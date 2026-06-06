Női kézilabda BL: Brest–Győri Audi ETO elődöntő

A női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének második elődöntőjében a címvédő Győri Audi ETO KC a Brest Bretagne ellen mérkőzést. Az összecsapás alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő, szöveges tudósításunk segítségével.
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
ELŐDÖNTŐ
Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC 16–17 (félidő)– ÉLŐ
AZ ETO KERETE A MÉRKŐZÉSRE
Kapusok: Szemerey Zsófi, Sandra Toft, Hatadou Sako
Mezőnyjátékosok: Nathalie Hagman, Anna Lagerquist, Bruna de Paula, Kristina Breistöl, Tjasa Stanko, Kelly Dulfer, Kristina Jörgensen, Veronica Kristiansen, Fodor Csenge, Ida Marie Dahl, Emilie Hovden, Dione Housheer, Helena Elver
Vezetőedző: Per Johansson
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