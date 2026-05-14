Vb 2026: Shakira, Madonna és a BTS lép fel a döntő szünetében

A nemzetközi szövetség (FIFA) szerdán jelentette be, hogy a két popsztár, a 49 éves Shakira és a 67 éves Madonna mellett a dél-koreai együttes szórakoztatja majd az East Rutherford-i MetLife Stadion közönségét. A rövid koncert jótékony célokat is szolgál majd, ugyanis a közvetítésekből befolyó összegből 100 millió dollárt világszerte különféle futballképzésekre fordít a FIFA.

„Lesz ének, tánc, zene, és lesz alkalmunk megmutatni, hogy milyen sokszínűek vagyunk” – jelentette ki a főszervező Chris Martin, a Coldplay popcsapat énekese, hozzátéve, a kolumbiai származású Shakira előadja majd a világbajnokság hivatalos dalát is.

A vb-történelemben először kerül sor – az NFL-finálék mintájára – félidei show-ra.