Vb 2026: az ebolajárvány ellenére egyelőre nincs veszélyben a Kongói DK szereplése

A nemzetközi szövetség (FIFA) közölte, figyelemmel kíséri a járványt, és szoros kapcsolatban áll az afrikai ország szövetségével annak érdekében, hogy a csapat tisztában legyen minden orvosi és biztonsági útmutatással.
„A FIFA továbbra is együttműködik mindhárom vb-házigazda kormányával és illetékes egészségügyi szervezetével, valamint az Egészségügyi Világszervezettel a torna biztonságos lebonyolítása érdekében. A FIFA számára továbbra is prioritás minden érintett személy egészsége” – közölte a világszervezet.
A Kongói DK együttese törölt egy, a fővárosba, Kinshasába tervezett edzőtábort, és a helyi szövetség közlése szerint Európában, majd Houstonban folytatja felkészülését a vb-re. A csapat utóbbi városban játssza első csoportmérkőzést június 17-én Portugália ellen, majd Kolumbia és Üzbegisztán lesz az ellenfele Guadalajarában, illetve Atlantában.
A houstoni szervezőbizottság elnöke, Chris Canetti úgy nyilatkozott, hogy az illetékes szervezetek ajánlásai alapján dolgoznak, s egyelőre nem változtak a tervek: a kongói válogatott érkezése június 11-re várható.
Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központja hétfőn 30 napra felfüggesztette azoknak a belépését az országba, akik a közelmúltban jártak az ebolajárvány sújtotta területeken, azaz a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ugandában és Dél-Szudánban.
A KONGÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Timothy Fayulu (Noa – Örményország), Lionel Mpasi (Le Havre – Franciaország), Matthieu Epolo (Standard Liege – Belgium)
Védők: Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Anglia), Gédéon Kalulu (Arisz Limassol – Ciprus), Joris Kayembe (Genk – Belgium), Arthur Masuaku (Lens – Franciaország), Steve Kapuadi (Widzew Lódz – Lengyelország), Rocky Bushiri (Hibernian – Skócia), Axel Tuanzebe (Burnley – Anglia), Chancel Mbemba (Lille – Franciaország), Dylan Batubinsika (AE Lárisza – Görögország)
Középpályások: Noah Sadiki (Sunderland – Anglia), Samuel Moutoussamy (Atromitosz – Görögország), Edo Kayembe (Watford – Anglia), Nathan Mbuku (Montpellier – Franciaország), Charles Pickel (Espanyol – Spanyolország), Ngal’ayel Mukau (Lille – Franciaország), Brian Cipenga (Castellón – Spanyolország), Théo Bongonda (Szpartak Moszkva – Oroszország), Gaël Kakuta (AE Lárisza – Görögország)
Támadók: Meschack Elia (Alanyaspor – Törökország), Fiston Mayele (Pyramids FC – Egyiptom), Cédric Bakambu (Real Betis – Spanyolország), Simon Banza (Al-Dzsazira – Arab Emírségek), Yoane Wissa (Newcastle United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre (francia)
|június 17., szerda, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Portugália–Kongói DK
|X–X
|június 18., csütörtök, 4.00
Mexikóváros, Azteca Stadion
|Üzbegisztán–Kolumbia
|X–X
|június 23., kedd, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Portugália–Üzbegisztán
|X–X
|június 24., szerda, 4.00
Guadalajara, Guadalaraja Stadion
|Kolumbia–Kongói DK
|X–X
|június 28., vasárnap, 1.30
Miami, Miami Stadion
|Kolumbia–Portugália
|X–X
|június 28., vasárnap, 1.30
Atlanta, Atlanta Stadion
|Kongói DK–Üzbegisztán
|X–X