Jégkorong-vb: első a család! Galló Vilmos elhagyta a csapatot

2026.05.20. 13:57
Galló Vilmos édesapaként térhet vissza (Fotó: Árvai Károly)
A Magyar Jégkorongszövetség arról számolt be szerda délelőtt, hogy elhagyta a svájci világbajokságon szereplő magyar válogatott keretét Galló Vilmos. A 29 éves csatár hazautazott mindenórás feleségéhez.

A hazai szövetség közösségi oldalán olvasható bejegyzés szerint Galló a gyermek születésének függvényében térhet majd vissza a csapathoz.

A finnországi KooKoóban szereplő csatár számára hektikusan alakul eddig ez a világbajnokság: klubjával ugyanis bejutott a finn bajnokság fináléjába, amely csak múlt hét szerdán, a hetedik meccsen dőlt el – Gallóék kikaptak, ezüstéremnek örülhet a bajnoki idény végén a magyar jégkorongozó. A döntő elhúzódása miatt a válogatott szakmai stábja úgy határozott, hogy az első – éppen a finnek elleni – világbajnoki mérkőzésen még ne öltözzön be Galló. Végül az osztrákok, majd kedd este a britek elleni találkozón már ott volt a csapatban.

Szerdán aztán kapta a hírt, hogy felesége hamarosan mindenórás lesz, így hazautazott.

A magyar válogatott szerdán és csütörtökön szabadnapos, legközelebb pedig péntek délután 16.20-kor lép jégre Németország ellen. 

