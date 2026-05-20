Femke Bol Ostravában először fut szabadtéren 800 métert

2026.05.20. 12:34
Hollandia atlétika Femke Bol
Femke Bol nem adta fel 800-as terveit és június közepén az ostravai arany kategóriás atlétikai versenyen karrierje során először rajthoz áll a kétkörös távon szabadtéren.

 

A 4x400 méteres vegyes váltóval olimpiai bajnok, 400 gáton kétszeres világbajnok sztár ősszel jelentette be, hogy új kihívásokra vágyik, és a gátról átnyergel a 800 méterre. Ezek után február 11-én Metzben be is mutatkozott 800-on, és 1:59.07 perces remek eredménnyel győzött. Edzője, a Molnár Attilával is együtt dolgozó Laurent Meulwy azonban nem volt elégedett a teljesítményével, és úgy döntött, hogy tető alatt nem indul többet ezen a távon.

Azóta Bol nem versenyzett, most viszont – a nemzetközi szövetség honlapja szerint – bejelentette, hogy június 16-án rajthoz áll a 65. alkalommal sorra kerülő Golden Spike elnevezésű viadalon.

Az ostravai verseny másik nagy szenzációja a 200 méter ötszörös világbajnoka – egyúttal a 100 méter olimpiai címvédője –, Noah Lyles és a „csodatini” Gout Gout összecsapása lesz, akik 150 méteren küzdenek meg egymással. A 18 éves ausztrál tehetség 19.67 másodperccel vezeti 200-on a világranglistát, míg Lyles vasárnap 9.95 másodperccel nyerte meg a 100-at a tokiói nemzetközi versenyen.

 

