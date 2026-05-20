Bosnyák bírók vezetnek az Győri Audi ETO KC-nek a női kézi BL elődöntőjében

2026.05.20. 14:04
Az Európai kézilabda-szövetség (EHF) kijelölte a férfi és a női Bajnokok Ligája, valamint a férfi Európa-liga négyes döntőinek játékvezetőit.

A női Bajnokok Ligájában a Győri Audi ETO KC–Metz elődöntőben Tatjana Prastalo és Vesna Balvan dirigál.

A szintén magyar érdekeltségű férfi Európa-liga négyes döntőjének elődöntőjében a Melsungen (Bartucz László, Palasics Kristóf, Sipos Adrián) és a Flensburg párharcában a Denis Bolic, Christoph Hurich osztrák kettős vezet. A Montpellier és a Kiel (Imre Bence) találkozóján Tomislav Cindric és Robert Gonzurek bíráskodik.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
FINAL FOUR, KÖLN, LANXESS ARENA
ELŐDÖNTŐ
Június 13., szombat
15.00: Magdeburg (német)–Füchse Berlin (német) – játékvezetők: Ivan Pavicsevics, Milos Raznatovics (montenegróiak)
18.00: Aalborg (dán)–Barca (spanyol) – játékvezetők: Amar Konjicanin, Dino Konjicanin (bosnyákok)

HELYOSZTÓK
Június 14., vasárnap
15.00: a harmadik helyért – játékvezetők: Karim Gasmi, Raouf Gasmi (franciák)
18.00: döntő – játékvezetők: Lars Jorum, Havard Kleven (norvégok)

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
FINAL FOUR, BUDAPEST, MVM DOME
ELŐDÖNTŐ
Június 6., szombat
15.00: Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román) – játékvezetők: Mads Hansen, Jesper Madsen (dánok)
18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC – játékvezetők: Tatjana Prastalo, Vesna Balvan (bosnyákok)

HELYOSZTÓK
Június 7., vasárnap
15.00: a harmadik helyért – játékvezetők: Boris Cipov, Zoran Klus (szlovákok)
18.00: döntő – játékvezetők: Vanja Antics, Jelena Jakovljevics (szerbek)

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA
FINAL FOUR, HAMBURG, BARCLAYS ARENA
ELŐDÖNTŐ
Május 3., szombat
12.30: Montpellier (francia)–THW Kiel (német) – játékvezetők: Tomislav Cindric, Robert Gonzurek (horvátok)
15.30: Melsungen (német)–Flensburg-Handewitt (német) – játékvezetők: Denis Bolic, Christoph Hurich (osztrákok)

HELYOSZTÓK
Május 31., vasárnap
15.00: a harmadik helyért – játékvezetők: Mihai Marian Pirvu, Radu Mihai Potirniche (románok)
18.00: döntő – játékvezetők: Andreu Marín, Ignacio García (spanyol)

 

 

