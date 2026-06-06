Két piros lap, majd három szép gól – Portugália legyőzte Chilét

A PSG BL-győztesei – Goncalo Ramos, Joao Neves, Nuno Mendes és Vitinha – csak szurkolóként voltak jelen a Nemzeti Stadionban, nélkülük Roberto Martínez szövetségi kapitány José Sá – Nélson Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga, Cancelo – Bernardo Silva, Samu Costa – Francisco Conceicao, Bruno Fernandes, Rafael Leao – Cristiano Ronaldo összeállításban küldte pályára a portugál válogatottat.

Gólt nem hozott az első félidő, izgalmakat viszont igen: a 4. percben Lawrence Vigouroux hatalmas bravúrral védte Rúben Dias fejesét, a 10. percben Rafael Leao kapufát lőtt, a játékrész derekán Cristiano Ronaldo már betalált a kapuba – de lesről. Aztán jött a ráadás: egy oldalvonal közeli lökdösődés nyomán a két főszereplő, Rafael Leao és chilei részről Iván Román egyaránt piros lapot kapott.

Martínez a szünetben hat helyen frissítette csapatát, lehívta Ronaldót is, és az 58. percben éppen az ő cseréje, Goncalo Guedes szerezte meg a vezetést – a Real Sociedad szélsője a leshatárról ugrott ki a szintén a cseresorból érkező Rúben Neves passzával, és laposan a kapuba lőtt. Guedes majdnem kereken négy évet várt nyolcadik válogatott góljára (1–0).

Negyedórával a lefújás előtt a támadó térfélen szerzett labdából épült a házigazdák akciója, amelynek végén az akkor már csapatkapitányként vezénylő Bruno Fernandes mintegy 21 méterről jobbal a jobb alsó sarokba lőtt (2–0).

A portugálok nagyon visszavettek a végén, és ezt vendégeik kihasználták: a második félidőben becserélt csatár, Lucas Cepeda 19 méterről kilőtte a bal alsó sarkot a 92. percben (2–1).

A portugálok június 10-én – egy nappal a világbajnokság rajtja előtt – még játszanak egy felkészülési mérkőzést Nigéria ellen Leiriában, és csak azt követően kelnek útra. A világbajnoki szereplésüket 17-én kezdik meg a Kongói DK ellen, majd Üzbegisztán és Kolumbia lesz az ellenfelük (K-csoport). Chile nem lesz ott a vb-n.

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Portugália–Chile 2–1 (0–0)

Jamor, Nemzeti Stadion. G: Guedes (58.), B. Fernandes (75.), ill. Cepeda (90+2.). K: Rafael Leao (45+2.), ill. Román (45+2.)

Később

20.30: Egyesült Államok–Németország

21.00: Ausztrália–Svájc (Tv: Spíler2)

21.00: Panama–Bosznia-Hercegovina

22.00: Anglia–Új-Zéland (Tv: Spíler1)

22.00: Bolívia–Skócia (Tv: Match4)

22.00: Katar–Salvador

22.00: Zöld-foki-szigetek–Bermuda

0.00: Brazília–Egyiptom (Tv: Match4)

0.00: Venezuela–Törökország

Korábban

Belgium–Tunézia 5–0 (1–0)

Brüsszel. G: Trossard (28.), De Ketelaere (53.), De Bruyne (65.), Lukébakio (85.), Raskin (87.). K: Garbi (62. – Tunézia)