Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

Magyar Kupa: Ferencváros–ETO FC elődöntő 2–2

Gnabry nem lehet ott a világbajnokságon – hivatalos

2026.04.22. 20:40
Serge Gnabry lemarad a vb-ről (Fotó: Getty Images)
Címkék
német válogatott vb 2026 Serge Gnabry
Közelítőizom-szakadás miatt nem tudja vállalni a játékot a nyári labdarúgó-világbajnokságon Serge Gnabry, a Bayern München és a német válogatott támadó középpályása.

A 30 éves futballista szerdán a közösségi médiában elárulta, hogy a sérülést edzés közben szenvedte el. Müncheni klubja ehhez hozzátette, hogy Gnabry a múlt héten tizenegyesrúgások közben sérült meg.

A futballista márciusban kezdőként lépett pályára a német csapatban a svájciak és a ghánaiak ellen játszott felkészülési mérkőzéseken.

„Nagyon kemény néhány nap van mögöttem. Újra megnyertük a Bundesligát és még rengeteg sikerért léphetünk pályára a Bayernnel ebben az idényben. Ami a világbajnoki álmokat illeti a válogatottal, azoknak sajnos számomra vége. Az ország nagyobb részéhez hasonlóan én is itthonról szorítok majd a srácokért. Most a felépülésemre kell koncentrálnom és készen állnom a következő idény előtti felkészülési időszakra” – írta Serge Gnabry.

A már biztosan német bajnok Bayern a Bundesliga-trófeán kívül további két serleget nyerhet még: a Német Kupa elődöntőjében a Bayer Leverkusennel csap össze, jövő héten pedig a címvédő Paris Saint-Germain vendége lesz a Bajnokok Ligája elődöntős párharcának első meccsén.

Julian Nagelsmann német szövetségi kapitány a tervek szerint május 12-én hirdeti ki a vb-keretet. A németek a vb-újonc Curacaóval, valamint Ecuadorral és Elefántcsontparttal szerepelnek azonos csoportban a labdarúgás történetének első 48 csapatos világbajnokságán, amelynek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont.

A vb június 11-én rajtol és július 19-ig tart.

Német labdarúgás
Legfrissebb hírek

