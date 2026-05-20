Jégkorong-vb: első a család! Galló Vilmos elhagyta a csapatot

A hazai szövetség közösségi oldalán olvasható bejegyzés szerint Galló a gyermek születésének függvényében térhet majd vissza a csapathoz.

A finnországi KooKoóban szereplő csatár számára hektikusan alakul eddig ez a világbajnokság: klubjával ugyanis bejutott a finn bajnokság fináléjába, amely csak múlt hét szerdán, a hetedik meccsen dőlt el – Gallóék kikaptak, ezüstéremnek örülhet a bajnoki idény végén a magyar jégkorongozó. A döntő elhúzódása miatt a válogatott szakmai stábja úgy határozott, hogy az első – éppen a finnek elleni – világbajnoki mérkőzésen még ne öltözzön be Galló. Végül az osztrákok, majd kedd este a britek elleni találkozón már ott volt a csapatban.

Szerdán aztán kapta a hírt, hogy felesége hamarosan mindenórás lesz, így hazautazott.

A magyar válogatott szerdán és csütörtökön szabadnapos, legközelebb pedig péntek délután 16.20-kor lép jégre Németország ellen.