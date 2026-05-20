Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: az ebolajárvány ellenére egyelőre nincs veszélyben a Kongói DK szereplése

2026.05.20. 11:55
null
Fotó: Getty Images
Címkék
vb 2026 Kongói DK ebola
A Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottja az országban kitört ebolajárvány ellenére továbbra is készül a június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokságra.

 

A nemzetközi szövetség (FIFA) közölte, figyelemmel kíséri a járványt, és szoros kapcsolatban áll az afrikai ország szövetségével annak érdekében, hogy a csapat tisztában legyen minden orvosi és biztonsági útmutatással.

„A FIFA továbbra is együttműködik mindhárom vb-házigazda kormányával és illetékes egészségügyi szervezetével, valamint az Egészségügyi Világszervezettel a torna biztonságos lebonyolítása érdekében. A FIFA számára továbbra is prioritás minden érintett személy egészsége” – közölte a világszervezet.

A Kongói DK együttese törölt egy, a fővárosba, Kinshasába tervezett edzőtábort, és a helyi szövetség közlése szerint Európában, majd Houstonban folytatja felkészülését a vb-re. A csapat utóbbi városban játssza első csoportmérkőzést június 17-én Portugália ellen, majd Kolumbia és Üzbegisztán lesz az ellenfele Guadalajarában, illetve Atlantában.

A houstoni szervezőbizottság elnöke, Chris Canetti úgy nyilatkozott, hogy az illetékes szervezetek ajánlásai alapján dolgoznak, s egyelőre nem változtak a tervek: a kongói válogatott érkezése június 11-re várható.

Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központja hétfőn 30 napra felfüggesztette azoknak a belépését az országba, akik a közelmúltban jártak az ebolajárvány sújtotta területeken, azaz a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ugandában és Dél-Szudánban.

Foci vb 2026
2026.02.11. 06:42

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, 2026, ADATBANK

Tekintse át a legfontosabb tudnivalókat, illetve a mérkőzések párosításait, helyszíneit, időpontjait és eredményeit!

 

A KONGÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Timothy Fayulu (Noa – Örményország), Lionel Mpasi (Le Havre – Franciaország), Matthieu Epolo (Standard Liege – Belgium)
Védők: Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Anglia), Gédéon Kalulu (Arisz Limassol – Ciprus), Joris Kayembe (Genk – Belgium), Arthur Masuaku (Lens – Franciaország), Steve Kapuadi (Widzew Lódz – Lengyelország), Rocky Bushiri (Hibernian – Skócia), Axel Tuanzebe (Burnley – Anglia), Chancel Mbemba (Lille – Franciaország), Dylan Batubinsika (AE Lárisza – Görögország)
Középpályások: Noah Sadiki (Sunderland – Anglia), Samuel Moutoussamy (Atromitosz – Görögország), Edo Kayembe (Watford – Anglia), Nathan Mbuku (Montpellier – Franciaország), Charles Pickel (Espanyol – Spanyolország), Ngal’ayel Mukau (Lille – Franciaország), Brian Cipenga (Castellón – Spanyolország), Théo Bongonda (Szpartak Moszkva – Oroszország), Gaël Kakuta (AE Lárisza – Görögország)
Támadók: Meschack Elia (Alanyaspor – Törökország), Fiston Mayele (Pyramids FC – Egyiptom), Cédric Bakambu (Real Betis – Spanyolország), Simon Banza (Al-Dzsazira – Arab Emírségek), Yoane Wissa (Newcastle United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre (francia)

június 17., szerda, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–Kongói DKX–X
június 18., csütörtök, 4.00
Mexikóváros, Azteca Stadion		Üzbegisztán–KolumbiaX–X
június 23., kedd, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–ÜzbegisztánX–X
június 24., szerda, 4.00
Guadalajara, Guadalaraja Stadion		Kolumbia–Kongói DKX–X
június 28., vasárnap, 1.30
Miami, Miami Stadion		Kolumbia–PortugáliaX–X
június 28., vasárnap, 1.30
Atlanta, Atlanta Stadion		Kongói DK–ÜzbegisztánX–X
K-CSOPORT

 

 

vb 2026 Kongói DK ebola
Legfrissebb hírek

A 2026-OS LABDARÚGÓ-VB KERETEI

Foci vb 2026
4 órája

Manuel Neuer lesz a németek első számú kapusa a vb-n – sajtóhír

Foci vb 2026
22 órája

Rekord, Cristiano Ronaldo hatodik világbajnoksága jön – íme, a portugálok kerete!

Foci vb 2026
Tegnap, 14:05

Koeman szerint a hollandok bárkivel felvehetik a versenyt a vb-n

Foci vb 2026
Tegnap, 10:56

Antony és Richarlison kimaradt, Neymar bekerült a brazil válogatott végleges vb-keretébe

Foci vb 2026
2026.05.18. 23:55

Lamine Yamal nem épül fel a világbajnokság rajtjára – sajtóhír

Foci vb 2026
2026.05.18. 22:53

Eddig Curacaóé a legmenőbb vb-s kerethirdetés

Foci vb 2026
2026.05.18. 18:38

Kongói DK: nincs különösebb meglepetés a vb-keretben

Foci vb 2026
2026.05.18. 17:12
Ezek is érdekelhetik