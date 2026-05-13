Ancelotti: Neymar sokat javult, mindenki szereti őt, de a döntés az enyém

Ott lesz-e a nyári világbajnokságon Neymar? – talán ez a kérdés foglalkoztatja leginkább a brazil futballközvéleményt a válogatott bő világbajnoki keretének kijelölése után. Az ötvenöt név között a Santos csapatkapitányáé is szerepel, s a listával kapcsolatban megszólalt a legilletékesebb, Carlo Ancelotti, a „kanárik” szövetségi kapitánya is. A Reutersnek adott interjúban az olasz szakember elmondta: mindenkinek szíve joga elmondani, mit gondol a témáról, de a végső döntés az övé lesz, amelyért természetesen vállalja a felelősséget.

„Én vagyok a legkompetensebb, hiszen olyan információim vannak minden brazil játékosról, amelyek senki másnak nem állnak rendelkezésére. Lehet tökéletes keretet kijelölni? Lehetetlen. De abban biztos vagyok, hogy az én listámban van a legkevesebb hiba. Senki sem gyakorol rám nyomást, hogy válogassam be Neymart. Teljes autonómiám van, és a döntésem száz százalékig szakmai alapú lesz. Azt fogom nézni, hogyan futballozik, semmi mást” – jelentette ki Ancelotti, aki jövő hétfőn nevezi meg az amerikai-kanadai-mexikói rendezésű világbajnokságra utazó huszonhat labdarúgót.

Ancelotti szerint Neymarral kapcsolatban bizakodásra ad okot, hogy az utóbbi időben teljesítménye, illetve fizikai állapota is sokat javult.

„Neymart nagyon szeretik. Nemcsak az emberek, a játékosok is, szóval nem tör ki forradalom az öltözőben, ha beválogatom. Természetes, hogy vele kapcsolatban mindenki elmondja a véleményét – ezúton is köszönöm a sok tanácsot. A keret kijelölésénél nagyon sok szempontot figyelembe kell venni. Neymar nagyon fontos Brazíliának, már csak elképesztő tudása miatt is. Hosszú ideig volt sérült, most végre játszik, és kőkeményen dolgozik azon, hogy tökéletes állapotba kerüljön. Sokat javult a fizikai állapota, képes fenntartani a magas intenzitást a meccseken, az elmúlt tizenöt-húsz napban nagyszerűen futballozik, kiegyensúlyozottan teljesít. Akárhogy is döntök, nem lesz könnyű, gondosan mérlegelni kell az érveket és az ellenérveket.”

Ancelottit arról is kérdezték, hogy a Neymar beválogatásáról hozott végső döntés milyen hatással lehet a válogatott körüli hangulatra, az olasz szakember elmondta: bárhogyan határozzon is, a csapat reakciója miatt nem aggódik, a külvilágra pedig nincsen ráhatása.

„Az öltözői hangulat miatt egyáltalán nem aggódom. Remek a légkör, és bárki legyen is a keretben, remek is marad a világbajnokság végéig. A külső reakciókat, illetve a sajtót azonban nem tudom kontrollálni” – fogalmazott az edzőlegenda.

A brazil válogatott világbajnokságra utazó keretét május 18-án, magyar idő szerint 22 órakor hirdeti ki Carlo Ancelotti Rio de Janeróban. A játékosok a teresópolisi Granja Comary edzőtáborban május 27-én találkoznak, kivéve a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben érintetteket.

Az arany-zöld mezesek első világbajnoki mérkőzésüket június 14-én 0 órakor játsszák Marokkó ellen, előtte május 31-én a Maracanában Panamával, majd június 6-án Clevelandben Egyiptommal játszanak felkészülési meccset.

A BRAZIL LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT BŐ KERETE A VILÁGBAJNOKSÁGRA

Kapusok: Alisson (Liverpool FC – Anglia), Ederson (Fenerbahce – Törökország), Bento (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest – Anglia), Carlos Miguel (Palmeiras)

Belső védők: Marquinhos (PSG – Franciaország), Thiago Silva (FC Porto – Portugália), Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), Bremer (Juventus – Olaszország), Léo Pereira (Flamengo), Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Alexsandro (Lille OSC – Franciaország), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Beraldo (PSG – Franciaország), Vitor Reis (Girona – Spanyolország), Murillo (Nottingham Forest – Anglia)

Jobbhátvédek: Wesley (Roma – Olaszország), Danilo (Flamengo), Paulo Henrique (Vasco), Vitinho (Botafogo)

Balhátvédek: Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit – Oroszország), Luciano Juba (Bahia), Caio Henrique (AS Monaco – Franciaország), Kaiki (Cruzeiro), Carlos Augusto (Internazionale – Olaszország)

Középpályások: Casemiro (Manchester United – Anglia), Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Andrey Santos (Chelsea – Anglia), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo), Gabriel Sara (Galatasaray – Törökország), Joao Gomes (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Andreas Pereira (Palmeiras), Joelinton (Newcastle United – Anglia), Gerson (Cruzeiro), Matheus Pereira (Cruzeiro)

Támadók: Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország), Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), Joao Pedro (Chelsea – Anglia), Neymar (Santos), Endrick (Lyon – Franciaország), Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), Antony (Real Betis – Spanyolország), Igor Thiago (Brentford – Anglia), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham Hotspur – Anglia), Igor Jesus (Nottingham Forest – Anglia), Kaio Jorge (Cruzeiro)

