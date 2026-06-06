Antonelli varázskört futott; Hamilton egy pillanatra azt hitte, meglehet a pole Monacóban

Több fordulatot, meglepetést, váratlan előrelépést és leszereplést is hozott az év legfontosabb időmérője Monacóban. Míg a pénteki edzésnapon mutatott forma alapján egyértelműen a Ferrari tűnt a fő esélyesnek, Max Verstappen pedig az első számú üldözőnek, szombatra virradóra Andrea Kimi Antonelli visszahozta a küzdelembe a Mercedest, miközben a Red Bull visszaesni látszott.

Délutánra azonban szinte minden forgatókönyv átíródott, és igazi adok-kapok alakult ki a pole pozícióért – egy dolog ugyanakkor nem változott: a Mercedes megőrizte veretlenségét a szombati kvalifikációkon. Az első szakaszban Leclerc tért vissza az élre a Ferrarival, a másodikban Verstappen okozott meglepetést a Red Bull-lal, míg a harmadikban Antonelli varázsolt, miután először a monacói, majd a holland riválisa késztette őt válaszra. Az utolsó utáni pillanatban ráadásul Leclerc is megpróbált még csodát művelni, ám a nagy igyekezetben falnak csapta a Ferrarit, és végül a csapattársa, Lewis Hamilton mögött negyedikként zárt hazai pályán.

„Ez azok közé a körök közé tartozott, amelyeket mi csak varázskörnek hívunk. Minden összeállt – mondta Antonelli az izgalmas időmérő után. – Rendkívül szoros csatát vívtam Maxszal. Az első Q3-as próbálkozásánál mindössze egyetlen ezredmásodperc választott el minket egymástól. Tudtam, hogy az utolsó köröm jól sikerült, de csak bízni mertem benne, hogy végül elegendő lesz. Nagyon szoros volt, ezért különösen örülök az eredménynek. Hatalmas köszönettel tartozom a csapatnak, mert pénteken még kicsit küszködtünk, szombatra viszont óriásit sikerült előrelépnünk.”

„Ez az egyik legintenzívebb, ha nem a legintenzívebb kvalifikáció az egész évben, és óriási erőfeszítést igényel. Már a szabadedzéseken is folyamatosan a határokat feszegeted Amikor az utolsó két tizedet próbálod megtalálni, az nem egyszerű, mert olyan, mintha a falak egyre közelebb jönnének. Nem könnyű magabiztosságot nyerni, de őszintén szólva ma reggel nagyon jól éreztem magam, és örülök, hogy sikerült összerakni a napot. Egyszerűen élvezem a vezetést, az autót, az egész hétvégét. Ez nagy előrelépés a tavalyi évhez képest, és nagyon jó érzés, hogy ennyire élvezni tudom az etapokat. Alig várom a versenyt!”

Noha az előjelek azt mutatták, hogy a Red Bullra nehéz hétvége várhat a hercegségben, Verstappen már pénteken jelezte, hogy számolni kell vele, amivel nemcsak a riválisokat, hanem saját magát is meglepte. Bár a holland a szombati edzésen valamelyest hátrébb esett, az időmérő második szakaszában az élre ugrott a Red Bull-lal, majd a harmadik szegmensben is tűzközelben maradt: az első gyors körök után mindössze egy ezred volt a hátránya Antonelli mögött, majd amikor Leclerc átvette a vezetést, azonnal válaszolni tudott.

A négyszeres világbajnok végül 43 ezreddel maradt le a pole pozícióról. „Ha pénteken azt valaki azt mondja nekem, hogy az első sorba kvalifikálom magam, gondolkodás nélkül elfogadtam volna. Reggel még sok nehézséggel küzdöttünk, ezért különösen pozitív, hogy végül ilyen előkelő helyen zártunk. Összességében rendkívül elégedett vagyok az időmérő alakulásával és a köreimmel is, még úgy is, hogy közben a forgalommal, illetve a falakkal is meg kellett küzdeni.”

„Örülök, hogy az első sorból várhatom a versenyt, meglátjuk, mi történik a rajtnál. Ezekkel az autókkal nem könnyű elindulni, mögöttem két olyan kocsi (a Ferrarik) van, amelyik elég jól rajtol, majd kiderül, miként alakul. Ez egy jó nap volt, nagyon élveztem a kvalifikációt. Reggel még nagyjából kilenc tizedmásodpercre voltunk. Bíztam benne, hogy az időmérőre előrébb tudunk lépni, de azt nem gondoltam, hogy a pole pozícióért szállhatok harcba. Őszintén szólva, amikor beültem az autóba, azt gondoltam: rendben, próbáljunk meg valamennyit visszahozni, talán a top 5 meglehet. Ez volt a cél, de már az kvalifikáció elejétől éreztem, hogy jobb a kocsi.”

„Még mindig vannak kisebb problémáink, és különösen a középső szektorban, ott veszítjük a legtöbbet. Ott sok olyan kerékvető és bucka van, amit meg kell támadni, ez jelenleg kicsit bonyolultabbá teszi a helyzetet az autónk számára. Ez volt a hétvége legfontosabb része. Természetesen vasárnap még ott lesz a rajt, amit az idén kicsit kritikusabb jól elkapni, mint az előző években, amikor ez nem jelentett különösebb gondot. Szóval arra még figyelni kell, de összességében remek hétvégénk van.”

Verstappen és Hamilton rajtol Antonelli mögül (Fotó: AFP)

Hamilton az elmúlt időszakban kifejezetten jó formában versenyez, ami Kanadában az eddigi legjobb ferraris eredményéhez vezetett. A hétszeres bajnok bizakodva érkezett meg Monacóba is, hiszen úgy tűnt, akár esélye nyílhat az első pole pozíció vagy győzelem megszerezésére is a hétvégén. A brit pénteken a legjobb idővel igazolta a várakozásokat, és a pályaspecialista Leclerc-t is maga mögé utasította. Szombaton azonban már nem volt ilyen kedvező a kép, és ahelyett, hogy a rajtelsőségért vívott volna a csapattársával, a harmadik hely jelentette a végállomást számára Antonelli és Verstappen mögött.

„Gratulálok Kiminek! Fantasztikus munkát végzett. Igazán különleges érzés először pole pozíciót szerezni Monacóban – illette dicsérettel a mercedeses utódját. – Ami minket illet, nehéz időmérőn vagyunk túl. A gyakorlásokon nagyon erősnek tűntünk, és szinte semmit sem változtattunk az autón, mégis teljesen másként viselkedett a kvalifikáción. Alaposan utána kell járnunk, mi volt ennek az oka.”

„Mindent beleadtam, és olyan közel mentem a falakhoz, amennyire csak lehetett. Óriási kiváltság, hogy most itt vagyok, hogy a Formula–1 huszonkét versenyzőjének egyike lehetek, aki átélheti ezt. Minden egyes pillanatát imádtam! Rendkívül szoros volt a csata, egy pillanatra azt hittem, akár meg is lehet a pole pozíció, aztán Max, majd Kimi is futott egy erős kört. Nagyszerű látni, milyen közel vannak egymáshoz az autók. Úgy érzem, péntekről szombatra elvesztettünk valamit.”

„Nem hiszem, hogy rossz irányba mentünk volna a beállításokkal. Apró változtatásokról volt szó, itt egy milliméter, ott egy milliméter. Szóval tényleg rá kell jönnünk, mi változott, mert a kocsi teljesen más lett, és valamiért nem volt hátsó tapadásom sem. A versenyhétvége nagy részében jó volt az egyensúly. Úgy gondolom, a pénteki tempónkkal közelebb lehettünk volna, de ezek a srácok egészen csodálatos köröket húztak elő a végén, így jár minden elismerés nekik. Keményen fogjuk nyomni vasárnap, remélhetőleg tartani tudjuk a lépést, és talán nagyon jó rajtot vehetünk.”

„Nem tudom, mi ment félre. Általánosságban véve csak több leszorítóerőt szerettünk volna. Amikor csütörtökön megérkeztünk, láttuk, hogy néhány csapat különleges megoldásokkal állt elő, ami meglepetésként ért minket. De ahogyan már mondtam: remek volt a tempónk” – hangsúlyozta, majd szemléltette, hogy mennyire megváltozott az autó viselkedése.

„Alapvetően több első tapadásra lett volna szükségünk, hogy még gyorsabbak legyünk, de az időmérőre valamiért túl sok lett elől a tapadás, és végül körülbelül tíz fokozattal vissza kellett vennünk az első szárny állításából. Miután ezt megtettük, a gép sokkal kezelhetőbbé vált, mire eljutottunk az utolsó Q3-as körömhöz. De erre az egyensúlyra már a Q1-ben szükségem lett volna, hogy onnan építkezhessek tovább. Itt minden az önbizalomról szól. Nekem nem volt, az első szakaszban teljesen eltűnt, és utána próbáltam visszaszerezni amennyit csak lehetett.”

„Összességében elégedett vagyok a harmadik hellyel, de nyilvánvalóan a pole pozíció volt a cél. Úgy éreztem, hogy a csapat végre megérdemelte volna ezt a sikert, és én is képesnek éreztem magam arra, hogy megszerezzem. Nagyon jó helyen vagyok az autóval és a csapattal is, és látszik, hogy továbbra is megvan a tempóm. Nem hiányzik a sebességben, amiért nagyon hálás és boldog vagyok, függetlenül attól, milyen negatív megjegyzéseket kaptam az elmúlt időszakban. Jó a tempóm. Csak folytatom a munkát, és továbbra is hozom az eredményeket.”

„Tisztában vagyunk vele, hogy milyenek itt a versenyek, nagyon nehéz előzni. Bízom benne, hogy jól kapjuk el a rajtot, és talán nyomást tudunk helyezni az előttünk álló kettősre. Egy kis eső sem ártana. Semmi sem lehetetlen, ha folyamatos nyomást helyezel rájuk. De nehéz lesz legyőzni őket: két nagyszerű pilótáról van szó, akik gyors autóban ülnek, és egész hétvégén rendkívül erősek voltak.”

„Kár, hogy ez a verseny általában vonatozássá alakul át. Gyakran csak egymás mögött haladunk, a kocsik és a fékek pedig túlmelegszenek a pálya jellegéből fakadóan. Ráadásul csak egy kiállásos futam lesz, mert ezek a gumik nagyon kemények és tartósak. De így is mindent beleadok, és amennyire csak lehet, próbálom nyomás alá helyezni őket, hátha hibára tudom kényszeríteni őket, vagy olyan helyzetbe hozni, ahol rontanak bizonyos kanyarokban.”

Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel.

MONACÓI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:12.051 átlag: 166.731 km/ó 2. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:12.094 0.043 mp h. 3. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:12.279 0.228 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:12.351 0.300 5. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:12.434 0.383 6. George Russell brit Mercedes 1:12.445 0.394 7. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:12.624 0.573 8. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:12.765 0.714 9. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:13.226 1.175 10. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:13.412 1.361 11. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:13.787 1.288 12. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:13.815 1.316 13. Nico Hülkenberg német Audi 1:13.902 1.403 14. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:13.995 1.496 15. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:14.248 1.749 16. Gabriel Bortoleto brazil Audi idő nélkül 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:14.722 1.429 18. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:14.747 1.454 19. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:14.814 1.521 20. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:15.283 1.990 21. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:15.349 2.056 22. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:16.061 2.768