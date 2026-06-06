Női kézilabda BL: Brest–Győri Audi ETO elődöntő

A női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének második elődöntőjében a címvédő Győri Audi ETO KC a Brest Bretagne ellen mérkőzést. Az összecsapás alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő, szöveges tudósításunk segítségével.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)

ELŐDÖNTŐ

Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC 16–17 (félidő)– ÉLŐ AZ ETO KERETE A MÉRKŐZÉSRE

Kapusok: Szemerey Zsófi, Sandra Toft, Hatadou Sako

Mezőnyjátékosok: Nathalie Hagman, Anna Lagerquist, Bruna de Paula, Kristina Breistöl, Tjasa Stanko, Kelly Dulfer, Kristina Jörgensen, Veronica Kristiansen, Fodor Csenge, Ida Marie Dahl, Emilie Hovden, Dione Housheer, Helena Elver

Vezetőedző: Per Johansson A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.