tól négycsapatos felkészülési tornán vesz részt a gárda Dunaszerdahelyen, a többi résztvevő a DAC, a Topolya és a Győri ETO FC lesz.

 

FK Csíkszereda Szabó István NS-infó vezetőedző
Legfrissebb hírek

Mindenben megegyeztek, már csak aláírni kell: Mourinho lesz a Real Madrid edzője

Spanyol labdarúgás
2026.05.18. 13:05

Megvan a szóbeli megállapodás, Xabi Alonso a Premier League-ben vállal munkát

Angol labdarúgás
2026.05.16. 20:35

Csíkszereda: a klubelnök megerősítette az NS-nek a vezetőedző távozását

Minden más foci
2026.05.14. 11:14

A 86. percben kapott góllal kapott ki Aradon az FK Csíkszereda

Minden más foci
2026.05.08. 19:00

Új szerződést kapott, így nem tér vissza Németországba a Premier League legfiatalabb edzője

Angol labdarúgás
2026.05.07. 18:25

Videó: így szólt a székely himnusz Csíkszeredán a FCSB legyőzése után

Minden más foci
2026.05.03. 12:13

Superliga: benn maradt az FK Csíkszereda

Minden más foci
2026.05.02. 21:54

Szabó István: A legjobb korban vagyok

Labdarúgó NB I
2026.04.30. 14:07
Ezek is érdekelhetik