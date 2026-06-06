Nemzeti Sportrádió

„Az egykori kis baglyok fejlődése reményt ad” – finn lapszemle a mieinktől elszenvedett vereség után

V. J.V. J.
2026.06.06. 09:53
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Fotó: Árvai Károly
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Magyarország Finnország lapszemle felkészülési mérkőzés
Mint ismert, Finnország 2–1-es vereséggel távozott péntek este a Puskás Arénából a Magyarország elleni felkészülési mérkőzést követően. A finn sajtóban a negatívumok kiemelése mellett ugyanakkor láttak jó jeleket is.

A Helsingin Sanomat véleménycikkének szerzője úgy fogalmaz, nem mondható irigylésre méltónak a finn szövetségi kapitány, Jacob Friis feladata: „Európai mércével mérve meglehetősen középszerű válogatottat kellene egy összetartó és versenyképes csapattá alakítania.”

„Irányítása alatt Finnország hét mérkőzést játszott jobb csapatok ellen, és csak egyet nyert meg. Ez sokat elárul. A meccsekről szóló cikkekben, kommentárokban és elemzésekben újra és újra arról olvashattunk, mennyi hibát követett el a csapat.”

A patinás finn lap szerzője ugyanakkor látott jó jeleket is a „baglyok” játékában.

„Felnövőben van egy generáció, amely remélhetőleg előbb-utóbb kijut majd nagy tornákra. A Magyarország elleni második félidő elején hét olyan játékos volt egyszerre a pályán, akik fontos szereplői voltak a tavaly nyári Európa-bajnokságra kijutó U21-es válogatottnak. A magyarok ellen pályára lépő »kis baglyok« alkotják majd a csapat magját a következő években. Fejlődésük táplálja a szebb jövő iránti reményt.”

„A »baglyok« csodagólja kevés vigaszt nyújtott a Magyarország elleni vesztes meccsen” – írja az yle.fi, kiemelve: Lukas Hradecky a meccs után érzelmesen dicsérte a helyére csereként beálló, utolsó válogatott mérkőzését játszó kapustársát, Jesse Joronent.

A Sportti szerzője úgy látja, már az első félidőben eldőlt a mérkőzés azzal, hogy a magyar válogatott kétgólos előnyre tett szert.

 

 

Magyarország Finnország lapszemle felkészülési mérkőzés
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