Vb 2026: Shakira, Madonna és a BTS lép fel a döntő szünetében

2026.05.14. 11:32
Shakira is fellép a világbajnokság döntőjében (Fotó: Getty Images)
Shakira, Madonna és a BTS lép fel az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő labdarúgó-világbajnokság július 19-én esedékes döntőjének szünetében.

A nemzetközi szövetség (FIFA) szerdán jelentette be, hogy a két popsztár, a 49 éves Shakira és a 67 éves Madonna mellett a dél-koreai együttes szórakoztatja majd az East Rutherford-i MetLife Stadion közönségét. A rövid koncert jótékony célokat is szolgál majd, ugyanis a közvetítésekből befolyó összegből 100 millió dollárt világszerte különféle futballképzésekre fordít a FIFA.

„Lesz ének, tánc, zene, és lesz alkalmunk megmutatni, hogy milyen sokszínűek vagyunk” – jelentette ki a főszervező Chris Martin, a Coldplay popcsapat énekese, hozzátéve, a kolumbiai származású Shakira előadja majd a világbajnokság hivatalos dalát is.

A vb-történelemben először kerül sor – az NFL-finálék mintájára – félidei show-ra.

