Huszonhét évesen örökös világbajnoki gólrekorder lesz Kylian Mbappé? – vb-csúcsok, amik megdőlhetnek Amerikában

NÉGY GÓL A HALLHATATLANSÁGIG

Jelenleg a német válogatott visszavonult, világbajnok klasszisa, Miroslav Klose minden idők legeredményesebb játékosa a vb-k történetében, 2002 és 2014 között összesen 16 gólt szerzett, tizenkét éve Ronaldo csúcsát (15) adta át a múltnak, viszont minden joggal feltételezhetjük, hogy csúcsa már most, ezen a tornán veszélyben lehet. A még mindig csak 27 esztendős Kylian Mbappé eddig két világbajnokságon szerepelt, 2018-ban négy, 2022-ben nyolc gólig jutott, utóbbival a torna gólkirálya lett.

Mbappé tehát 12 gólnál jár, négy újabb találat esetén beállítaná, ötnél meg is döntené Klose örökös rekordját, ami valljuk be, nem lehetetlen feladat számára, főleg úgy, hogy a 48 csapatos lebonyolítás miatt eggyel több meccs áll a rendelkezésére (már ha nem sülnek fel a bivalyerős franciák). A 2018-ban világbajnok csatár egyébként már most a vb-döntők történetének legeredményesebb játékosa négy góllal, ráadásul már egy arany- és egy ezüstérme is van egy gólkirályi cím mellett.

ÖRÖKÖS CSÚCS: JÖN A HATODIK VB-SZEREPLÉS

A sajtót körbejárja az utóbbi hetekben, hogy Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mellett a mexikóiak hőse, Guillermo Ochoa is rekorder, hiszen hatodik tornájára készül, de ez így csak félig fedi a valóságot. A veterán kapus valóban hatodjára vb-kerettag, ám mindösszesen három tornán lépett eddig pályára (2014, 2018, 2022), összesen 11 meccsen, s jó eséllyel idén már nem ő lesz Mexikó első számú kapusa.

Ami a tényleges pályára lépéseket illeti, eddig a két fent említett legendán kívül egyébként Lothar Matthaus (Németország) és három mexikói, Antonio Carbajal, Rafael Márquez és Andrés Guardado. No, ezt a hatos listát szűkíti le az amerikai tornán Messi és Ronaldo, akik együtt írnak új csúcsot, ha hatodik világbajnokságukon is pályára lépnek.

NEHEZEN, DE MÉG BEELŐZHETI MESSIT CR

Ami a lejátszott vb-meccsek számát illeti, Lionel Messi éppen a megnyert katari világbajnoki döntővel döntött csúcsot négy éve, hiszen az volt karrierje 26. vb-mérkőzése, míg korábban Lothar Matthaus huszonöttel zárta karrierjét. Messi most is ott lesz, az egyetlen, aki veszélyt jelenthet ezen rekordjára, az persze éppen Cristiano Ronaldo, neki 22 meccse van most. A portugálok klasszisa csak abban az esetben éri utol örök riválisát ezen a listán, ha néggyel több meccset játszik, amihez Argentínától leszereplés „kellene” – igaz, Messi lehet, hogy a csoportkör elején sérülés miatt még nem játszik.

GÓLPASSZOK: ITT IS LIONEL MESSIÉ LESZ A CSÚCS?

A gólpasszokat ugyan nagyon sokáig nem is számolták külön statisztikaként a világbajnokságokon, az Opta visszamenőleg összegyűjtötte, ki hogyan áll a vonatkozó rangsorban. Az első helyen jelenleg a németek összesen két tornán szereplő korábbi, 2002-ben elhunyt támadó középpályása, Fritz Walter áll, akinek 9 gólpassza van, de ez a rekord is könnyen a múlté válhat Amerikában, hiszen Lionel Messi jelenleg nyolc asszisztot jegyez – kettő újabbal egyedüli csúcstartó lenne.

CRISTIANO RONALDO: KORREKORDERSÉGRE FEL?!

Abszolút világbajnoki korrekorder ezen a tornán még biztosan nem lesz a 41 esztendős Cristiano Ronaldo, hiszen épp 2022-ben Katarban állított fel új csúcsot az egyiptomiak akkor 45 éves játékosa, Esszam el-Hadary, de ha csak a döntőket nézzük, akkor az eddigi legidősebb pályára lépő finalista az olaszok legendája, Dino Zoff volt 40 évesen. Ezt a rekordot adhatná át a múltnak Cristiano Ronaldo, ha Portugália a döntőig menetelne.

DIDIER DESCHAMPS IS FANTASZTIKUS CSÚCS ELŐTT

A legtöbb meccsen egy válogatottat eddig Helmut Schön, nyugat-német szövetségi kapitány irányította, szám szerint 25 alkalommal 1966 és 1978 között, de ezt a rekordot most átadhatja a múltnak a franciák vb után leköszönő kapitánya, Didier Deschamps, aki jelenleg három világbajnokság alatt összesen 19 meccsnél jár, de amennyiben Franciaország legalább negyeddöntőig menetel, beállítja, ha elődöntőig, akkor kettővel (hiszen döntő vagy bronzmeccs is lesz) megdönti a rekordot.