Utánajártunk, mekkora esélyünk van szabadkártyát kapni a férfi kézi-vb-re

A Magyar Kézilabda-szövetség elnöke, Ilyés Ferenc egy keddi sajtóeseményen elmondta, az MKSZ jelentkezett a nemzetközi szövetségnél (IHF) a férfi világbajnokság egyik szabadkártyás helyére. Az IHF-nek nincs világos kritériumrendszere, és az sem tudható pontosan, mikor dönt a Tanács. De mi is az a szabadkártya és mekkora eséllyel szerezheti meg a magyar csapat? Horváth Gabriellát, az MKSZ főtitkárát és Ballai Attilát, az MKSZ kommunikációs-, PR- és marketingigazgatóját kérdezte az NSO TV.