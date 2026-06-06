Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda BL: Brest–Győri Audi ETO elődöntő

2026.06.06. 17:48
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Fotó: Árvai Károly
Címkék
női kézi BL Brest Bretagne Női kézilabda Bajnokok Ligája final four Győri Audi ETO KC női kézilabda BL
A női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének második elődöntőjében a címvédő Győri Audi ETO KC a Brest Bretagne ellen mérkőzést. Az összecsapás alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő, szöveges tudósításunk segítségével.

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
ELŐDÖNTŐ
Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC 16–17 (félidő)– ÉLŐ

AZ ETO KERETE A MÉRKŐZÉSRE
Kapusok: Szemerey Zsófi, Sandra Toft, Hatadou Sako
Mezőnyjátékosok: Nathalie Hagman, Anna Lagerquist, Bruna de Paula, Kristina Breistöl, Tjasa Stanko, Kelly Dulfer, Kristina Jörgensen, Veronica Kristiansen, Fodor Csenge, Ida Marie Dahl, Emilie Hovden, Dione Housheer, Helena Elver 
Vezetőedző: Per Johansson 

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.

 

női kézi BL Brest Bretagne Női kézilabda Bajnokok Ligája final four Győri Audi ETO KC női kézilabda BL
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